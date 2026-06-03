Рецепт трендового овощного салата с запеченной кукурузой

Овощной салат с запеченной кукурузой tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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В мире домашней кулинарии все чаще побеждают не сложные рецепты с десятками компонентов, а блюда из понятных сезонных продуктов. Именно поэтому салаты из свежих овощей снова оказались в центре внимания.

Рецепт, о котором рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк, — отличный пример того, как из нескольких доступных ингредиентов можно приготовить легкое, питательное и летнее блюдо. Особый вкус добавляет запеченная кукуруза, ведь после аэрогриля она становится более ароматной, с легкой карамельной ноткой и приятной текстурой.

Ингредиенты кукуруза 100 г помидор 1 шт. огурец 1 шт. красный лук ½ шт. зернистый сыр 1 ст. л соль перец любимые приправы

Овощной салат с запеченной кукурузой tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

Кукурузу приправить солью и специями по своему вкусу, после чего запечь в аэрогриле до легкой золотистой корочки. Помидор, огурец и красный лук нарезать желаемыми кусочками. Добавить к овощам запеченную кукурузу и зернистый сыр. Посолить, поперчить и тщательно перемешать все ингредиенты.

По желанию можно добавить немного свежей зелени или несколько капель оливкового масла.

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Этот простой салат с кукурузой, овощами и зернистым сыром доказывает, что для вкусного блюда не нужны экзотические продукты или сложные технологии. Иногда достаточно нескольких свежих ингредиентов, проверенного рецепта и желания готовить.

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