- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт салата из свеклы с черносливом и изюмом
Это блюдо понравится тем, кто любит полезные, легкие овощные салаты на каждый день.
Это идеальное сочетание свеклы, чернослива, изюма и чеснока.
Ингредиенты
- свекла
- 500 г
- чернослив
- 50 г
- изюм
- 50 г
- грецкие орехи
- 40 г
- чеснок
- 2 зубчика
- сметана
- 4 ст. л.
- зелень петрушки
-
- соль
-
Свеклу тщательно помойте, выложите в кастрюлю, залейте водой и варите с момента закипания 40-60 минут на слабом огне.
Остудите, очистите и натрите на терку для корейской моркови.
Чернослив помойте теплой водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Изюм залейте горячей водой на 5 минут, воду слейте и обсушите.
Чеснок очистите и мелко измельчите ножом.
Грецкие орехи порубите ножом.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
В миске соедините свеклу, чернослив, изюм, орехи, чеснок, посолите, заправьте сметаной и перемешайте.
Отправьте в холодильник на 30 минут настояться, затем выложите салат на плоское блюдо горкой и украсьте зеленью.
Советы:
Свеклу можно запечь в духовке.