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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с курицей шампиньонами и ананасом

Приготовьте такой пикантный, сочный салатик к праздничному столу.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Салат с курицей шампиньонами и ананасом

Салат с курицей шампиньонами и ананасом / © Credits

Куриное мясо отлично сочетается с грибами, маринованным луком, а ананас сделает салат немного сладким и нежным. Заправьте его домашним майонезом.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 гр;

  • грибы маринованные – 200 гр;

  • ананасы консервированные – 200 гр;

  • лук репчатый – 1 шт;

  • майонез – 2 стл;

  • соль.

Для маринада:

  • вода – 100 мл;

  • уксус 9% – 50 гр;

  • сахар – 1 ст л;

  • соль – 0,5 чл.

  1. Куриное филе помойте и отварите в подсоленной воде 20- 25 минут с момента закипания. Остудите в бульоне, затем нарежьте на средние кубики.

  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  3. Соедините воду, уксус, сахар, соль, перемешайте. Залейте маринадом лук и оставьте на 15-20 минут, затем лук отожмите.

  4. С  грибов и ананасов слейте жидкость и нарежьте на средние кубики.

  5. В миску выложите куриное мясо, грибы, ананасы, маринованный лук, заправьте майонезом, перемешайте и выложите в салатник.

Советы:

  • Куриное мясо используйте любое.

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Дата публикации
Количество просмотров
81
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