Рецепты
80
2 мин

Рецепт сладких булочек с корицей, карамелью и орехами

Есть что-то невероятно уютное в запахе свежей выпечки, которая наполняет прохладное утро теплом и ароматом корицы. Эти булочки с карамелью и орехами — настоящий рецепт счастья в тарелке, который легко превращает любой день в праздник.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
сладкие булочки с корицей, карамелью и орехами instagram.com/bakedbylaora

сладкие булочки с корицей, карамелью и орехами instagram.com/bakedbylaora / © Instagram

Холодное время года — время ароматных специй, теплых одеял и долгих вечеров с чашкой горячего напитка. А что может быть лучшим сопровождением к этому уюту, чем домашние булочки с корицей, покрытые липкой карамелью и орехами. На странице Baked by Laora рассказали об идеальном рецепте, который не только вкусный, но и поражает своей презентацией.

Ингредиенты

Тесто

  • пшеничная мука 500 г

  • теплое молоко 180 мл

  • желтки 4 шт. (80-100 г)

  • сливочное масло (комнатной температуры) 100 г

  • свежих дрожжей 30 г (или 9 г сухих)

  • сахар 70 г

  • соль

Коричная начинка

  • масло 130 г

  • коричневый сахар 150 г

  • корица 4-5 ч. л

Карамель с орехами

  • грецкие орехи 200 г

  • коричневый сахар 100 г

  • белый сахар 50 г

  • кленовый сироп 150 мл

  • масло 50 г

  • молоко 50 мл

  • соль ⅓ ч. л

Приготовление

Тесто

  1. Растворите дрожжи в теплом молоке.

  2. Добавьте желтки, сахар и соль, перемешайте.

  3. Добавьте муку и замесите тесто с помощью миксера с насадкой для теста: сначала на средней скорости 3-4 мин, добавьте масло и увеличьте скорость до высокой на 8-10 мин.

  4. Накройте миску полотенцем и дайте тесту подняться 1 час.

Коричная начинка

  1. Смешайте все ингредиенты до однородности и равномерно распределите по раскатанному тесту.

  2. Затем аккуратно сверните рулет.

Карамель с орехами

  1. В кастрюле на среднем огне растопите масло с кленовым сиропом.

  2. Добавьте оба вида сахара, молоко и соль, доведите до однородного состояния.

  3. Добавьте орехи и тщательно перемешайте, пока они полностью не покроются карамелью.

Формирование и выпекание

  1. Выложите карамель с орехами на дно формы для выпекания.

  2. Разрежьте рулет на 12 равных частей, аккуратно разместите в форме.

  3. Накройте пленкой и полотенцем, дайте булочкам подняться 40-60 мин.

  4. Выпекайте при 200 °C, 20-25 мин, накройте фольгой, чтобы верх не подгорел.

Дайте немного остыть и наслаждайтесь

Эти булочки — больше чем десерт. Каждая порция сочетает мягкое тесто, аромат корицы и хрустящие орехи в карамели — идеальное завершение холодного утра или вечера.

