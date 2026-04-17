Рецепт супа с рыбными фрикадельками и рисом
Этот простой, полезный суп с рыбными фрикадельками и рисом придется по душе любителям первых блюд с рыбой.
Фрикадельки для супа готовятся из любого филе рыбы. Суп получается достаточно сытным и ароматным.
Ингредиенты
- филе минтая
- 500 г
- рис
- 3 ст. л.
- вода
- 2 л.
- яйца куриные
- 1 шт.
- картофель
- 3 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- масло растительное
- 2 ст. л.
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (укроп, петрушка)
-
Филе минтая нарежьте на кусочки и пропустите через мясорубку.
Добавьте яйцо, перец черный молотый, соль, перемешайте и сформируйте небольшие фрикадельки.
Картофель, лук, морковь очистите, помойте.
Картофель нарежьте на средние кубики, лук — на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
Рис промойте до прозрачной воды.
Зелень промойте и измельчите.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук и морковь до мягкости.
В кастрюлю влейте воду, выложите картофель, рис и варите с момента закипания 15 минут, затем опустите в суп фрикадельки, обжаренные овощи, лавровый лист, посолите и варите еще 12-15 минут, в конце добавьте зелень и снимите с огня.
Советы:
Специи для супа используйте по своему вкусу.