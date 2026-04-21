Рецепт салата из молодой капусты редиса и огурцов
Свежий, хрустящий, весенний салат, который идеально подойдет как легкий гарнир к мясу, птице или рыбе.
Блюдо готовится очень быстро и просто, а главное без майонеза, что делает его более полезным.
Ингредиенты
- капуста молодая
- 300 г
- свежие огурцы
- 2 шт.
- редиска
- 200 г
- лук зеленый;
- укроп свежий;
- оливковое масло
- 30 мл
- горчица зернистая
- лимонный сок
- 20 мл
- перец чёрный молотый
- соль
Овощи помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Капусту нарежьте тонкой соломкой и слегка помните ее руками.
Огурцы нарежьте полукольцами.
Редиску нарежьте тонкими кружочками.
Лук зеленый и укроп измельчите.
Все овощи выложите в миску.
Смешайте оливковое масло, горчицу, лимонный сок и полейте салат.
Добавьте перец черный молотый, посолите, перемешайте, выложите в салатник и подайте к столу.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.