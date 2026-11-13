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Рецепт салата с курицей, грибами и сыром
Простой, сытный и очень вкусный салат, который отлично подойдет для праздничного стола и семейного ужина.
Для оформления салата можно использовать разъемное кольцо или просто все ингредиенты смешать в салатнике, сверху блюдо украсьте веточками свежей зелени укропа или петрушки и пластинками жареных грибов.
Ингредиенты:
куриное филе — 300 гр;
яйца куриные — 4 шт;
сыр твердый — 150 гр;
лук репчатый — 1 шт;
шампиньоны — 300 гр;
растительное масло — 1 ст л;
майонез — 100-120 гр;
перец черный молотый;
соль;
зелень (укроп, петрушка).
Приготовление:
Вымойте куриное филе и отварите в подсоленной воде 20 минут, с момента закипания, остудите и разберите на волокна.
Лук очистите, и нарежьте мелкими кубиками.
Шампиньоны промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте пластинками.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте лук и грибы до мягкости, посолите, остудите.
Отварите яйца 10 минут, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Сыр натрите на мелкую терку.
На плоское блюдо поставьте разъемное кольцо, выложите куриное филе, сделайте сеточку из майонеза, затем слой грибов, яйца, снова сеточку из майонеза и сверху посыпьте сыром. Украсьте пластинками грибов и веточками зелени.
Отправьте салат в холодильник на один час, чтобы он пропитался.
Советы:
Украшайте салат по своему вкусу.