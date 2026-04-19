Шурпа tiktok.com/@mil_alexx_pp

На странице mil_alexx_pp рассказали о рецепте шурпы, по которому готовили блюдо крымские татары. Автор адаптировал пропорции для домашнего приготовления из большого 40-литрового котла к более удобному варианту на 10 литров и показал, как шаг за шагом воспроизвести это блюдо.

Ингредиенты мясо на кости (лучше всего - говяжьи или свиные ребра и рулька) 3 кг мясо без кости (шея) 1 кг морковь 700 г лук 700 г помидоры 700 г болгарский перец 700 г картофель 2-3 кг сладкий перец 250 г соль 30 г перец 30 г паприка 30 г хмели-сунели (или готовая смесь специй для шурпы) 30 г масло 70 мл чеснок 2 головки зелень вода

Приготовление

В казан вливаем масло и добавляем нарезанное мясо. Используется несколько видов, это важно для глубины вкуса. Мясо тушится примерно 40 мин, пока хорошо не подрумянится. После этого мясо с костей нужно срезать. К мясу добавляем нарезанный лук и морковь. Тушим еще около 20 мин, чтобы овощи стали мягкими и отдали аромат. Далее — помидоры, перец и специи. Именно на этом этапе формируется характер блюда. Если есть возможность, лучше использовать готовую смесь специй для шурпы, но ее можно заменить классическими приправами. Тушим еще 20 мин. Добавляем картофель и готовим еще примерно 20 мин, постоянно перемешивайте. Только теперь добавляем воду, это важный момент в технологии приготовления. Вместе с водой кладем целые головки чеснока. Варим примерно 40 мин, можно немного дольше для насыщенного вкуса. Перед подачей чеснок вынимаем, а блюдо щедро посыпаем зеленью.

Шурпа — это о медленном приготовлении и многослойном вкусе. Сочетание различных видов мяса, а большое количество овощей и специй создает густой, ароматный бульон, который одновременно согревает и насыщает. Это блюдо, которое раскрывается именно в большом объеме, для семьи или компании друзей.

Шурпа — не просто рецепт, а целый ритуал, от выбора мяса до момента, когда аромат расходится вокруг котла. Блюдо требует времени, но взамен дарит глубокий вкус и ощущение настоящей домашней кухни. И, возможно, именно такие блюда напоминают, что еда — не только о насыщении, но и о совместных моментах.