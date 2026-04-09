Рецепт шоколадной паски — новый вкус пасхальной классики, который стоит попробовать в этом году

Традиции — это прекрасно, но иногда именно небольшой эксперимент способен сделать праздник особенным. Шоколадная паска — знакомая форма, любимый аромат выпечки и неожиданный, насыщенный вкус, который точно удивит и вас, и гостей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 часа
Пищевая ценность на 100 г
320 ккал
Шоколадная паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Пасха в Украине — не только об обрядах, но и об атмосфере дома, тепла и выпечки, которая наполняет кухню ароматами еще задолго до праздничного утра. Классическая паска с изюмом давно стала символом праздника, но современная кухня позволяет себе немного больше свободы.

Сегодня кулинарные блогеры все чаще предлагают новые вариации традиционных рецептов и шоколадная паска, о рецепте которой рассказали на странице Буде смачно вместе, среди них занимает особое место. У нее эффектный вид, глубокий вкус и она одновременно остается той же нежной, воздушной выпечкой, которую мы любим с детства.

Ингредиенты

мука
550 г
молоко
240 г
свежие дрожжи
30 г
яйца
2 шт.
сахар
130 г
ванильный сахар
1 пакетик
соль
3 г
сливочное масло
60 г
растительное масло
50 г
какао-порошок
50 г
шоколадная крошка
50 г
Приготовление

  1. Муку смешайте с какао-порошком и обязательно просейте вместе, это поможет избежать комочков и сделает тесто более воздушным.

  2. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой, пышной массы.

  3. Добавьте теплое молоко, дрожжи, растопленное сливочное масло и растительное масло.

  4. Постепенно введите смесь муки с какао и замешивайте мягкое, эластичное тесто.

  5. Оставьте тесто в теплом месте примерно на час, чтобы оно хорошо поднялось.

  6. Смажьте руки маслом, обомните тесто и добавьте шоколадную крошку.

  7. Легко перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.

  8. Разделите тесто на части, примерно по 350 г, сформируйте шарики и выложите в формы, заполните их примерно на треть.

  9. Накройте и оставьте еще на 1-1,5 часа в теплом месте для повторного подъема.

  10. Выпекайте куличи при температуре 175°C около 30 мин.

  11. Готовые паски полейте растопленным шоколадом и украсьте по своему вкусу, от минималистичного декора до праздничного разнообразия.

Шоколадная паска — идеальный вариант для тех, кто хочет освежить традиционное меню, удивить гостей и добавить празднику современного настроения. Он прекрасно сочетает знакомую текстуру кулича с десертной глубиной шоколада, делает его универсальным и для праздничного стола, и для утреннего кофе после Пасхи.

Иногда достаточно одного рецепта, чтобы по-новому почувствовать знакомый праздник. Шоколадная паска — именно тот случай, ведь она проста в приготовлении, эффектна на вид и невероятно вкусная.

