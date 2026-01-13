ТСН в социальных сетях

Рецепт шоколадных маффинов с вишней и жидкой начинкой

Что может быть лучше, чем аромат свежеиспеченных маффинов, который наполняет кухню сладкими нотами какао и ванили.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Шоколадные маффины

Шоколадные маффины / © Credits

Фудблогер Merve Kandemir рассказала о рецепте, который объединяет нежное тесто, сочную вишню и роскошную шоколадную начинку. Это не просто десерт, это маленький ритуал радости, который можно легко повторить дома.

Ингредиенты

Для теста

  • молоко 200 мл

  • крупные яйца 2 шт.

  • растительное масло 90 г

  • сахар 100 г

  • какао 40 г

  • мука 200 г

  • разрыхлитель 10 г

  • ванилин 5 г

  • вишня

Для шоколадного соуса

  • сливки 80 г

  • шоколад 130 г

Приготовление

  1. Яйца и сахар взбейте до пышной пены, затем добавьте масло, молоко и взбейте еще раз.

  2. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: какао, муку, разрыхлитель и ваниль и просейте их в тесто. Осторожно перемешайте.

  3. В формочки для выпекания выкладывайте немного теста, добавьте вишни, а затем еще немного теста сверху.

  4. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 175°C примерно 30 мин. Время выпекания зависит от вашей духовки, проверяйте готовность зубочисткой.

  5. Приготовьте шоколадную начинку, нагрейте сливки до почти кипения, добавьте мелко нарезанный шоколад и размешайте до однородности. Переложите в кондитерский мешок.

  6. После выпекания сразу сделайте небольшое отверстие в центре каждого маффина и наполните его шоколадным соусом.

Советы

  • Используйте свежие или мороженые вишни без косточек, они делают маффины сочными.

  • Не кипятите сливки, чтобы шоколадный соус был однородным и нежным.

  • Для более яркого вкуса можно добавить щепотку лимонной цедры или корицы в тесто.

Эти маффины — идеальный способ сделать любой день праздничным без лишних усилий. Нежное шоколадное тесто, сочная вишня и роскошная начинка превращают простой десерт в настоящее произведение кулинарного искусства. Подавайте с кофе или чаем и ваш дом наполнится ароматом, который запомнят все гости.

