Рецепты
195
1 мин

Рецепт вафельного торта с плавленым сыром и кукурузой — закуска, которая снова в моде

Во времена, когда сложные рецепты с экзотическими ингредиентами заполонили ленты соцсетей, особую ценность приобретают простые блюда, одно из таких — вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час
290 ккал
Вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой tiktok.com/@tsukatnatali

Есть рецепты, которые не нуждаются в рекламе. Они передаются из рук в руки, из поколения в поколение, немного меняются, но сохраняют главное — ощущение уюта. Вафельный торт — одно из таких блюд.

Фудблогер Natalia Tsukat напомнила об этом простом, но гениальном рецепте, который легко адаптировать под любой случай: праздничный стол, неожиданных гостей или «что-то вкусненькое к чаю». Его секрет — в доступных ингредиентах, быстром приготовлении и знакомом, любимом вкусе.

Ингредиенты

Вафельные лепешки
4 штуки
Кукуруза консервированная
Плавленый сырок
3 шт.
Чеснок
2 зубчика
Укроп или петрушка
Майонез или сметана
2-3 ст. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Плавленый сыр натрите или используйте мягкий — в зависимости от текстуры, которую хотите получить.

  2. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.

  3. Вмешай кукурузу, по желанию — майонез или сметану. Посолите и поперчите.

  4. На каждый вафельный корж равномерно нанесите начинку, накрывайте следующим слоем.

  5. Легко прижмите торт и дайте ему настояться 30-60 мин в холодильнике, чтобы коржи стали мягкими.

Подача

  • Нарежьте небольшими треугольниками — идеально для фуршета

  • Добавьте листья салата или микрозелень

  • Подайте с белым вином или лимонадом

  • Используйте как альтернативу бутербродам на праздничном столе

Вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой — это пример того, как простота становится новой роскошью. Без сложных техник, без лишних затрат, но с максимумом вкуса и теплых ассоциаций.

