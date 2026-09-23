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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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464
Время на прочтение
1 мин

Рецепт салата со свеклой и красной фасолью

Этот бюджетный, полезный салат получается сытным и аппетитным.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Салат со свеклой и красной фасолью

Салат со свеклой и красной фасолью / © Credits

Если заранее запечь свеклу и отварить фасоль, то к ужину вы приготовите его за считанные минуты.

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт;

  • фасоль красная (отварная) — 1 стакан;

  • яблоко — 1 шт;

  • укроп свежий;

Для заправки:

  • растительное масло — 2-3 ст л;

  • яблочный уксус — 1 ст л;

  • мед — 1 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль.

Приготовление:

  1. Свеклу вымойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и запекайте при температуре 200 градусов 40-50 минут до готовности.

  2. Остудите и натрите на терку для корейской моркови.

  3. Фасоль залейте холодной водой и оставьте на 10-12 часов, затем воду слейте, промойте, выложите в кастрюлю залейте снова холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 50-60 минут.

  4. С фасоли слейте жидкость, остудите.

  5. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте на мелкие кубики.

  6. Укроп измельчите.

  7. Для заправки смешайте растительное масло, яблочный уксус, мед, добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  8. В салатник выложите свеклу, фасоль, яблоко, укроп, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

Советы:

  • Зелень используйте по своему вкусу.

  • Фасоль можно использовать консервированную.

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