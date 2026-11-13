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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
311
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с курицей, грибами и сыром

Простой, сытный и очень вкусный салат, который отлично подойдет для праздничного стола и семейного ужина.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
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Салат с курицей, грибами и сыром

Салат с курицей, грибами и сыром / © Credits

Для оформления салата можно использовать разъемное кольцо или просто все ингредиенты смешать в салатнике, сверху блюдо украсьте веточками свежей зелени укропа или петрушки и пластинками жареных грибов.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 гр;

  • яйца куриные — 4 шт;

  • сыр твердый — 150 гр;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • шампиньоны — 300 гр;

  • растительное масло — 1 ст л;

  • майонез — 100-120 гр;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • зелень (укроп, петрушка).

Приготовление:

  1. Вымойте куриное филе и отварите в подсоленной воде 20 минут, с момента закипания, остудите и разберите на волокна.

  2. Лук очистите, и нарежьте мелкими кубиками.

  3. Шампиньоны промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинками.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте лук и грибы до мягкости, посолите, остудите.

  5. Отварите яйца 10 минут, остудите, очистите и натрите на крупной терке.

  6. Сыр натрите на мелкую терку.

  7. На плоское блюдо поставьте разъемное кольцо, выложите куриное филе, сделайте сеточку из майонеза, затем слой грибов, яйца, снова сеточку из майонеза и сверху посыпьте сыром. Украсьте пластинками грибов и веточками зелени.

  8. Отправьте салат в холодильник на один час, чтобы он пропитался.

Советы:

  • Украшайте салат по своему вкусу.

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