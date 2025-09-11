ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с нутом, помидорами и огурцом

Это полезное полноценное блюдо, которое придаст вам энергии на целый день.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
206 ккал
Салат с нутом помидорами и огурцом

Салат с нутом помидорами и огурцом / © Credits

Нут сделает блюдо сытным, а благодаря заправке из оливкового масла, сока лимона, перца, кориандра и петрушки — ароматным.

Ингредиенты

нут вареный
1 стакан
салат «Айсберг»
½ шт.
помидоры «Черри»
6 шт.
огурец свежий
1 шт.
лук репчатый красный
1 шт.
чеснок
1 зубчик
сок лимона
1 ст. л.
кориандр молотый
1/3 ч. л.
оливковое масло
2 ст. л.
перец черный молотый
петрушка свежая
соль

  1. Нут замочите в холодной воде на 3-4 часа, затем тщательно промойте, залейте холодной водой и варите около часа (при необходимости снимайте пену). В конце варки посолите, слейте жидкость и остудите.

  2. Помидоры разрежьте на половинки.

  3. Огурец нарежьте полукольцами.

  4. Петрушку промойте и мелко нарежьте.

  5. Лук и чеснок очистите. Лук нарежьте полукольцами, чеснок выдавите через пресс.

  6. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, перец черный молотый и кориандр.

  7. В миску нарвите руками салат «Айсберг». Добавьте нут, помидоры, огурец, лук, чеснок, петрушку. Выложите заправку, посолите и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 10 минут.

Советы:

  • Нут залейте холодной водой, чтобы ее уровень был на несколько сантиметров выше бобов. По мере выкипания воды, добавляйте воду дополнительно.

  • Нут желательно замочить на ночь.

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie