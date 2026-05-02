- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт соуса песто из вяленых томатов — альтернатива привычной классике
Иногда лучшие рецепты рождаются не из соблюдения правил, а из их нарушения. Именно так появляются новые кулинарные фавориты, такие как песто из вяленых томатов.
Забудьте все, что вы знали о песто, фудблогер Александр Огородник предложил альтернативу, которая легко конкурирует с итальянской классикой — соус из вяленых томатов, который буквально «взрывается» вкусом и делает любое блюдо ярче.
В отличие от традиционного зеленого песто, где главную роль играет базилик, здесь акцент смещается на вяленые томаты. Они дают концентрированный вкус, легкую сладость и глубину, которую сложно достичь свежими ингредиентами. В сочетании с пармезаном, чесноком и оливковым маслом получается густой, ароматный соус, который легко адаптируется под разные блюда.
Ингредиенты
- вяленые томаты
- 100 г
- пармезан
- 50 г
- обжаренные семена подсолнечника
- 20 г
- оливковое масло
- 100 г
- чеснок
- 1 зубчик (5 г)
- свежий базилик
- 2-3 г
- соль

- чёрный перец

Приготовление
Все ингредиенты поместите в блендер.
Измельчите до консистенции густой пасты.
При необходимости добавьте еще немного оливкового масла, чтобы достичь желаемой текстуры.
Отрегулируйте вкус солью и перцем.
Этот песто — настоящий универсал, он легко подстраивается под разные блюда, например:
добавьте к только что отваренной пасте и она заиграет по-новому
используйте как соус к мясу или рыбе
подавайте с брускеттами
сочетайте с запеченной тыквой
экспериментируйте с хамоном или салатами
Хранение
Соус хорошо хранится:
в герметичной банке
под слоем оливкового масла
в холодильнике до 7 дней (иногда даже до 10 дней без потери качества)
Песто из вяленых томатов — доказательство того, что современная кухня не боится экспериментов. Простой набор ингредиентов, несколько минут и у вас есть универсальный соус, который делает вкусным буквально все.