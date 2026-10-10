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Рецепт сочной лазаньи с сырным и сливочным соусом бешамель
Есть рецепты, которые хочется готовить снова и снова, и эта лазанья — именно такая: сочный мясной соус, нежный бешамель и много моцареллы, которая делает каждый слой невероятно кремовым.
Классическую лазанью сложно испортить, однако один небольшой лайфхак способен сделать её ещё вкуснее. Фудблогер Зофия Селима рассказала о простом рецепте на четыре порции, в котором вместо того, чтобы использовать сыр только для верхней корочки, добавляет тертую моцареллу непосредственно в соус бешамель. Именно это придает ему нежную, тягучую текстуру, а готовая лазанья получается невероятно кремовой.
Главное — не торопиться с мясным соусом, ведь если дать ему хорошо протушиться, вкус станет насыщеннее, а сама начинка — сочнее.
Ингредиенты
Для мясного соуса
лазанья — 12 листов
говяжий фарш — 600 г
большая репчатая луковица — 1 шт.
чеснок — 3 зубчика
томатная паста — 2 ст. л
измельчённые томаты — 400 г
вода — 100–150 мл
паприка — 1 ч. л
орегано — 1–2 ч. л
соевый соус — 1 ч. л
сахар — щепотка
мясной бульон — 1 кубик
соль
чёрный перец
растительное масло
Для бешамеля
сливочное масло — 30 г
пшеничная мука — ½ стакана
молоко — 700 мл
соль
белый или черный перец
тертая моцарелла — 200 г
Приготовление
Начните с мясного соуса: мелко нарежьте лук и чеснок.
Обжарьте лук на небольшом количестве масла, добавьте чеснок и прогрейте ещё несколько секунд.
Добавьте говяжий фарш и хорошо обжарьте, чтобы он подрумянился.
Затем добавьте томатную пасту и готовьте ещё 3–4 мин — это поможет раскрыть её вкус.
Влейте измельченные помидоры и воду, добавьте паприку, орегано, раскрошенный бульонный кубик, соевый соус и щепотку сахара.
Посолите и поперчите.
Доведите до легкого кипения и оставьте тушиться не менее чем на 20–30 мин. Если есть время, подержите соус подольше, так он станет гуще и насыщеннее.
Теперь приготовьте бешамель: растопите масло в кастрюле, всыпьте муку, постоянно помешивайте и прогревайте около 1 мин. Не дайте муке подрумяниться.
Постепенно вливайте молоко и непрерывно взбивайте венчиком, чтобы не образовались комочки.
Варите на небольшом огне, пока соус не загустеет.
Приправьте солью и перцем, а затем добавьте 200 г тертой моцареллы и перемешайте до однородности.
Разогрейте духовку до 190°C.
На дно формы выложите немного мясного соуса и бешамеля.
Сверху выложите листы лазаньи.
Далее снова мясной соус, бешамель и немного моцареллы. Повторяйте слои, пока не используете все листы.
Завершите мясным соусом, бешамелем и щедрой порцией моцареллы.
Накройте форму фольгой и запекайте около 20 мин.
Затем снимите фольгу и готовьте ещё 15–20 мин, пока верх не станет золотистым и аппетитно пузырчатым.
Дайте лазанье постоять примерно 10 минут, за это время слои уплотнятся, а текстура станет нежной, сочной и кремовой.
Секрет этой лазаньи совсем не сложен — моцарелла в бешамеле вместо обычного сыра, который кладётся только сверху. Добавьте к этому хорошо тушёный мясной соус и несколько минут терпения после вынимания из духовки — и вы получите то самое блюдо, которое хочется готовить ещё до того, как закончится предыдущая порция.