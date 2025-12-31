ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с селедкой картофелем плавленым сыром и солеными огурцами

Этот слоеный салат станет отличной альтернативой всем любимой «Селедкой под шубой».

Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Салат с селедкой картофелем плавленым сыром и солеными огурцами

Салат с селедкой картофелем плавленым сыром и солеными огурцами / © Credits

Блюдо получается сытным, красивым в подаче, и порадует ваших родных и гостей за праздничным столом. Для формовки салата используйте кулинарное кольцо.

Ингредиенты

сельдь соленая
1 шт.
картофель
2-3 шт.
яйца куриные
2 шт.
плавленый сыр
100 г
соленые огурцы
2 шт.
майонез
2 ст. л.
горошек зеленый
100 г
лук зеленый
соль

  1. Картофель помойте, выложите в сотейник, добавьте соль и варите 15-20 минут с момента закипания, остудите, очистите и натрите на среднюю терку.

  2. Яйца отварите 10 минут, с момента закипания. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.

  3. Плавленый сыр также натрите на крупную терку.

  4. Соленые огурцы натрите на мелкую терку и отожмите жидкость.

  5. Сельдь очистите от внутренностей, промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем, снимите кожицу, отделите филе от хребта, удалите мелкие косточки и нарежьте на небольшие кубики.

  6. Лук промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  7. Установите кулинарное кольцо на тарелку, первым слоем выложите картофель, (каждый слой разравнивайте ложкой и немного утрамбовывайте), смажьте немного майонезом, затем слой сельди, посыпьте зеленым луком, и далее продолжайте выкладывать слоями: плавленый сыр, соленые огурцы, майонез, яйца, майонез и сверху зеленый горошек.

  8. Накройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник на два часа, а еще лучше на ночь.

Советы:

  • Плавленый сырок немного подморозьте в морозильной камере, тогда его можно легко натереть на терке.

  • Если у вас в наличии нет кулинарного кольца, тогда используйте разъемную форму для выпечки.

  • Вместо соленых огурцов можно использовать маринованные огурцы.

