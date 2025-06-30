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Рецепт супа с фасолью и рыбными консервами
Особенность приготовления такого супа в том, что вместо мяса будем использовать любые рыбные консервы.
Вам понадобятся овощи, томатная паста и рыбные консервы. В итоге получится легкий, наваристый, вкусный суп.
Ингредиенты
- картофель
- 3 шт.
- капуста белокочанная
- 150 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- фасоль консервированная
- 200 г
- консервы рыбные
- 250 г
- томатная паста
- 2 ст. л.
- вода
- 2 л + 100 г
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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- растительное масло
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Картофель, лук, морковь очистите и промойте.
Картофель нарежьте на средние кубики, лук — на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку, капусту нарежьте соломкой.
С фасоли слейте жидкость.
В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите 10 минут.
В сковороде с растительным маслом обжарьте лук, морковь до мягкости, добавьте томатную пасту, влейте 100 грамм воды и тушите 8-10 минут.
В кастрюлю к картофелю выложите фасоль, обжаренные овощи с томатом, капусту, перемешайте и варите пять минут, затем добавьте рыбные консервы, лавровый лист, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте на медленном огне еще 5-7 минут. Снимите с огня и дайте супу настояться 15 минут.
Посыпьте зеленью и подавайте к столу.
Советы:
По желанию в суп можно добавить отварную, натертую на терке свеклу.