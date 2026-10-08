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Рецепт тыквенного крем-супа, который захочется готовить всю осень
Этот осенний суп вам захочется готовить снова и снова, ведь нежность и аромат ему придают румяные запеченные овощи.
Когда за окном становится прохладнее, на кухне хочется почувствовать уют любимых блюд — тёплых, кремовых и ароматных. Тыквенный суп именно из таких, а если сначала запечь овощи до золотистой корочки, вкус получается ещё насыщеннее.
Для своего рецепта фудблогер Ilona Bogdanova советует использовать тыкву сорта Хоккайдо. Её особенность в том, что кожуру можно не снимать, а достаточно просто хорошо вымыть тыкву перед приготовлением.
Ингредиенты
- тыква
- 1 шт. — около 1 кг
- красный перец
- 1 шт.
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 головки
- вода
- 400 мл
- сливки
- 200 мл
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- соль
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- перец
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- любимые специи
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Приготовление
Нарежьте тыкву, перец, лук и морковь, а чеснок оставьте целыми головками.
Выложите всё на противень, застеленный пергаментом, и сбрызните оливковым маслом.
Запекайте 20 минут при 200°C, пока овощи не подрумянятся.
Затем накройте их фольгой и запекайте ещё 10 мин, чтобы они стали мягкими, но не пересохли и не подгорели сверху.
Переложите запеченные овощи в кастрюлю, добавьте 400 мл горячей воды, соль, перец и специи.
Взбейте всё погружным блендером до однородной кремообразной консистенции.
Влейте 200 мл сливок и ещё раз взбейте суп блендером.
При необходимости отрегулируйте количество соли и специй.
Готовый суп можно дополнить тертым пармезаном, каплей оливкового масла и тыквенными семечками. А чтобы ужин стал ещё уютнее, подайте его со свежим багетом с сыром.
Всего несколько овощей, сливки и специи — и на столе у вас будет ароматный осенний крем-суп с насыщенным вкусом запеченных овощей.