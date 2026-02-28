ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с кальмарами, яйцом и луком

Приготовьте простой и быстрый салат из кальмаров, яиц и лука. Он станет отличным украшением любого стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Салат с кальмарами яйцом и луком

Салат с кальмарами, яйцом и луком / © Credits

Главное, не переварите кальмары, иначе они получатся жесткие и салат будет испорчен.

Ингредиенты:

  • кальмары (замороженные) — 500 г;

  • яйца куриные — 2 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт. (крупный);

  • сметана — 2 ст. л.;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Для маринования лука:

  • вода — 100 мл;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • уксус яблочный — 1,5 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Лук очистите, нарежьте полукольцами и выложите в емкость, добавьте соль, сахар, уксус, залейте водой, перемешайте, оставьте на 10-15 минут, откиньте на дуршлаг и слегка отожмите.

  2. Яйца отварите восемь минут с момента закипания.

  3. Остудите, очистите и нарежьте соломкой.

  4. Кальмары разморозьте, снимите пленку, почистите внутри и промойте.

  5. Отварите в подсоленной воде, с момента закипания, одну минуту.

  6. Воду слейте, остудите и также нарежьте соломкой.

  7. В миску выложите кальмары, яйца, лук репчатый, поперчите, посолите, добавьте сметану и перемешайте, затем выложите на красивое блюдо.

Советы:

  • Для маринования лука можно использовать уксус столовый 9%.

  • Вместо сметаны, в салат можно добавить майонез.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie