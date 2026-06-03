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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

Рецепт трендового овощного салата с запеченной кукурузой

Пока соцсети только открывают для себя сочетание запеченной кукурузы, свежих овощей и зернистого сыра, автор рецепта давно сделала его частью своего ежедневного меню, и теперь, когда это блюдо оказалось среди кулинарных трендов, самое время приготовить его дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
45 ккал
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Овощной салат с запеченной кукурузой tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Овощной салат с запеченной кукурузой tiktok.com/@myroslava.pekariuk

В мире домашней кулинарии все чаще побеждают не сложные рецепты с десятками компонентов, а блюда из понятных сезонных продуктов. Именно поэтому салаты из свежих овощей снова оказались в центре внимания.

Рецепт, о котором рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк, — отличный пример того, как из нескольких доступных ингредиентов можно приготовить легкое, питательное и летнее блюдо. Особый вкус добавляет запеченная кукуруза, ведь после аэрогриля она становится более ароматной, с легкой карамельной ноткой и приятной текстурой.

Ингредиенты

кукуруза
100 г
помидор
1 шт.
огурец
1 шт.
красный лук
½ шт.
зернистый сыр
1 ст. л
соль
перец
любимые приправы
Овощной салат с запеченной кукурузой tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Овощной салат с запеченной кукурузой tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. Кукурузу приправить солью и специями по своему вкусу, после чего запечь в аэрогриле до легкой золотистой корочки.

  2. Помидор, огурец и красный лук нарезать желаемыми кусочками.

  3. Добавить к овощам запеченную кукурузу и зернистый сыр.

  4. Посолить, поперчить и тщательно перемешать все ингредиенты.

По желанию можно добавить немного свежей зелени или несколько капель оливкового масла.

Этот простой салат с кукурузой, овощами и зернистым сыром доказывает, что для вкусного блюда не нужны экзотические продукты или сложные технологии. Иногда достаточно нескольких свежих ингредиентов, проверенного рецепта и желания готовить.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
59
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