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Рецепт трендового овощного салата с запеченной кукурузой
Пока соцсети только открывают для себя сочетание запеченной кукурузы, свежих овощей и зернистого сыра, автор рецепта давно сделала его частью своего ежедневного меню, и теперь, когда это блюдо оказалось среди кулинарных трендов, самое время приготовить его дома.
В мире домашней кулинарии все чаще побеждают не сложные рецепты с десятками компонентов, а блюда из понятных сезонных продуктов. Именно поэтому салаты из свежих овощей снова оказались в центре внимания.
Рецепт, о котором рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк, — отличный пример того, как из нескольких доступных ингредиентов можно приготовить легкое, питательное и летнее блюдо. Особый вкус добавляет запеченная кукуруза, ведь после аэрогриля она становится более ароматной, с легкой карамельной ноткой и приятной текстурой.
Ингредиенты
- кукуруза
- 100 г
- помидор
- 1 шт.
- огурец
- 1 шт.
- красный лук
- ½ шт.
- зернистый сыр
- 1 ст. л
- соль
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- перец
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- любимые приправы
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Приготовление
Кукурузу приправить солью и специями по своему вкусу, после чего запечь в аэрогриле до легкой золотистой корочки.
Помидор, огурец и красный лук нарезать желаемыми кусочками.
Добавить к овощам запеченную кукурузу и зернистый сыр.
Посолить, поперчить и тщательно перемешать все ингредиенты.
По желанию можно добавить немного свежей зелени или несколько капель оливкового масла.
Этот простой салат с кукурузой, овощами и зернистым сыром доказывает, что для вкусного блюда не нужны экзотические продукты или сложные технологии. Иногда достаточно нескольких свежих ингредиентов, проверенного рецепта и желания готовить.