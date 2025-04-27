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Рецепт салата с курицей шампиньонами и ананасом
Приготовьте такой пикантный, сочный салатик к праздничному столу.
Куриное мясо отлично сочетается с грибами, маринованным луком, а ананас сделает салат немного сладким и нежным. Заправьте его домашним майонезом.
Ингредиенты:
куриное филе – 300 гр;
грибы маринованные – 200 гр;
ананасы консервированные – 200 гр;
лук репчатый – 1 шт;
майонез – 2 стл;
соль.
Для маринада:
вода – 100 мл;
уксус 9% – 50 гр;
сахар – 1 ст л;
соль – 0,5 чл.
Куриное филе помойте и отварите в подсоленной воде 20- 25 минут с момента закипания. Остудите в бульоне, затем нарежьте на средние кубики.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Соедините воду, уксус, сахар, соль, перемешайте. Залейте маринадом лук и оставьте на 15-20 минут, затем лук отожмите.
С грибов и ананасов слейте жидкость и нарежьте на средние кубики.
В миску выложите куриное мясо, грибы, ананасы, маринованный лук, заправьте майонезом, перемешайте и выложите в салатник.
Советы:
Куриное мясо используйте любое.
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