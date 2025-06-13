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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с колбасой кукурузой огурцами яйцами и сухариками

Это отличный вариант салата выручит вас, когда гости на пороге или если нужно приготовить что-то быстро и вкусно.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
167 ккал
Салат с колбасой кукурузой огурцами яйцами и сухариками

Салат с колбасой кукурузой огурцами яйцами и сухариками / © Credits

Пикантный салат с колбасой, яйцами и хрустящими сухариками, а для сочности добавьте в салат консервированную кукурузу, маринованные огурцы обязательно украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты

колбаса полукопченая
200 г
яйцо куриное
2 шт.
консервированная кукуруза
200 г
огурцы маринованные
2 шт.
сухарики
100 г
майонез
2 ст. л.

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите и очистите.

  2. С консервированной кукурузы слейте жидкость.

  3. Колбасу, огурцы маринованные, яйца нарежьте соломкой, добавьте кукурузу, майонез, перемешайте.

  4. Выложите салат на тарелку для подачи и посыпьте сухариками.

Советы:

  • Если вы делаете салат заранее, то сухарики кладите непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли.

  • Майонез используйте домашний.

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Дата публикации
Количество просмотров
102
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