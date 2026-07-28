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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
71
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с "Мивиной", который перенесет вас в студенческие годы

Салат с «Мивиной», ставший для многих настоящей домашней классикой, вновь набирает популярность в сети.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Комментарии
салат с мивиной tiktok.com/@liliya.cooking

салат с мивиной tiktok.com/@liliya.cooking

Есть блюда, которые одним лишь своим вкусом переносят в прошлое. Салат с «Мивиной» — как раз из таких. Его готовят из простых продуктов, которые легко найти в любом продуктовом магазине, а результат получается неожиданно вкусным и таким, что хочется взять ещё одну ложку, об этом рассказали на странице liliya.cooking.

Ингредиенты

сухая «Мивина»
2 пачки
крабовые палочки
250 г
кукуруза
1 банка
свежий огурец
1 шт.
зеленый лук
1 пучок
майонез
2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Измельчите «Мивину» и высыпьте в емкость нужного размера.

  2. Добавьте к «Мивине» кукурузу, можно даже немного жидкости.

  3. Дайте постоять 5 минут.

  4. Измельчите все остальные ингредиенты.

  5. Добавьте к мивине с кукурузой.

  6. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат с «Мивиной» — ещё одно доказательство того, что кулинарные тренды возвращаются к простоте. Иногда для приготовления вкусного блюда не нужны десятки ингредиентов или сложные рецепты — достаточно нескольких привычных продуктов и желания экспериментировать.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
71
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