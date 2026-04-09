Рецепт шоколадной паски — новый вкус пасхальной классики, который стоит попробовать в этом году
Традиции — это прекрасно, но иногда именно небольшой эксперимент способен сделать праздник особенным. Шоколадная паска — знакомая форма, любимый аромат выпечки и неожиданный, насыщенный вкус, который точно удивит и вас, и гостей.
Пасха в Украине — не только об обрядах, но и об атмосфере дома, тепла и выпечки, которая наполняет кухню ароматами еще задолго до праздничного утра. Классическая паска с изюмом давно стала символом праздника, но современная кухня позволяет себе немного больше свободы.
Сегодня кулинарные блогеры все чаще предлагают новые вариации традиционных рецептов и шоколадная паска, о рецепте которой рассказали на странице Буде смачно вместе, среди них занимает особое место. У нее эффектный вид, глубокий вкус и она одновременно остается той же нежной, воздушной выпечкой, которую мы любим с детства.
Ингредиенты
- мука
- 550 г
- молоко
- 240 г
- свежие дрожжи
- 30 г
- яйца
- 2 шт.
- сахар
- 130 г
- ванильный сахар
- 1 пакетик
- соль
- 3 г
- сливочное масло
- 60 г
- растительное масло
- 50 г
- какао-порошок
- 50 г
- шоколадная крошка
- 50 г
Приготовление
Муку смешайте с какао-порошком и обязательно просейте вместе, это поможет избежать комочков и сделает тесто более воздушным.
Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой, пышной массы.
Добавьте теплое молоко, дрожжи, растопленное сливочное масло и растительное масло.
Постепенно введите смесь муки с какао и замешивайте мягкое, эластичное тесто.
Оставьте тесто в теплом месте примерно на час, чтобы оно хорошо поднялось.
Смажьте руки маслом, обомните тесто и добавьте шоколадную крошку.
Легко перемешайте, чтобы она равномерно распределилась.
Разделите тесто на части, примерно по 350 г, сформируйте шарики и выложите в формы, заполните их примерно на треть.
Накройте и оставьте еще на 1-1,5 часа в теплом месте для повторного подъема.
Выпекайте куличи при температуре 175°C около 30 мин.
Готовые паски полейте растопленным шоколадом и украсьте по своему вкусу, от минималистичного декора до праздничного разнообразия.
Шоколадная паска — идеальный вариант для тех, кто хочет освежить традиционное меню, удивить гостей и добавить празднику современного настроения. Он прекрасно сочетает знакомую текстуру кулича с десертной глубиной шоколада, делает его универсальным и для праздничного стола, и для утреннего кофе после Пасхи.
Иногда достаточно одного рецепта, чтобы по-новому почувствовать знакомый праздник. Шоколадная паска — именно тот случай, ведь она проста в приготовлении, эффектна на вид и невероятно вкусная.