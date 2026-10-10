Рецепт сочной лазаньи с сырным и сливочным соусом бешамель / © Credits

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Классическую лазанью сложно испортить, однако один небольшой лайфхак способен сделать её ещё вкуснее. Фудблогер Зофия Селима рассказала о простом рецепте на четыре порции, в котором вместо того, чтобы использовать сыр только для верхней корочки, добавляет тертую моцареллу непосредственно в соус бешамель. Именно это придает ему нежную, тягучую текстуру, а готовая лазанья получается невероятно кремовой.

Главное — не торопиться с мясным соусом, ведь если дать ему хорошо протушиться, вкус станет насыщеннее, а сама начинка — сочнее.

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Ингредиенты

Для мясного соуса

лазанья — 12 листов

говяжий фарш — 600 г

большая репчатая луковица — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

томатная паста — 2 ст. л

измельчённые томаты — 400 г

вода — 100–150 мл

паприка — 1 ч. л

орегано — 1–2 ч. л

соевый соус — 1 ч. л

сахар — щепотка

мясной бульон — 1 кубик

соль

чёрный перец

растительное масло

Для бешамеля

сливочное масло — 30 г

пшеничная мука — ½ стакана

молоко — 700 мл

соль

белый или черный перец

тертая моцарелла — 200 г

Приготовление

Начните с мясного соуса: мелко нарежьте лук и чеснок. Обжарьте лук на небольшом количестве масла, добавьте чеснок и прогрейте ещё несколько секунд. Добавьте говяжий фарш и хорошо обжарьте, чтобы он подрумянился. Затем добавьте томатную пасту и готовьте ещё 3–4 мин — это поможет раскрыть её вкус. Влейте измельченные помидоры и воду, добавьте паприку, орегано, раскрошенный бульонный кубик, соевый соус и щепотку сахара. Посолите и поперчите. Доведите до легкого кипения и оставьте тушиться не менее чем на 20–30 мин. Если есть время, подержите соус подольше, так он станет гуще и насыщеннее. Теперь приготовьте бешамель: растопите масло в кастрюле, всыпьте муку, постоянно помешивайте и прогревайте около 1 мин. Не дайте муке подрумяниться. Постепенно вливайте молоко и непрерывно взбивайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Варите на небольшом огне, пока соус не загустеет. Приправьте солью и перцем, а затем добавьте 200 г тертой моцареллы и перемешайте до однородности. Разогрейте духовку до 190°C. На дно формы выложите немного мясного соуса и бешамеля. Сверху выложите листы лазаньи. Далее снова мясной соус, бешамель и немного моцареллы. Повторяйте слои, пока не используете все листы. Завершите мясным соусом, бешамелем и щедрой порцией моцареллы. Накройте форму фольгой и запекайте около 20 мин. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 15–20 мин, пока верх не станет золотистым и аппетитно пузырчатым. Дайте лазанье постоять примерно 10 минут, за это время слои уплотнятся, а текстура станет нежной, сочной и кремовой.

Секрет этой лазаньи совсем не сложен — моцарелла в бешамеле вместо обычного сыра, который кладётся только сверху. Добавьте к этому хорошо тушёный мясной соус и несколько минут терпения после вынимания из духовки — и вы получите то самое блюдо, которое хочется готовить ещё до того, как закончится предыдущая порция.

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