- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Рецепт удона с курицей и овощами в соусе терияки
Иногда для маленького гастрономического счастья не нужны ни сложные ингредиенты, ни путешествие в Азию. Достаточно сковородки, ароматного соуса терияки и желания приготовить что-то быстрое, яркое и по-настоящему вкусное.
Азиатская кухня давно перестала быть экзотикой — она органично вписалась в наш повседневный рацион. Блюда на основе лапши с овощами, мясом и насыщенными соусами ценят за скорость приготовления, сбалансированный вкус и возможность легко адаптировать рецепт под то, что есть в холодильнике.
Именно таким является удон с курицей в соусе терияки. И даже если классической лапши под рукой не нашлось — это не проблема. Главное правило: в составе должна быть только мука и вода. Остальное — дело фантазии и немного рецепта со страницы Будет вкусно вместе.
Ингредиенты
- лапша (удон или альтернатива)
- 400 г
- куриная грудка
- 400 г
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- болгарский перец
- 1 шт.
- свежий огурец
- 1 шт.
- соевый соус
- 50 мл
- соус терияки
- 100 мл
- соус Сладкий Чили
- 2 ст. л.
- соль
-
- кунжут
-
- зелень
-
Приготовление
Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками.
Лук, болгарский перец и огурец нарежьте соломкой.
Морковь нарежьте вручную тонкими длинными брусочками — это придаст блюду ресторанную текстуру.
Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Обжарьте курицу на среднем огне около 5 мин и постоянно помешивайте. Снимите со сковородки и отложите.
В той же сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец в течение 7-8 мин.
Добавьте соевый соус и соус Sweet Chili — овощи должны стать мягкими, но сохранить форму.
Параллельно отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Не переваривайте — она должна оставаться упругой.
Добавьте к овощам лапшу, курицу и нарезанный огурец. Влейте соус терияки и тушите еще 2-3 мин.
Попробуйте и при необходимости добавьте соль.
Перед подачей посыпьте кунжутом и зеленью.
Удон с курицей и овощами — это пример того, как простой домашний рецепт может выглядеть и смаковать как блюдо из меню модного ресторана.