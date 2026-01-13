- Дата публикации
Рецепт шоколадных маффинов с вишней и жидкой начинкой
Что может быть лучше, чем аромат свежеиспеченных маффинов, который наполняет кухню сладкими нотами какао и ванили.
Фудблогер Merve Kandemir рассказала о рецепте, который объединяет нежное тесто, сочную вишню и роскошную шоколадную начинку. Это не просто десерт, это маленький ритуал радости, который можно легко повторить дома.
Ингредиенты
Для теста
молоко 200 мл
крупные яйца 2 шт.
растительное масло 90 г
сахар 100 г
какао 40 г
мука 200 г
разрыхлитель 10 г
ванилин 5 г
вишня
Для шоколадного соуса
сливки 80 г
шоколад 130 г
Приготовление
Яйца и сахар взбейте до пышной пены, затем добавьте масло, молоко и взбейте еще раз.
В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: какао, муку, разрыхлитель и ваниль и просейте их в тесто. Осторожно перемешайте.
В формочки для выпекания выкладывайте немного теста, добавьте вишни, а затем еще немного теста сверху.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 175°C примерно 30 мин. Время выпекания зависит от вашей духовки, проверяйте готовность зубочисткой.
Приготовьте шоколадную начинку, нагрейте сливки до почти кипения, добавьте мелко нарезанный шоколад и размешайте до однородности. Переложите в кондитерский мешок.
После выпекания сразу сделайте небольшое отверстие в центре каждого маффина и наполните его шоколадным соусом.
Советы
Используйте свежие или мороженые вишни без косточек, они делают маффины сочными.
Не кипятите сливки, чтобы шоколадный соус был однородным и нежным.
Для более яркого вкуса можно добавить щепотку лимонной цедры или корицы в тесто.
Эти маффины — идеальный способ сделать любой день праздничным без лишних усилий. Нежное шоколадное тесто, сочная вишня и роскошная начинка превращают простой десерт в настоящее произведение кулинарного искусства. Подавайте с кофе или чаем и ваш дом наполнится ароматом, который запомнят все гости.