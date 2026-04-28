салат со свиным сердцем tiktok.com/@kastrulkavalidola

Субпродукты в последние годы переживают настоящее гастрономическое возвращение. То, что когда-то считалось исключительно домашней кухней, сегодня все чаще появляется в меню ресторанов.

В салатах этот продукт особенно удачен, ведь после правильного отваривания сердце становится мягким, плотным и прекрасно сочетается с хрустящими овощами и пикантными специями, в оригинальном салате, о рецепте которого рассказали на странице kastrulkavalidola.

Ингредиенты свиное сердце болгарский перец ½ шт. огурец 1 шт. помидор ½ шт. морковь ½ шт. лук 1 шт. петрушка несколько веточек консервированная красная фасоль 2-3 ст. л чеснок 2 зубчика чёрный перец соевый соус измельченный перец чили щепотка

Приготовление

Свиное сердце тщательно промойте под холодной водой. Отварите до готовности примерно 90 мин. Именно этот этап самый важный, ведь хорошо отваренное сердце должно быть нежным, но сохранять структуру. Готовое сердце остудите и нарежьте тонкой соломкой. Нарежьте соломкой болгарский перец, огурец, половину помидора, морковь, молодой лук и петрушку. Всыпьте 2-3 ст. л консервированной красной фасоли. В глубокой миске соедините нарезанное сердце, овощи и фасоль. Добавьте измельченный чеснок. Приправьте черным перцем, соевым соусом и небольшим количеством измельченного чили. Хорошо перемешайте салат, чтобы все вкусы соединились.

По желанию можно дать салату постоять 10-15 мин, так он станет еще насыщеннее.

Салат со свиным сердцем и овощами — доказательство того, что простые и доступные продукты могут выглядеть современно и интересно. Немного времени на варку, нарезку, немного специй и у вас готово питательное блюдо.

