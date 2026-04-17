ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Рецепт супа с рыбными фрикадельками и рисом

Этот простой, полезный суп с рыбными фрикадельками и рисом придется по душе любителям первых блюд с рыбой.

Автор публикации
Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
Суп с рыбными фрикадельками и рисом / © Credits

Фрикадельки для супа готовятся из любого филе рыбы. Суп получается достаточно сытным и ароматным.

Ингредиенты

филе минтая
500 г
рис
3 ст. л.
вода
2 л.
яйца куриные
1 шт.
картофель
3 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
масло растительное
2 ст. л.
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)

  1. Филе минтая нарежьте на кусочки и пропустите через мясорубку.

  2. Добавьте яйцо, перец черный молотый, соль, перемешайте и сформируйте небольшие фрикадельки.

  3. Картофель, лук, морковь очистите, помойте.

  4. Картофель нарежьте на средние кубики, лук — на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  5. Рис промойте до прозрачной воды.

  6. Зелень промойте и измельчите.

  7. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.

  8. В кастрюлю влейте воду, выложите картофель, рис и варите с момента закипания 15 минут, затем опустите в суп фрикадельки, обжаренные овощи, лавровый лист, посолите и варите еще 12-15 минут, в конце добавьте зелень и снимите с огня.

Советы:

  • Специи для супа используйте по своему вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie