ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Рецепт супа с фасолью и рыбными консервами

Особенность приготовления такого супа в том, что вместо мяса будем использовать любые рыбные консервы.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
суп с фасолью и рыбными консервами

Cуп с фасолью и рыбными консервами / © Credits

Вам понадобятся овощи, томатная паста и рыбные консервы. В итоге получится легкий, наваристый, вкусный суп.

Ингредиенты

картофель
3 шт.
капуста белокочанная
150 г
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
фасоль консервированная
200 г
консервы рыбные
250 г
томатная паста
2 ст. л.
вода
2 л + 100 г
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)
растительное масло

  1. Картофель, лук, морковь очистите и промойте.

  2. Картофель нарежьте на средние кубики, лук — на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку, капусту нарежьте соломкой.

  3. С фасоли слейте жидкость.

  4. В кастрюлю влейте воду, доведите до кипения, выложите картофель и варите 10 минут.

  5. В сковороде с растительным маслом обжарьте лук, морковь до мягкости, добавьте томатную пасту, влейте 100 грамм воды и тушите 8-10 минут.

  6. В кастрюлю к картофелю выложите фасоль, обжаренные овощи с томатом, капусту, перемешайте и варите пять минут, затем добавьте рыбные консервы, лавровый лист, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте на медленном огне еще 5-7 минут. Снимите с огня и дайте супу настояться 15 минут.

  7. Посыпьте зеленью и подавайте к столу.

Советы:

По желанию в суп можно добавить отварную, натертую на терке свеклу.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
140
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie