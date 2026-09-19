- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт салата с ветчиной болгарским перцем сыром и оливками
Особенность приготовления этого салата в том, что ничего не нужно варить, достаточно просто нарезать ингредиенты, перемешать и заправить заправкой.
Яркий, аппетитный салат выручит вас, когда внезапно пришли гости или просто захотелось быстрого перекуса.
Ингредиенты:
ветчина — 200 гр;
сыр твердый — 150 гр;
болгарский перец — 1 шт (крупный, красный);
оливки черные — 100 гр.
Для заправки:
греческий йогурт — 3 ст л;
горчица в зернах — 1 ч л;
чеснок — 1 зубчик;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Ветчину, твердый сыр нарежьте на средние кубики.
Болгарский перец очистите от семян, перегородок и нарежьте также на средние кубики.
Оливки разрежьте на две части.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Для заправки: смешайте греческий йогурт, горчицу, чеснок, перец черный молотый, посолите.
В салатник выложите ветчину, сыр твердый, болгарский перец, оливки заправьте заправкой и перемешайте.
Советы:
Ветчину по желанию замените балыком.