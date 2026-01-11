Рецепт удона с курицей и овощами в соусе терияки / © Associated Press

Азиатская кухня давно перестала быть экзотикой — она органично вписалась в наш повседневный рацион. Блюда на основе лапши с овощами, мясом и насыщенными соусами ценят за скорость приготовления, сбалансированный вкус и возможность легко адаптировать рецепт под то, что есть в холодильнике.

Именно таким является удон с курицей в соусе терияки. И даже если классической лапши под рукой не нашлось — это не проблема. Главное правило: в составе должна быть только мука и вода. Остальное — дело фантазии и немного рецепта со страницы Будет вкусно вместе.

Ингредиенты лапша (удон или альтернатива) 400 г куриная грудка 400 г лук 1 шт. морковь 1 шт. болгарский перец 1 шт. свежий огурец 1 шт. соевый соус 50 мл соус терияки 100 мл соус Сладкий Чили 2 ст. л. соль кунжут зелень

Приготовление

Куриную грудку промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками. Лук, болгарский перец и огурец нарежьте соломкой. Морковь нарежьте вручную тонкими длинными брусочками — это придаст блюду ресторанную текстуру. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Обжарьте курицу на среднем огне около 5 мин и постоянно помешивайте. Снимите со сковородки и отложите. В той же сковороде обжарьте лук, морковь и болгарский перец в течение 7-8 мин. Добавьте соевый соус и соус Sweet Chili — овощи должны стать мягкими, но сохранить форму. Параллельно отварите лапшу согласно инструкции на упаковке. Не переваривайте — она должна оставаться упругой. Добавьте к овощам лапшу, курицу и нарезанный огурец. Влейте соус терияки и тушите еще 2-3 мин. Попробуйте и при необходимости добавьте соль. Перед подачей посыпьте кунжутом и зеленью.

Удон с курицей и овощами — это пример того, как простой домашний рецепт может выглядеть и смаковать как блюдо из меню модного ресторана.