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Рецепт салата из свеклы с фасолью
Сытный и полезный салат из свеклы с фасолью без майонеза, который можно приготовить в любое время года.
Если у вас есть отварная свекла, то салат готовится за считанные минуты. Фасоль используйте как отварную, так и консервированную.
Ингредиенты:
свекла – 500 гр;
фасоль красная консервированная – 250 гр;
чеснок – 2 зубчика;
соль;
зелень (лук, петрушка).
Для заправки:
соевый соус – 1 ст л;
сок лимона – 1 ст л;
перец черный молотый;
оливковое масло – 2 ст л.
Приготовление:
Свеклу помойте, залейте горячей водой и варите на среднем огне 60-70 минут.
Слейте жидкость, остудите, очистите и нарежьте на средние кубики.
Консервированную фасоль откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой, чтобы стекла жидкость.
Чеснок очистите и мелко нарежьте.
Для заправки смешайте соевый соус, сок лимона, перец черный молотый и оливковое масло, перемешайте.
В миску выложите свеклу, фасоль, чеснок, добавьте заправку, посолите и перемешайте.
При подаче салат посыпьте измельченной зеленью укропа и украсьте веточкой петрушки.
Советы:
Свеклу можно запечь в духовке.
Фасоль используйте любую.
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