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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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33
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата с ветчиной болгарским перцем сыром и оливками

Особенность приготовления этого салата в том, что ничего не нужно варить, достаточно просто нарезать ингредиенты, перемешать и заправить заправкой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Салат с ветчиной болгарским перцем сыром и оливками

Салат с ветчиной болгарским перцем сыром и оливками / © Credits

Яркий, аппетитный салат выручит вас, когда внезапно пришли гости или просто захотелось быстрого перекуса.

Ингредиенты:

  • ветчина — 200 гр;

  • сыр твердый — 150 гр;

  • болгарский перец — 1 шт (крупный, красный);

  • оливки черные — 100 гр.

Для заправки:

  • греческий йогурт — 3 ст л;

  • горчица в зернах — 1 ч л;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Ветчину, твердый сыр нарежьте на средние кубики.

  2. Болгарский перец очистите от семян, перегородок и нарежьте также на средние кубики.

  3. Оливки разрежьте на две части.

  4. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  5. Для заправки: смешайте греческий йогурт, горчицу, чеснок, перец черный молотый, посолите.

  6. В салатник выложите ветчину, сыр твердый, болгарский перец, оливки заправьте заправкой и перемешайте.

Советы:

  • Ветчину по желанию замените балыком.

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