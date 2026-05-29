Рецепт старинного немецкого чизкейка, который готовят уже более 150 лет
Есть рецепты, которые передаются из поколения в поколение — именно таким стал традиционный немецкий чизкейк, которому более 150 лет.
В мире десертов, где ежедневно появляются новые тренды, именно классические семейные рецепты вызывают больше всего эмоций. Не идеально глянцевые торты из TikTok, а выпечка, которая напоминает детство, кухню бабушки и запах ванили.
Именно таким стал старинный немецкий чизкейк, о рецепте которого рассказали на странице GermanMomKitchen. В семье автора его готовят уже более полутора веков. Его начала печь прабабушка, позже рецепт переняла бабушка, которая каждое воскресенье ставила чизкейк в духовку для всей семьи.
Ингредиенты
Для основы
мука 200 г
разрыхлитель 1 ч. л
сахар 75 г
желток 1 шт.
сливочное масло 80 г
Для начинки
отцеженный творог или греческий йогурт 1 кг
желтки 4 шт.
молоко 500 мл
ванильный пудинг или крахмал с ванилью 1 пакет
сахар 250 г
масло ¾ стакана
ванильный сахар
лимонный сок
белки, взбитые до устойчивых пиков 4 шт.
Приготовление
Сначала приготовьте основу, муку смешайте с разрыхлителем, сахаром, желтком и маслом до мягкого теста.
Выложите его в разъемную форму.
Для начинки смешайте творог, молоко, желтки, ванильный пудинг, сахар, масло и лимонный сок.
В конце очень осторожно введите взбитые белки, именно они создают ту самую легкую текстуру.
Выпекать чизкейк нужно примерно 70 мин при 170°C или около 80 мин при 180°C.
После выпекания десерт оставьте охлаждаться сразу в духовке.
Если верх начинает слишком быстро румяниться, его рекомендуется накрыть фольгой.
Секрет популярности этого чизкейка не только во вкусе. Соцсети сегодня устали от «идеальной картинки» и все чаще возвращаются к рецептам с историей. И, видимо, именно поэтому старинное немецкое лакомство сегодня выглядит актуальнее любых гастротрендов.