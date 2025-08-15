- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 355
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт салата из баклажанов, болгарского перца и помидоров
Приготовьте свежий, яркий, полезный салат из запеченных баклажанов, болгарского перца и помидоров с зеленью и ароматным растительным маслом.
Идеальное дополнение к мясу, рыбе или к любому гарниру: картофельному пюре, отварному рису или к гречневой каше.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- болгарский перец
- 2 шт.
- помидоры
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- растительное масло (нерафинированное)
-
- перец черный молотый
-
- соль
-
- петрушка свежая
-
Баклажаны и сладкий перец помойте, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, зубочисткой или вилкой сделайте проколы по овощам и отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 35-40 минут, затем выложите на тарелку, слегка остудите, снимите шкурку, удалите у перца семена и нарежьте на полоски.
Помидоры помойте и нарежьте полукольцами.
Чеснок очистите и мелко порубите.
Лук очистите, нарежьте полукольцами.
Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
В глубокий салатник выложите баклажаны, болгарский перец, помидоры, лук, чеснок, добавьте перец черный молотый, соль, растительное масло, перемешайте и украсьте зеленью.
Советы:
Растительное масло используйте по своему вкусу.