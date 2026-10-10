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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
3 мин

Рецепт сочной лазаньи с сырным и сливочным соусом бешамель

Есть рецепты, которые хочется готовить снова и снова, и эта лазанья — именно такая: сочный мясной соус, нежный бешамель и много моцареллы, которая делает каждый слой невероятно кремовым.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Рецепт сочной лазаньи с сырным и сливочным соусом бешамель

Рецепт сочной лазаньи с сырным и сливочным соусом бешамель / © Credits

Классическую лазанью сложно испортить, однако один небольшой лайфхак способен сделать её ещё вкуснее. Фудблогер Зофия Селима рассказала о простом рецепте на четыре порции, в котором вместо того, чтобы использовать сыр только для верхней корочки, добавляет тертую моцареллу непосредственно в соус бешамель. Именно это придает ему нежную, тягучую текстуру, а готовая лазанья получается невероятно кремовой.

Главное — не торопиться с мясным соусом, ведь если дать ему хорошо протушиться, вкус станет насыщеннее, а сама начинка — сочнее.

Ингредиенты

Для мясного соуса

  • лазанья — 12 листов

  • говяжий фарш — 600 г

  • большая репчатая луковица — 1 шт.

  • чеснок — 3 зубчика

  • томатная паста — 2 ст. л

  • измельчённые томаты — 400 г

  • вода — 100–150 мл

  • паприка — 1 ч. л

  • орегано — 1–2 ч. л

  • соевый соус — 1 ч. л

  • сахар — щепотка

  • мясной бульон — 1 кубик

  • соль

  • чёрный перец

  • растительное масло

Для бешамеля

  • сливочное масло — 30 г

  • пшеничная мука — ½ стакана

  • молоко — 700 мл

  • соль

  • белый или черный перец

  • тертая моцарелла — 200 г

Приготовление

  1. Начните с мясного соуса: мелко нарежьте лук и чеснок.

  2. Обжарьте лук на небольшом количестве масла, добавьте чеснок и прогрейте ещё несколько секунд.

  3. Добавьте говяжий фарш и хорошо обжарьте, чтобы он подрумянился.

  4. Затем добавьте томатную пасту и готовьте ещё 3–4 мин — это поможет раскрыть её вкус.

  5. Влейте измельченные помидоры и воду, добавьте паприку, орегано, раскрошенный бульонный кубик, соевый соус и щепотку сахара.

  6. Посолите и поперчите.

  7. Доведите до легкого кипения и оставьте тушиться не менее чем на 20–30 мин. Если есть время, подержите соус подольше, так он станет гуще и насыщеннее.

  8. Теперь приготовьте бешамель: растопите масло в кастрюле, всыпьте муку, постоянно помешивайте и прогревайте около 1 мин. Не дайте муке подрумяниться.

  9. Постепенно вливайте молоко и непрерывно взбивайте венчиком, чтобы не образовались комочки.

  10. Варите на небольшом огне, пока соус не загустеет.

  11. Приправьте солью и перцем, а затем добавьте 200 г тертой моцареллы и перемешайте до однородности.

  12. Разогрейте духовку до 190°C.

  13. На дно формы выложите немного мясного соуса и бешамеля.

  14. Сверху выложите листы лазаньи.

  15. Далее снова мясной соус, бешамель и немного моцареллы. Повторяйте слои, пока не используете все листы.

  16. Завершите мясным соусом, бешамелем и щедрой порцией моцареллы.

  17. Накройте форму фольгой и запекайте около 20 мин.

  18. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 15–20 мин, пока верх не станет золотистым и аппетитно пузырчатым.

  19. Дайте лазанье постоять примерно 10 минут, за это время слои уплотнятся, а текстура станет нежной, сочной и кремовой.

Секрет этой лазаньи совсем не сложен — моцарелла в бешамеле вместо обычного сыра, который кладётся только сверху. Добавьте к этому хорошо тушёный мясной соус и несколько минут терпения после вынимания из духовки — и вы получите то самое блюдо, которое хочется готовить ещё до того, как закончится предыдущая порция.

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