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Рецепт салата с "Мивиной", который перенесет вас в студенческие годы
Салат с «Мивиной», ставший для многих настоящей домашней классикой, вновь набирает популярность в сети.
Есть блюда, которые одним лишь своим вкусом переносят в прошлое. Салат с «Мивиной» — как раз из таких. Его готовят из простых продуктов, которые легко найти в любом продуктовом магазине, а результат получается неожиданно вкусным и таким, что хочется взять ещё одну ложку, об этом рассказали на странице liliya.cooking.
Ингредиенты
- сухая «Мивина»
- 2 пачки
- крабовые палочки
- 250 г
- кукуруза
- 1 банка
- свежий огурец
- 1 шт.
- зеленый лук
- 1 пучок
- майонез
- 2–3 ст. л.
Приготовление
Измельчите «Мивину» и высыпьте в емкость нужного размера.
Добавьте к «Мивине» кукурузу, можно даже немного жидкости.
Дайте постоять 5 минут.
Измельчите все остальные ингредиенты.
Добавьте к мивине с кукурузой.
Заправьте майонезом и перемешайте.
Салат с «Мивиной» — ещё одно доказательство того, что кулинарные тренды возвращаются к простоте. Иногда для приготовления вкусного блюда не нужны десятки ингредиентов или сложные рецепты — достаточно нескольких привычных продуктов и желания экспериментировать.