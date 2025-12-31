- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт салата с селедкой картофелем плавленым сыром и солеными огурцами
Этот слоеный салат станет отличной альтернативой всем любимой «Селедкой под шубой».
Блюдо получается сытным, красивым в подаче, и порадует ваших родных и гостей за праздничным столом. Для формовки салата используйте кулинарное кольцо.
Ингредиенты
- сельдь соленая
- 1 шт.
- картофель
- 2-3 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- плавленый сыр
- 100 г
- соленые огурцы
- 2 шт.
- майонез
- 2 ст. л.
- горошек зеленый
- 100 г
- лук зеленый
-
- соль
-
Картофель помойте, выложите в сотейник, добавьте соль и варите 15-20 минут с момента закипания, остудите, очистите и натрите на среднюю терку.
Яйца отварите 10 минут, с момента закипания. Остудите, очистите и натрите на крупную терку.
Плавленый сыр также натрите на крупную терку.
Соленые огурцы натрите на мелкую терку и отожмите жидкость.
Сельдь очистите от внутренностей, промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем, снимите кожицу, отделите филе от хребта, удалите мелкие косточки и нарежьте на небольшие кубики.
Лук промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Установите кулинарное кольцо на тарелку, первым слоем выложите картофель, (каждый слой разравнивайте ложкой и немного утрамбовывайте), смажьте немного майонезом, затем слой сельди, посыпьте зеленым луком, и далее продолжайте выкладывать слоями: плавленый сыр, соленые огурцы, майонез, яйца, майонез и сверху зеленый горошек.
Накройте салат пищевой пленкой и отправьте в холодильник на два часа, а еще лучше на ночь.
Советы:
Плавленый сырок немного подморозьте в морозильной камере, тогда его можно легко натереть на терке.
Если у вас в наличии нет кулинарного кольца, тогда используйте разъемную форму для выпечки.
Вместо соленых огурцов можно использовать маринованные огурцы.