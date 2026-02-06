ТСН в социальных сетях

Рецепты
167
1 мин

Рецепт салата с курицей, корейской морковью, кукурузой и грибами

Вкусный, сытный и простой в приготовлении салат украсит любой праздничный стол.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час
144 ккал
Салат с курицей корейской морковью кукурузой и грибами

Салат с курицей, корейской морковью, кукурузой и грибами / © Credits

Курица, пикантная морковь по-корейски, кукуруза, грибы, яйца — это отличное сочетание всех ингредиентов.

Ингредиенты

куриное филе
400 г
яйца куриные
4 шт.
кукуруза консервированная
150 г
морковь по-корейски
150 г
грибы маринованные
150 г
майонез
2 ст. л.
перец черный молотый
лавровый лист
соль

  1. Куриное филе помойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист, соль и варите с момента закипания 30 минут. Остудите в бульоне, затем нарежьте на средние кубики.

  2. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте такими кубиками, как и куриное филе.

  3. С кукурузы слейте жидкость.

  4. Грибы нарежьте на половинки.

  5. В миску выложите куриное филе, яйца, кукурузу, грибы, морковь по-корейски, поперчите, посолите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Выложите в салатник и дайте 10-15 минут настояться.

Советы:

  • Вместо майонеза, салат можно заправить белым йогуртом.

  • Если грибы большие, нарежьте на четыре части.

Следующая публикация

