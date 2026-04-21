Рецепт салата из молодой капусты редиса и огурцов

Свежий, хрустящий, весенний салат, который идеально подойдет как легкий гарнир к мясу, птице или рыбе.

Екатерина Труш
25 минут
60 ккал
Салат из молодой капусты редиса и огурцов

Салат из молодой капусты редиса и огурцов / © Credits

Блюдо готовится очень быстро и просто, а главное без майонеза, что делает его более полезным.

Ингредиенты

капуста молодая
300 г
свежие огурцы
2 шт.
редиска
200 г
лук зеленый;
укроп свежий;
оливковое масло
30 мл
горчица зернистая
лимонный сок
20 мл
перец чёрный молотый
соль

  1. Овощи помойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Капусту нарежьте тонкой соломкой и слегка помните ее руками.

  3. Огурцы нарежьте полукольцами.

  4. Редиску нарежьте тонкими кружочками.

  5. Лук зеленый и укроп измельчите.

  6. Все овощи выложите в миску.

  7. Смешайте оливковое масло, горчицу, лимонный сок и полейте салат.

  8. Добавьте перец черный молотый, посолите, перемешайте, выложите в салатник и подайте к столу.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

