Рецепт салата из свеклы селедки и маринованного лука: быстрый вариант шубы
Этот салат напоминает любимую всеми «Селедку под шубой», только готовится он намного проще и быстрее.
Блюдо станет отличным дополнением к закусочному столу или легким обедом.
Ингредиенты
- свекла
- 2 шт.
- сельдь, филе
- 250 г
- лук красный
- 1 шт.
- уксус винный
- 1 ст. л.
- сахар
- 0,5 ч. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Свеклу помойте и отварите 30-60 минут. Остудите, очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
Лук очистите, нарежьте полукольцами. Выложите в емкость, влейте винный уксус, добавьте сахар, соль, перемешайте и оставьте на 5-10 минут, затем жидкость слейте.
Яйцо отварите с момента закипания 10 минут, остудите, очистите и натрите на мелкую терку.
Сельдь нарежьте так же, как и свеклу, тонкими ломтиками.
В салатник выложите свеклу, сельдь, лук красный, поперчите, добавьте сметану и перемешайте.
Выложите в салатник.
Перед подачей посыпьте яйцом.
Советы:
Сметану можно заменить майонезом.