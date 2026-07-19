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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
182
Время на прочтение
1 мин

Рецепт творожной запеканки с малиной

Эта творожная запеканка отлично подойдет для завтрака или десерта.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
195 ккал
Комментарии
Творожная запеканка с малиной

Творожная запеканка с малиной / © Credits

Такое блюдо точно никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

творог
400 г
яйца куриные
3 шт.
сахар
3 ст. л.
манная крупа
3 ст. л.
цедра лимона
1 ст. л.
соль
щепотка
малина
150 г
сливочное масло
для смазывания формы

  1. Взбейте миксером творог с яйцами и сахаром.

  2. Добавьте манную крупу, лимонную цедру, соль, перемешайте венчиком до однородности и оставьте на 15-20 минут.

  3. Малину промойте и обсушите на бумажном полотенце.

  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и выложите творожную массу.

  5. Равномерно разложите ягоды малины по всей поверхности, слегка вдавливая в тесто.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.

  7. Остудите и выньте из формы.

Советы:

  • Творог используйте 5-9%.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
182
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