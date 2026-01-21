ТСН в социальных сетях

Рецепт салата из свеклы селедки и маринованного лука: быстрый вариант шубы

Этот салат напоминает любимую всеми «Селедку под шубой», только готовится он намного проще и быстрее.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
128 ккал
Салат из свеклы селедки и маринованного лука

Салат из свеклы селедки и маринованного лука / © Credits

Блюдо станет отличным дополнением к закусочному столу или легким обедом.

Ингредиенты

свекла
2 шт.
сельдь, филе
250 г
лук красный
1 шт.
уксус винный
1 ст. л.
сахар
0,5 ч. л.
сметана
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Свеклу помойте и отварите 30-60 минут. Остудите, очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

  2. Лук очистите, нарежьте полукольцами. Выложите в емкость, влейте винный уксус, добавьте сахар, соль, перемешайте и оставьте на 5-10 минут, затем жидкость слейте.

  3. Яйцо отварите с момента закипания 10 минут, остудите, очистите и натрите на мелкую терку.

  4. Сельдь нарежьте так же, как и свеклу, тонкими ломтиками.

  5. В салатник выложите свеклу, сельдь, лук красный, поперчите, добавьте сметану и перемешайте.

  6. Выложите в салатник.

  7. Перед подачей посыпьте яйцом.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.

24
