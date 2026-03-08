ТСН в социальных сетях

Рецепты
46
1 мин

Рецепт салата из свеклы с черносливом и изюмом

Это блюдо понравится тем, кто любит полезные, легкие овощные салаты на каждый день.

Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
118 ккал
Салат из свеклы с черносливом и изюмом

Салат из свеклы с черносливом и изюмом / © Credits

Это идеальное сочетание свеклы, чернослива, изюма и чеснока.

Ингредиенты

свекла
500 г
чернослив
50 г
изюм
50 г
грецкие орехи
40 г
чеснок
2 зубчика
сметана
4 ст. л.
зелень петрушки
соль

  1. Свеклу тщательно помойте, выложите в кастрюлю, залейте водой и варите с момента закипания 40-60 минут на слабом огне.

  2. Остудите, очистите и натрите на терку для корейской моркови.

  3. Чернослив помойте теплой водой, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  4. Изюм залейте горячей водой на 5 минут, воду слейте и обсушите.

  5. Чеснок очистите и мелко измельчите ножом.

  6. Грецкие орехи порубите ножом.

  7. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  8. В миске соедините свеклу, чернослив, изюм, орехи, чеснок, посолите, заправьте сметаной и перемешайте.

  9. Отправьте в холодильник на 30 минут настояться, затем выложите салат на плоское блюдо горкой и украсьте зеленью.

Советы:

  • Свеклу можно запечь в духовке.

