Рецепт сладких булочек с корицей, карамелью и орехами

Холодное время года — время ароматных специй, теплых одеял и долгих вечеров с чашкой горячего напитка. А что может быть лучшим сопровождением к этому уюту, чем домашние булочки с корицей, покрытые липкой карамелью и орехами. На странице Baked by Laora рассказали об идеальном рецепте, который не только вкусный, но и поражает своей презентацией.

Ингредиенты

Тесто

пшеничная мука 500 г

теплое молоко 180 мл

желтки 4 шт. (80-100 г)

сливочное масло (комнатной температуры) 100 г

свежих дрожжей 30 г (или 9 г сухих)

сахар 70 г

соль

Коричная начинка

масло 130 г

коричневый сахар 150 г

корица 4-5 ч. л

Карамель с орехами

грецкие орехи 200 г

коричневый сахар 100 г

белый сахар 50 г

кленовый сироп 150 мл

масло 50 г

молоко 50 мл

соль ⅓ ч. л

Приготовление

Тесто

Растворите дрожжи в теплом молоке. Добавьте желтки, сахар и соль, перемешайте. Добавьте муку и замесите тесто с помощью миксера с насадкой для теста: сначала на средней скорости 3-4 мин, добавьте масло и увеличьте скорость до высокой на 8-10 мин. Накройте миску полотенцем и дайте тесту подняться 1 час.

Коричная начинка

Смешайте все ингредиенты до однородности и равномерно распределите по раскатанному тесту. Затем аккуратно сверните рулет.

Карамель с орехами

В кастрюле на среднем огне растопите масло с кленовым сиропом. Добавьте оба вида сахара, молоко и соль, доведите до однородного состояния. Добавьте орехи и тщательно перемешайте, пока они полностью не покроются карамелью.

Формирование и выпекание

Выложите карамель с орехами на дно формы для выпекания. Разрежьте рулет на 12 равных частей, аккуратно разместите в форме. Накройте пленкой и полотенцем, дайте булочкам подняться 40-60 мин. Выпекайте при 200 °C, 20-25 мин, накройте фольгой, чтобы верх не подгорел.

Дайте немного остыть и наслаждайтесь

Эти булочки — больше чем десерт. Каждая порция сочетает мягкое тесто, аромат корицы и хрустящие орехи в карамели — идеальное завершение холодного утра или вечера.