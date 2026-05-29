Рецепт старинного немецкого чизкейка, который готовят уже более 150 лет

Немецкий чизкейк instagram.com/germanmomkitchen

В мире десертов, где ежедневно появляются новые тренды, именно классические семейные рецепты вызывают больше всего эмоций. Не идеально глянцевые торты из TikTok, а выпечка, которая напоминает детство, кухню бабушки и запах ванили.

Именно таким стал старинный немецкий чизкейк, о рецепте которого рассказали на странице GermanMomKitchen. В семье автора его готовят уже более полутора веков. Его начала печь прабабушка, позже рецепт переняла бабушка, которая каждое воскресенье ставила чизкейк в духовку для всей семьи.

Ингредиенты

Для основы

мука 200 г

разрыхлитель 1 ч. л

сахар 75 г

желток 1 шт.

сливочное масло 80 г

Для начинки

отцеженный творог или греческий йогурт 1 кг

желтки 4 шт.

молоко 500 мл

ванильный пудинг или крахмал с ванилью 1 пакет

сахар 250 г

масло ¾ стакана

ванильный сахар

лимонный сок

белки, взбитые до устойчивых пиков 4 шт.

Немецкий чизкейк

Приготовление

Сначала приготовьте основу, муку смешайте с разрыхлителем, сахаром, желтком и маслом до мягкого теста. Выложите его в разъемную форму. Для начинки смешайте творог, молоко, желтки, ванильный пудинг, сахар, масло и лимонный сок. В конце очень осторожно введите взбитые белки, именно они создают ту самую легкую текстуру. Выпекать чизкейк нужно примерно 70 мин при 170°C или около 80 мин при 180°C. После выпекания десерт оставьте охлаждаться сразу в духовке. Если верх начинает слишком быстро румяниться, его рекомендуется накрыть фольгой.

Секрет популярности этого чизкейка не только во вкусе. Соцсети сегодня устали от «идеальной картинки» и все чаще возвращаются к рецептам с историей. И, видимо, именно поэтому старинное немецкое лакомство сегодня выглядит актуальнее любых гастротрендов.

