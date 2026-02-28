- Дата публикации
Рецепт салата с кальмарами, яйцом и луком
Приготовьте простой и быстрый салат из кальмаров, яиц и лука. Он станет отличным украшением любого стола.
Главное, не переварите кальмары, иначе они получатся жесткие и салат будет испорчен.
Ингредиенты:
кальмары (замороженные) — 500 г;
яйца куриные — 2 шт.;
лук репчатый — 1 шт. (крупный);
сметана — 2 ст. л.;
перец черный молотый;
соль.
Для маринования лука:
вода — 100 мл;
сахар — 1 ч. л.;
уксус яблочный — 1,5 ст. л.;
соль — 0,5 ч. л.
Приготовление:
Лук очистите, нарежьте полукольцами и выложите в емкость, добавьте соль, сахар, уксус, залейте водой, перемешайте, оставьте на 10-15 минут, откиньте на дуршлаг и слегка отожмите.
Яйца отварите восемь минут с момента закипания.
Остудите, очистите и нарежьте соломкой.
Кальмары разморозьте, снимите пленку, почистите внутри и промойте.
Отварите в подсоленной воде, с момента закипания, одну минуту.
Воду слейте, остудите и также нарежьте соломкой.
В миску выложите кальмары, яйца, лук репчатый, поперчите, посолите, добавьте сметану и перемешайте, затем выложите на красивое блюдо.
Советы:
Для маринования лука можно использовать уксус столовый 9%.
Вместо сметаны, в салат можно добавить майонез.