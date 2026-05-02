Рецепты
50
1 мин

Рецепт соуса песто из вяленых томатов — альтернатива привычной классике

Иногда лучшие рецепты рождаются не из соблюдения правил, а из их нарушения. Именно так появляются новые кулинарные фавориты, такие как песто из вяленых томатов.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
10 минут
470 ккал
Соус песто из вяленых томатов

Забудьте все, что вы знали о песто, фудблогер Александр Огородник предложил альтернативу, которая легко конкурирует с итальянской классикой — соус из вяленых томатов, который буквально «взрывается» вкусом и делает любое блюдо ярче.

В отличие от традиционного зеленого песто, где главную роль играет базилик, здесь акцент смещается на вяленые томаты. Они дают концентрированный вкус, легкую сладость и глубину, которую сложно достичь свежими ингредиентами. В сочетании с пармезаном, чесноком и оливковым маслом получается густой, ароматный соус, который легко адаптируется под разные блюда.

Ингредиенты

вяленые томаты
100 г
пармезан
50 г
обжаренные семена подсолнечника
20 г
оливковое масло
100 г
чеснок
1 зубчик (5 г)
свежий базилик
2-3 г
соль
чёрный перец

Приготовление

  1. Все ингредиенты поместите в блендер.

  2. Измельчите до консистенции густой пасты.

  3. При необходимости добавьте еще немного оливкового масла, чтобы достичь желаемой текстуры.

  4. Отрегулируйте вкус солью и перцем.

Этот песто — настоящий универсал, он легко подстраивается под разные блюда, например:

  • добавьте к только что отваренной пасте и она заиграет по-новому

  • используйте как соус к мясу или рыбе

  • подавайте с брускеттами

  • сочетайте с запеченной тыквой

  • экспериментируйте с хамоном или салатами

Хранение

Соус хорошо хранится:

  • в герметичной банке

  • под слоем оливкового масла

  • в холодильнике до 7 дней (иногда даже до 10 дней без потери качества)

Песто из вяленых томатов — доказательство того, что современная кухня не боится экспериментов. Простой набор ингредиентов, несколько минут и у вас есть универсальный соус, который делает вкусным буквально все.

