ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
142
Время на прочтение
2 мин

Рецепт пряных булочек из XVI века — почему Елизавета I разрешала печь их только в отдельные дни

Только представьте, узкая улочка Лондона XVI века, запах корицы и гвоздики просачивается из маленькой пекарни и это уже повод для нарушения закона. Когда-то пряные булочки были не просто десертом, а почти «запретным удовольствием».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Пряные булочки instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Современная гастрономия часто вдохновляется историей, но редко настолько буквально. У пряных булочек, известных как «Spice Buns», не только насыщенный аромат, но и настоящая историческая подоплека, об этом рассказал фудблогер Mike Smith на своей странице 18th Century Cook.

В XVI-XVII веках в Великобритании действовали законы, которые ограничивали выпекание пряной сдобы. В 1592 году королева Елизавета I издала указ, согласно которому такие булочки разрешалось печь только в определенные дни, например, на похоронах, в Страстную пятницу или на Рождество. Все остальные случаи — под запретом. За нарушение вся выпечка конфисковывалась и передавалась бедным.

Сегодня это звучит как сюжет для фильма, но тогда — это была реальность. И, возможно, именно этот «запретный» статус сделал пряные булочки еще более желанными.

Пряные булочки — классическая сдоба с теплыми специями, которая идеально сочетает нежное дрожжевое тесто, аромат корицы, мускатного ореха и гвоздики, сладкую фруктовую нотку изюма и деликатный цитрусовый акцент апельсиновой воды. Это выпечка, которая буквально «пахнет уютом».

Ингредиенты

Для теста

  • мука 480 г

  • соль 9 г

  • сахар 50 г

  • молоко 225 г

  • дрожжи 7 г

  • яйца 2 шт.

  • сливочное масло 50 г

  • корица 5 г

  • душистый перец 2 г

  • гвоздика 2 г

  • мускатный орех 2 г

  • смородина сушеная 75 г

  • апельсиновая цветочная вода 8 г

Для глазури

  • жирные сливки 100 г

  • сахар 100 г

  • мадера 10 г

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты для теста до однородной массы.

  2. Замесите мягкое, эластичное тесто.

  3. Оставьте тесто подходить примерно на 90 мин, пока оно не увеличится в объеме.

  4. Разделите тесто на порционные кусочки и сформируйте булочки.

  5. Оставьте сформированные булочки еще на 90 мин для повторного подъема.

  6. Выпекайте в духовке при температуре 200°C примерно 25-30 мин до румяной корочки.

  7. Пока булочки еще теплые, смажьте их глазурью из сливок, сахара и мадеры, это придаст блеска и насыщенного вкуса.

Эти булочки — не просто десерт, а маленькое путешествие во времени. Их аромат легко представить в старинной пекарне, теплый, пряный и несколько праздничный. И, возможно, именно поэтому они идеально подходят к уютному утру с чаем, семейному столу или как домашний десерт.

Пряные булочки — пример того, как кулинария сохраняет дух эпох. Когда-то ограниченные законом, сегодня эти булочки стали символом свободы вкуса и гастрономического творчества. И если раньше их выпекание могло завершиться конфискацией, то теперь есть только один риск, что они исчезнут со стола слишком быстро.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie