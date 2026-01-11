ТСН в социальных сетях

Рецепт удона с курицей и овощами в соусе терияки

Иногда для маленького гастрономического счастья не нужны ни сложные ингредиенты, ни путешествие в Азию. Достаточно сковородки, ароматного соуса терияки и желания приготовить что-то быстрое, яркое и по-настоящему вкусное.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
35 минут
155 ккал
Рецепт удона с курицей и овощами в соусе терияки

Рецепт удона с курицей и овощами в соусе терияки / © Associated Press

Азиатская кухня давно перестала быть экзотикой — она органично вписалась в наш повседневный рацион. Блюда на основе лапши с овощами, мясом и насыщенными соусами ценят за скорость приготовления, сбалансированный вкус и возможность легко адаптировать рецепт под то, что есть в холодильнике.

Именно таким является удон с курицей в соусе терияки. И даже если классической лапши под рукой не нашлось — это не проблема. Главное правило: в составе должна быть только мука и вода. Остальное — дело фантазии и немного рецепта со страницы Будет вкусно вместе.

Ингредиенты

лапша (удон или альтернатива)
400 г
куриная грудка
400 г
лук
1 шт.
морковь
1 шт.
болгарский перец
1 шт.
свежий огурец
1 шт.
соевый соус
50 мл
соус терияки
100 мл
соус Сладкий Чили
2 ст. л.
соль
кунжут
зелень

Приготовление

  1. Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками.

  2. Лук, болгарский перец и огурец нарежьте соломкой.

  3. Морковь нарежьте вручную тонкими длинными брусочками — это придаст блюду ресторанную текстуру.

  4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Обжарьте курицу на среднем огне около 5 мин и постоянно помешивайте. Снимите со сковородки и отложите.

  5. В той же сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец в течение 7-8 мин.

  6. Добавьте соевый соус и соус Sweet Chili — овощи должны стать мягкими, но сохранить форму.

  7. Параллельно отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Не переваривайте — она должна оставаться упругой.

  8. Добавьте к овощам лапшу, курицу и нарезанный огурец. Влейте соус терияки и тушите еще 2-3 мин.

  9. Попробуйте и при необходимости добавьте соль.

  10. Перед подачей посыпьте кунжутом и зеленью.

Удон с курицей и овощами — это пример того, как простой домашний рецепт может выглядеть и смаковать как блюдо из меню модного ресторана.

