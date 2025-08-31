ТСН в социальных сетях

Рецепты
150
1 мин

Рецепт творожного печенья с кокосовой стружкой

Если вы думаете что приготовить к чаю или детям на прогулку, то это печенье как раз то, что вам нужно.

Екатерина Труш
Творожное печенье с кокосовой стружкой

Творожное печенье с кокосовой стружкой / © Credits

Печенье готовится из творога с добавлением кокосовой стружки и получается нежным, рассыпчатым с кокосовым ароматом и творожным вкусом.

Ингредиенты:

  • творог — 250 гр;

  • мука пшеничная — 180 гр;

  • сливочное масло — 80 гр;

  • сахар — 2 ст л;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • соль.

Для начинки:

  • сахар — 4 ст л;

  • кокосовая стружка — 2 ст л;

  • сахарная пудра.

Приготовление:

  1. В миску выложите творог, мягкое сливочное масло, сахар, соль и перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто, оно не должно прилипать к рукам.

  2. Разделите тесто на две одинаковые части. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт, толщиной примерно три миллиметра. Тесто равномерно посыпьте сахаром, кокосовой стружкой и скатайте в плотный рулет, затем разрежьте на одинаковые кусочки длиной 3-4 сантиметра. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут до золотистого цвета. Дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Творог используйте жирностью не менее 5%.

