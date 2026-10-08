ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
356
Время на прочтение
1 мин

Рецепт тыквенного крем-супа, который захочется готовить всю осень

Этот осенний суп вам захочется готовить снова и снова, ведь нежность и аромат ему придают румяные запеченные овощи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
47 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Тыквенный крем-суп tiktok.com/@ilona.bogdanova1

Тыквенный крем-суп tiktok.com/@ilona.bogdanova1

Когда за окном становится прохладнее, на кухне хочется почувствовать уют любимых блюд — тёплых, кремовых и ароматных. Тыквенный суп именно из таких, а если сначала запечь овощи до золотистой корочки, вкус получается ещё насыщеннее.

Для своего рецепта фудблогер Ilona Bogdanova советует использовать тыкву сорта Хоккайдо. Её особенность в том, что кожуру можно не снимать, а достаточно просто хорошо вымыть тыкву перед приготовлением.

Ингредиенты

тыква
1 шт. — около 1 кг
красный перец
1 шт.
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 головки
вода
400 мл
сливки
200 мл
оливковое масло
2 ст. л.
соль
перец
любимые специи

Приготовление

  1. Нарежьте тыкву, перец, лук и морковь, а чеснок оставьте целыми головками.

  2. Выложите всё на противень, застеленный пергаментом, и сбрызните оливковым маслом.

  3. Запекайте 20 минут при 200°C, пока овощи не подрумянятся.

  4. Затем накройте их фольгой и запекайте ещё 10 мин, чтобы они стали мягкими, но не пересохли и не подгорели сверху.

  5. Переложите запеченные овощи в кастрюлю, добавьте 400 мл горячей воды, соль, перец и специи.

  6. Взбейте всё погружным блендером до однородной кремообразной консистенции.

  7. Влейте 200 мл сливок и ещё раз взбейте суп блендером.

  8. При необходимости отрегулируйте количество соли и специй.

Готовый суп можно дополнить тертым пармезаном, каплей оливкового масла и тыквенными семечками. А чтобы ужин стал ещё уютнее, подайте его со свежим багетом с сыром.

Всего несколько овощей, сливки и специи — и на столе у вас будет ароматный осенний крем-суп с насыщенным вкусом запеченных овощей.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie