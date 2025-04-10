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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата из свеклы с фасолью

Сытный и полезный салат из свеклы с фасолью без майонеза, который можно приготовить в любое время года.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Салат из свеклы с фасолью

Салат из свеклы с фасолью / © Credits

Если у вас есть отварная свекла, то салат готовится за считанные минуты. Фасоль используйте как отварную, так и консервированную.

Ингредиенты:

  • свекла – 500 гр;

  • фасоль красная консервированная – 250 гр;

  • чеснок – 2 зубчика;

  • соль;

  • зелень (лук, петрушка).

Для заправки:

  • соевый соус – 1 ст л;

  • сок лимона – 1 ст л;

  • перец черный молотый;

  • оливковое масло – 2 ст л.

Приготовление:

  1. Свеклу помойте, залейте горячей водой и варите на среднем огне 60-70 минут.

  2. Слейте жидкость, остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.

  3. Консервированную фасоль откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой, чтобы стекла жидкость.

  4. Чеснок очистите и мелко нарежьте.

  5. Для заправки смешайте соевый соус, сок лимона, перец черный молотый и оливковое масло, перемешайте.

  6. В миску выложите свеклу, фасоль, чеснок, добавьте заправку, посолите и перемешайте.

  7. При подаче салат посыпьте измельченной зеленью укропа и украсьте веточкой петрушки.

Советы:

  • Свеклу можно запечь в духовке.

  • Фасоль используйте любую.

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Дата публикации
Количество просмотров
177
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