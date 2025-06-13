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Рецепт салата с колбасой кукурузой огурцами яйцами и сухариками
Это отличный вариант салата выручит вас, когда гости на пороге или если нужно приготовить что-то быстро и вкусно.
Пикантный салат с колбасой, яйцами и хрустящими сухариками, а для сочности добавьте в салат консервированную кукурузу, маринованные огурцы обязательно украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты
- колбаса полукопченая
- 200 г
- яйцо куриное
- 2 шт.
- консервированная кукуруза
- 200 г
- огурцы маринованные
- 2 шт.
- сухарики
- 100 г
- майонез
- 2 ст. л.
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите и очистите.
С консервированной кукурузы слейте жидкость.
Колбасу, огурцы маринованные, яйца нарежьте соломкой, добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.
Выложите салат на тарелку для подачи и посыпьте сухариками.
Советы:
Если вы делаете салат заранее, то сухарики кладите непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.
Майонез используйте домашний.