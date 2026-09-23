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Рецепт салата со свеклой и красной фасолью
Этот бюджетный, полезный салат получается сытным и аппетитным.
Если заранее запечь свеклу и отварить фасоль, то к ужину вы приготовите его за считанные минуты.
Ингредиенты:
свекла — 2 шт;
фасоль красная (отварная) — 1 стакан;
яблоко — 1 шт;
укроп свежий;
Для заправки:
растительное масло — 2-3 ст л;
яблочный уксус — 1 ст л;
мед — 1 ч л;
перец черный молотый;
соль.
Приготовление:
Свеклу вымойте, обсушите бумажным полотенцем, заверните в фольгу и запекайте при температуре 200 градусов 40-50 минут до готовности.
Остудите и натрите на терку для корейской моркови.
Фасоль залейте холодной водой и оставьте на 10-12 часов, затем воду слейте, промойте, выложите в кастрюлю залейте снова холодной водой, доведите до кипения, снимите пену и варите 50-60 минут.
С фасоли слейте жидкость, остудите.
Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте на мелкие кубики.
Укроп измельчите.
Для заправки смешайте растительное масло, яблочный уксус, мед, добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.
В салатник выложите свеклу, фасоль, яблоко, укроп, полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
Советы:
Зелень используйте по своему вкусу.
Фасоль можно использовать консервированную.