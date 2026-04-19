Рецепты
39
2 мин

Рецепт шурпы по-крымскотатарски в казане — как воссоздать аутентичный вкус

Аромат дыма, большой котел и насыщенный вкус, который собирает за столом всех — шурпа давно стала чем-то большим чем просто суп, это блюдо с историей и особым настроением.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 часа
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
Шурпа tiktok.com/@mil_alexx_pp

На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте шурпы, по которому готовили блюдо крымские татары. Автор адаптировал пропорции для домашнего приготовления из большого 40-литрового котла к более удобному варианту на 10 литров и показал, как шаг за шагом воспроизвести это блюдо.

Ингредиенты

мясо на кости (лучше всего - говяжьи или свиные ребра и рулька)
3 кг
мясо без кости (шея)
1 кг
морковь
700 г
лук
700 г
помидоры
700 г
болгарский перец
700 г
картофель
2-3 кг
сладкий перец
250 г
соль
30 г
перец
30 г
паприка
30 г
хмели-сунели (или готовая смесь специй для шурпы)
30 г
масло
70 мл
чеснок
2 головки
зелень
вода
Приготовление

  1. В казан вливаем масло и добавляем нарезанное мясо. Используется несколько видов, это важно для глубины вкуса.

  2. Мясо тушится примерно 40 мин, пока хорошо не подрумянится.

  3. После этого мясо с костей нужно срезать.

  4. К мясу добавляем нарезанный лук и морковь.

  5. Тушим еще около 20 мин, чтобы овощи стали мягкими и отдали аромат.

  6. Далее — помидоры, перец и специи. Именно на этом этапе формируется характер блюда. Если есть возможность, лучше использовать готовую смесь специй для шурпы, но ее можно заменить классическими приправами.

  7. Тушим еще 20 мин.

  8. Добавляем картофель и готовим еще примерно 20 мин, постоянно перемешивайте.

  9. Только теперь добавляем воду, это важный момент в технологии приготовления.

  10. Вместе с водой кладем целые головки чеснока.

  11. Варим примерно 40 мин, можно немного дольше для насыщенного вкуса.

  12. Перед подачей чеснок вынимаем, а блюдо щедро посыпаем зеленью.

Шурпа — это о медленном приготовлении и многослойном вкусе. Сочетание различных видов мяса, а большое количество овощей и специй создает густой, ароматный бульон, который одновременно согревает и насыщает. Это блюдо, которое раскрывается именно в большом объеме, для семьи или компании друзей.

Шурпа — не просто рецепт, а целый ритуал, от выбора мяса до момента, когда аромат расходится вокруг котла. Блюдо требует времени, но взамен дарит глубокий вкус и ощущение настоящей домашней кухни. И, возможно, именно такие блюда напоминают, что еда — не только о насыщении, но и о совместных моментах.

