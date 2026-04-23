- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт пряных булочек из XVI века — почему Елизавета I разрешала печь их только в отдельные дни
Только представьте, узкая улочка Лондона XVI века, запах корицы и гвоздики просачивается из маленькой пекарни и это уже повод для нарушения закона. Когда-то пряные булочки были не просто десертом, а почти «запретным удовольствием».
Современная гастрономия часто вдохновляется историей, но редко настолько буквально. У пряных булочек, известных как «Spice Buns», не только насыщенный аромат, но и настоящая историческая подоплека, об этом рассказал фудблогер Mike Smith на своей странице 18th Century Cook.
В XVI-XVII веках в Великобритании действовали законы, которые ограничивали выпекание пряной сдобы. В 1592 году королева Елизавета I издала указ, согласно которому такие булочки разрешалось печь только в определенные дни, например, на похоронах, в Страстную пятницу или на Рождество. Все остальные случаи — под запретом. За нарушение вся выпечка конфисковывалась и передавалась бедным.
Сегодня это звучит как сюжет для фильма, но тогда — это была реальность. И, возможно, именно этот «запретный» статус сделал пряные булочки еще более желанными.
Пряные булочки — классическая сдоба с теплыми специями, которая идеально сочетает нежное дрожжевое тесто, аромат корицы, мускатного ореха и гвоздики, сладкую фруктовую нотку изюма и деликатный цитрусовый акцент апельсиновой воды. Это выпечка, которая буквально «пахнет уютом».
Ингредиенты
Для теста
мука 480 г
соль 9 г
сахар 50 г
молоко 225 г
дрожжи 7 г
яйца 2 шт.
сливочное масло 50 г
корица 5 г
душистый перец 2 г
гвоздика 2 г
мускатный орех 2 г
смородина сушеная 75 г
апельсиновая цветочная вода 8 г
Для глазури
жирные сливки 100 г
сахар 100 г
мадера 10 г
Приготовление
Смешайте все ингредиенты для теста до однородной массы.
Замесите мягкое, эластичное тесто.
Оставьте тесто подходить примерно на 90 мин, пока оно не увеличится в объеме.
Разделите тесто на порционные кусочки и сформируйте булочки.
Оставьте сформированные булочки еще на 90 мин для повторного подъема.
Выпекайте в духовке при температуре 200°C примерно 25-30 мин до румяной корочки.
Пока булочки еще теплые, смажьте их глазурью из сливок, сахара и мадеры, это придаст блеска и насыщенного вкуса.
Эти булочки — не просто десерт, а маленькое путешествие во времени. Их аромат легко представить в старинной пекарне, теплый, пряный и несколько праздничный. И, возможно, именно поэтому они идеально подходят к уютному утру с чаем, семейному столу или как домашний десерт.
Пряные булочки — пример того, как кулинария сохраняет дух эпох. Когда-то ограниченные законом, сегодня эти булочки стали символом свободы вкуса и гастрономического творчества. И если раньше их выпекание могло завершиться конфискацией, то теперь есть только один риск, что они исчезнут со стола слишком быстро.