Рецепт салата с "Мивиной", который перенесет вас в студенческие годы

салат с мивиной tiktok.com/@liliya.cooking

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Есть блюда, которые одним лишь своим вкусом переносят в прошлое. Салат с «Мивиной» — как раз из таких. Его готовят из простых продуктов, которые легко найти в любом продуктовом магазине, а результат получается неожиданно вкусным и таким, что хочется взять ещё одну ложку, об этом рассказали на странице liliya.cooking.

Ингредиенты сухая «Мивина» 2 пачки крабовые палочки 250 г кукуруза 1 банка свежий огурец 1 шт. зеленый лук 1 пучок майонез 2–3 ст. л.

Приготовление

Измельчите «Мивину» и высыпьте в емкость нужного размера. Добавьте к «Мивине» кукурузу, можно даже немного жидкости. Дайте постоять 5 минут. Измельчите все остальные ингредиенты. Добавьте к мивине с кукурузой. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат с «Мивиной» — ещё одно доказательство того, что кулинарные тренды возвращаются к простоте. Иногда для приготовления вкусного блюда не нужны десятки ингредиентов или сложные рецепты — достаточно нескольких привычных продуктов и желания экспериментировать.

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