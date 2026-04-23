Пряные булочки instagram.com/18thcenturycook / © Instagram

Современная гастрономия часто вдохновляется историей, но редко настолько буквально. У пряных булочек, известных как «Spice Buns», не только насыщенный аромат, но и настоящая историческая подоплека, об этом рассказал фудблогер Mike Smith на своей странице 18th Century Cook.

В XVI-XVII веках в Великобритании действовали законы, которые ограничивали выпекание пряной сдобы. В 1592 году королева Елизавета I издала указ, согласно которому такие булочки разрешалось печь только в определенные дни, например, на похоронах, в Страстную пятницу или на Рождество. Все остальные случаи — под запретом. За нарушение вся выпечка конфисковывалась и передавалась бедным.

Сегодня это звучит как сюжет для фильма, но тогда — это была реальность. И, возможно, именно этот «запретный» статус сделал пряные булочки еще более желанными.

Пряные булочки — классическая сдоба с теплыми специями, которая идеально сочетает нежное дрожжевое тесто, аромат корицы, мускатного ореха и гвоздики, сладкую фруктовую нотку изюма и деликатный цитрусовый акцент апельсиновой воды. Это выпечка, которая буквально «пахнет уютом».

Ингредиенты

Для теста

мука 480 г

соль 9 г

сахар 50 г

молоко 225 г

дрожжи 7 г

яйца 2 шт.

сливочное масло 50 г

корица 5 г

душистый перец 2 г

гвоздика 2 г

мускатный орех 2 г

смородина сушеная 75 г

апельсиновая цветочная вода 8 г

Для глазури

жирные сливки 100 г

сахар 100 г

мадера 10 г

Приготовление

Смешайте все ингредиенты для теста до однородной массы. Замесите мягкое, эластичное тесто. Оставьте тесто подходить примерно на 90 мин, пока оно не увеличится в объеме. Разделите тесто на порционные кусочки и сформируйте булочки. Оставьте сформированные булочки еще на 90 мин для повторного подъема. Выпекайте в духовке при температуре 200°C примерно 25-30 мин до румяной корочки. Пока булочки еще теплые, смажьте их глазурью из сливок, сахара и мадеры, это придаст блеска и насыщенного вкуса.

Эти булочки — не просто десерт, а маленькое путешествие во времени. Их аромат легко представить в старинной пекарне, теплый, пряный и несколько праздничный. И, возможно, именно поэтому они идеально подходят к уютному утру с чаем, семейному столу или как домашний десерт.

Пряные булочки — пример того, как кулинария сохраняет дух эпох. Когда-то ограниченные законом, сегодня эти булочки стали символом свободы вкуса и гастрономического творчества. И если раньше их выпекание могло завершиться конфискацией, то теперь есть только один риск, что они исчезнут со стола слишком быстро.