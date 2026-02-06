- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт салата с курицей, корейской морковью, кукурузой и грибами
Вкусный, сытный и простой в приготовлении салат украсит любой праздничный стол.
Курица, пикантная морковь по-корейски, кукуруза, грибы, яйца — это отличное сочетание всех ингредиентов.
Ингредиенты
- куриное филе
- 400 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- кукуруза консервированная
- 150 г
- морковь по-корейски
- 150 г
- грибы маринованные
- 150 г
- майонез
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- лавровый лист
-
- соль
-
Куриное филе помойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист, соль и варите с момента закипания 30 минут. Остудите в бульоне, затем нарежьте на средние кубики.
Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте такими кубиками, как и куриное филе.
С кукурузы слейте жидкость.
Грибы нарежьте на половинки.
В миску выложите куриное филе, яйца, кукурузу, грибы, морковь по-корейски, поперчите, посолите, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Выложите в салатник и дайте 10-15 минут настояться.
Советы:
Вместо майонеза, салат можно заправить белым йогуртом.
Если грибы большие, нарежьте на четыре части.