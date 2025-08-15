ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
355
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата из баклажанов, болгарского перца и помидоров

Приготовьте свежий, яркий, полезный салат из запеченных баклажанов, болгарского перца и помидоров с зеленью и ароматным растительным маслом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Салат из баклажанов болгарского перца и помидоров

Салат из баклажанов болгарского перца и помидоров / © Credits

Идеальное дополнение к мясу, рыбе или к любому гарниру: картофельному пюре, отварному рису или к гречневой каше.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
болгарский перец
2 шт.
помидоры
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
растительное масло (нерафинированное)
перец черный молотый
соль
петрушка свежая

  1. Баклажаны и сладкий перец помойте, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, зубочисткой или вилкой сделайте проколы по овощам и отправьте в заранее разогретую духовку до 200 градусов на 35-40 минут, затем выложите на тарелку, слегка остудите, снимите шкурку, удалите у перца семена и нарежьте на полоски.

  2. Помидоры помойте и нарежьте полукольцами.

  3. Чеснок очистите и мелко порубите.

  4. Лук очистите, нарежьте полукольцами.

  5. Петрушку промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  6. В глубокий салатник выложите баклажаны, болгарский перец, помидоры, лук, чеснок, добавьте перец черный молотый, соль, растительное масло, перемешайте и украсьте зеленью.

Советы:

  • Растительное масло используйте по своему вкусу.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie