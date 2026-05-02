Соус песто из вяленых томатов / © Credits

Реклама

Забудьте все, что вы знали о песто, фудблогер Александр Огородник предложил альтернативу, которая легко конкурирует с итальянской классикой — соус из вяленых томатов, который буквально «взрывается» вкусом и делает любое блюдо ярче.

В отличие от традиционного зеленого песто, где главную роль играет базилик, здесь акцент смещается на вяленые томаты. Они дают концентрированный вкус, легкую сладость и глубину, которую сложно достичь свежими ингредиентами. В сочетании с пармезаном, чесноком и оливковым маслом получается густой, ароматный соус, который легко адаптируется под разные блюда.

Ингредиенты вяленые томаты 100 г пармезан 50 г обжаренные семена подсолнечника 20 г оливковое масло 100 г чеснок 1 зубчик (5 г) свежий базилик 2-3 г соль чёрный перец

Приготовление

Все ингредиенты поместите в блендер. Измельчите до консистенции густой пасты. При необходимости добавьте еще немного оливкового масла, чтобы достичь желаемой текстуры. Отрегулируйте вкус солью и перцем.

Этот песто — настоящий универсал, он легко подстраивается под разные блюда, например:

Реклама

добавьте к только что отваренной пасте и она заиграет по-новому

используйте как соус к мясу или рыбе

подавайте с брускеттами

сочетайте с запеченной тыквой

экспериментируйте с хамоном или салатами

Хранение

Соус хорошо хранится:

в герметичной банке

под слоем оливкового масла

в холодильнике до 7 дней (иногда даже до 10 дней без потери качества)

Песто из вяленых томатов — доказательство того, что современная кухня не боится экспериментов. Простой набор ингредиентов, несколько минут и у вас есть универсальный соус, который делает вкусным буквально все.

Новости партнеров