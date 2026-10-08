Рецепт тыквенного крем-супа, который захочется готовить всю осень

Тыквенный крем-суп tiktok.com/@ilona.bogdanova1

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Когда за окном становится прохладнее, на кухне хочется почувствовать уют любимых блюд — тёплых, кремовых и ароматных. Тыквенный суп именно из таких, а если сначала запечь овощи до золотистой корочки, вкус получается ещё насыщеннее.

Для своего рецепта фудблогер Ilona Bogdanova советует использовать тыкву сорта Хоккайдо. Её особенность в том, что кожуру можно не снимать, а достаточно просто хорошо вымыть тыкву перед приготовлением.

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Ингредиенты тыква 1 шт. — около 1 кг красный перец 1 шт. лук 1 шт. морковь 1 шт. чеснок 2 головки вода 400 мл сливки 200 мл оливковое масло 2 ст. л. соль перец любимые специи

Приготовление

Нарежьте тыкву, перец, лук и морковь, а чеснок оставьте целыми головками. Выложите всё на противень, застеленный пергаментом, и сбрызните оливковым маслом. Запекайте 20 минут при 200°C, пока овощи не подрумянятся. Затем накройте их фольгой и запекайте ещё 10 мин, чтобы они стали мягкими, но не пересохли и не подгорели сверху. Переложите запеченные овощи в кастрюлю, добавьте 400 мл горячей воды, соль, перец и специи. Взбейте всё погружным блендером до однородной кремообразной консистенции. Влейте 200 мл сливок и ещё раз взбейте суп блендером. При необходимости отрегулируйте количество соли и специй.

Готовый суп можно дополнить тертым пармезаном, каплей оливкового масла и тыквенными семечками. А чтобы ужин стал ещё уютнее, подайте его со свежим багетом с сыром.

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Всего несколько овощей, сливки и специи — и на столе у вас будет ароматный осенний крем-суп с насыщенным вкусом запеченных овощей.

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