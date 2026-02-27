- Дата публикации
Рецепт сладких булочек с корицей, карамелью и орехами
Есть что-то невероятно уютное в запахе свежей выпечки, которая наполняет прохладное утро теплом и ароматом корицы. Эти булочки с карамелью и орехами — настоящий рецепт счастья в тарелке, который легко превращает любой день в праздник.
Холодное время года — время ароматных специй, теплых одеял и долгих вечеров с чашкой горячего напитка. А что может быть лучшим сопровождением к этому уюту, чем домашние булочки с корицей, покрытые липкой карамелью и орехами. На странице Baked by Laora рассказали об идеальном рецепте, который не только вкусный, но и поражает своей презентацией.
Ингредиенты
Тесто
пшеничная мука 500 г
теплое молоко 180 мл
желтки 4 шт. (80-100 г)
сливочное масло (комнатной температуры) 100 г
свежих дрожжей 30 г (или 9 г сухих)
сахар 70 г
соль
Коричная начинка
масло 130 г
коричневый сахар 150 г
корица 4-5 ч. л
Карамель с орехами
грецкие орехи 200 г
коричневый сахар 100 г
белый сахар 50 г
кленовый сироп 150 мл
масло 50 г
молоко 50 мл
соль ⅓ ч. л
Приготовление
Тесто
Растворите дрожжи в теплом молоке.
Добавьте желтки, сахар и соль, перемешайте.
Добавьте муку и замесите тесто с помощью миксера с насадкой для теста: сначала на средней скорости 3-4 мин, добавьте масло и увеличьте скорость до высокой на 8-10 мин.
Накройте миску полотенцем и дайте тесту подняться 1 час.
Коричная начинка
Смешайте все ингредиенты до однородности и равномерно распределите по раскатанному тесту.
Затем аккуратно сверните рулет.
Карамель с орехами
В кастрюле на среднем огне растопите масло с кленовым сиропом.
Добавьте оба вида сахара, молоко и соль, доведите до однородного состояния.
Добавьте орехи и тщательно перемешайте, пока они полностью не покроются карамелью.
Формирование и выпекание
Выложите карамель с орехами на дно формы для выпекания.
Разрежьте рулет на 12 равных частей, аккуратно разместите в форме.
Накройте пленкой и полотенцем, дайте булочкам подняться 40-60 мин.
Выпекайте при 200 °C, 20-25 мин, накройте фольгой, чтобы верх не подгорел.
Дайте немного остыть и наслаждайтесь
Эти булочки — больше чем десерт. Каждая порция сочетает мягкое тесто, аромат корицы и хрустящие орехи в карамели — идеальное завершение холодного утра или вечера.