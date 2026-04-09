Шоколадная паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Пасха в Украине — не только об обрядах, но и об атмосфере дома, тепла и выпечки, которая наполняет кухню ароматами еще задолго до праздничного утра. Классическая паска с изюмом давно стала символом праздника, но современная кухня позволяет себе немного больше свободы.

Сегодня кулинарные блогеры все чаще предлагают новые вариации традиционных рецептов и шоколадная паска, о рецепте которой рассказали на странице Буде смачно вместе, среди них занимает особое место. У нее эффектный вид, глубокий вкус и она одновременно остается той же нежной, воздушной выпечкой, которую мы любим с детства.

Ингредиенты мука 550 г молоко 240 г свежие дрожжи 30 г яйца 2 шт. сахар 130 г ванильный сахар 1 пакетик соль 3 г сливочное масло 60 г растительное масло 50 г какао-порошок 50 г шоколадная крошка 50 г

Приготовление

Муку смешайте с какао-порошком и обязательно просейте вместе, это поможет избежать комочков и сделает тесто более воздушным. Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой, пышной массы. Добавьте теплое молоко, дрожжи, растопленное сливочное масло и растительное масло. Постепенно введите смесь муки с какао и замешивайте мягкое, эластичное тесто. Оставьте тесто в теплом месте примерно на час, чтобы оно хорошо поднялось. Смажьте руки маслом, обомните тесто и добавьте шоколадную крошку. Легко перемешайте, чтобы она равномерно распределилась. Разделите тесто на части, примерно по 350 г, сформируйте шарики и выложите в формы, заполните их примерно на треть. Накройте и оставьте еще на 1-1,5 часа в теплом месте для повторного подъема. Выпекайте куличи при температуре 175°C около 30 мин. Готовые паски полейте растопленным шоколадом и украсьте по своему вкусу, от минималистичного декора до праздничного разнообразия.

Шоколадная паска — идеальный вариант для тех, кто хочет освежить традиционное меню, удивить гостей и добавить празднику современного настроения. Он прекрасно сочетает знакомую текстуру кулича с десертной глубиной шоколада, делает его универсальным и для праздничного стола, и для утреннего кофе после Пасхи.

Иногда достаточно одного рецепта, чтобы по-новому почувствовать знакомый праздник. Шоколадная паска — именно тот случай, ведь она проста в приготовлении, эффектна на вид и невероятно вкусная.