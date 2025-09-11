- Дата публикации
Рецепт салата с нутом, помидорами и огурцом
Это полезное полноценное блюдо, которое придаст вам энергии на целый день.
Нут сделает блюдо сытным, а благодаря заправке из оливкового масла, сока лимона, перца, кориандра и петрушки — ароматным.
Ингредиенты
- нут вареный
- 1 стакан
- салат «Айсберг»
- ½ шт.
- помидоры «Черри»
- 6 шт.
- огурец свежий
- 1 шт.
- лук репчатый красный
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- сок лимона
- 1 ст. л.
- кориандр молотый
- 1/3 ч. л.
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- петрушка свежая
- соль
Нут замочите в холодной воде на 3-4 часа, затем тщательно промойте, залейте холодной водой и варите около часа (при необходимости снимайте пену). В конце варки посолите, слейте жидкость и остудите.
Помидоры разрежьте на половинки.
Огурец нарежьте полукольцами.
Петрушку промойте и мелко нарежьте.
Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.
Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, перец черный молотый и кориандр.
В миску нарвите руками салат «Айсберг». Добавьте нут, помидоры, огурец, лук, чеснок, петрушку. Выложите заправку, посолите и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10 минут.
Советы:
Нут залейте холодной водой, чтобы ее уровень был на несколько сантиметров выше бобов. По мере выкипания воды, добавляйте воду дополнительно.
Нут желательно замочить на ночь.