- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт шурпы по-крымскотатарски в казане — как воссоздать аутентичный вкус
Аромат дыма, большой котел и насыщенный вкус, который собирает за столом всех — шурпа давно стала чем-то большим чем просто суп, это блюдо с историей и особым настроением.
На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте шурпы, по которому готовили блюдо крымские татары. Автор адаптировал пропорции для домашнего приготовления из большого 40-литрового котла к более удобному варианту на 10 литров и показал, как шаг за шагом воспроизвести это блюдо.
Ингредиенты
- мясо на кости (лучше всего - говяжьи или свиные ребра и рулька)
- 3 кг
- мясо без кости (шея)
- 1 кг
- морковь
- 700 г
- лук
- 700 г
- помидоры
- 700 г
- болгарский перец
- 700 г
- картофель
- 2-3 кг
- сладкий перец
- 250 г
- соль
- 30 г
- перец
- 30 г
- паприка
- 30 г
- хмели-сунели (или готовая смесь специй для шурпы)
- 30 г
- масло
- 70 мл
- чеснок
- 2 головки
- зелень
-
- вода
-
Приготовление
В казан вливаем масло и добавляем нарезанное мясо. Используется несколько видов, это важно для глубины вкуса.
Мясо тушится примерно 40 мин, пока хорошо не подрумянится.
После этого мясо с костей нужно срезать.
К мясу добавляем нарезанный лук и морковь.
Тушим еще около 20 мин, чтобы овощи стали мягкими и отдали аромат.
Далее — помидоры, перец и специи. Именно на этом этапе формируется характер блюда. Если есть возможность, лучше использовать готовую смесь специй для шурпы, но ее можно заменить классическими приправами.
Тушим еще 20 мин.
Добавляем картофель и готовим еще примерно 20 мин, постоянно перемешивайте.
Только теперь добавляем воду, это важный момент в технологии приготовления.
Вместе с водой кладем целые головки чеснока.
Варим примерно 40 мин, можно немного дольше для насыщенного вкуса.
Перед подачей чеснок вынимаем, а блюдо щедро посыпаем зеленью.
Шурпа — это о медленном приготовлении и многослойном вкусе. Сочетание различных видов мяса, а большое количество овощей и специй создает густой, ароматный бульон, который одновременно согревает и насыщает. Это блюдо, которое раскрывается именно в большом объеме, для семьи или компании друзей.
Шурпа — не просто рецепт, а целый ритуал, от выбора мяса до момента, когда аромат расходится вокруг котла. Блюдо требует времени, но взамен дарит глубокий вкус и ощущение настоящей домашней кухни. И, возможно, именно такие блюда напоминают, что еда — не только о насыщении, но и о совместных моментах.