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Рецепт творожной запеканки с малиной
Эта творожная запеканка отлично подойдет для завтрака или десерта.
Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
- творог
- 400 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- манная крупа
- 3 ст. л.
- цедра лимона
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- малина
- 150 г
- сливочное масло
- для смазывания формы
Взбейте миксером творог с яйцами и сахаром.
Добавьте манную крупу, лимонную цедру, соль, перемешайте венчиком до однородности и оставьте на 15-20 минут.
Малину промойте и обсушите на бумажном полотенце.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите творожную массу.
Равномерно разложите ягоды малины по всей поверхности, слегка вдавливая в тесто.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.
Остудите и выньте из формы.
Советы:
Творог используйте 5-9%.
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