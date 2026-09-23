Рецепт салата со свеклой и красной фасолью

Салат со свеклой и красной фасолью / © Credits

Если заранее запечь свеклу и отварить фасоль, то к ужину вы приготовите его за считанные минуты.

Для заправки:

Свеклу вымойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и запекайте при температуре 200 градусов 40-50 минут до готовности.

Остудите и натрите на терку для корейской моркови.

Фасоль залейте холодной водой и оставьте на 10-12 часов, затем воду слейте, промойте, выложите в кастрюлю залейте снова холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 50-60 минут.

С фасоли слейте жидкость, остудите.

Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте на мелкие кубики.

Укроп измельчите.

Для заправки смешайте растительное масло, яблочный уксус, мед, добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.