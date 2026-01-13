Рецепт шоколадных маффинов с вишней и жидкой начинкой

Шоколадные маффины / © Credits

Фудблогер Merve Kandemir рассказала о рецепте, который объединяет нежное тесто, сочную вишню и роскошную шоколадную начинку. Это не просто десерт, это маленький ритуал радости, который можно легко повторить дома.

Ингредиенты

Для теста

молоко 200 мл

крупные яйца 2 шт.

растительное масло 90 г

сахар 100 г

какао 40 г

мука 200 г

разрыхлитель 10 г

ванилин 5 г

вишня

Для шоколадного соуса

сливки 80 г

шоколад 130 г

Приготовление

Яйца и сахар взбейте до пышной пены, затем добавьте масло, молоко и взбейте еще раз. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: какао, муку, разрыхлитель и ваниль и просейте их в тесто. Осторожно перемешайте. В формочки для выпекания выкладывайте немного теста, добавьте вишни, а затем еще немного теста сверху. Выпекайте в предварительно разогретой духовке до 175°C примерно 30 мин. Время выпекания зависит от вашей духовки, проверяйте готовность зубочисткой. Приготовьте шоколадную начинку, нагрейте сливки до почти кипения, добавьте мелко нарезанный шоколад и размешайте до однородности. Переложите в кондитерский мешок. После выпекания сразу сделайте небольшое отверстие в центре каждого маффина и наполните его шоколадным соусом.

Советы

Используйте свежие или мороженые вишни без косточек, они делают маффины сочными.

Не кипятите сливки, чтобы шоколадный соус был однородным и нежным.

Для более яркого вкуса можно добавить щепотку лимонной цедры или корицы в тесто.

Эти маффины — идеальный способ сделать любой день праздничным без лишних усилий. Нежное шоколадное тесто, сочная вишня и роскошная начинка превращают простой десерт в настоящее произведение кулинарного искусства. Подавайте с кофе или чаем и ваш дом наполнится ароматом, который запомнят все гости.