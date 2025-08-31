- Дата публикации
Рецепт творожного печенья с кокосовой стружкой
Если вы думаете что приготовить к чаю или детям на прогулку, то это печенье как раз то, что вам нужно.
Печенье готовится из творога с добавлением кокосовой стружки и получается нежным, рассыпчатым с кокосовым ароматом и творожным вкусом.
Ингредиенты:
творог — 250 гр;
мука пшеничная — 180 гр;
сливочное масло — 80 гр;
сахар — 2 ст л;
разрыхлитель — 1 ч л;
соль.
Для начинки:
сахар — 4 ст л;
кокосовая стружка — 2 ст л;
сахарная пудра.
Приготовление:
В миску выложите творог, мягкое сливочное масло, сахар, соль и перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто, оно не должно прилипать к рукам.
Разделите тесто на две одинаковые части. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт, толщиной примерно три миллиметра. Тесто равномерно посыпьте сахаром, кокосовой стружкой и скатайте в плотный рулет, затем разрежьте на одинаковые кусочки длиной 3-4 сантиметра. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20 минут до золотистого цвета. Дайте остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Творог используйте жирностью не менее 5%.