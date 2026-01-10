- Дата публикации
Рецепт вафельного торта с плавленым сыром и кукурузой — закуска, которая снова в моде
Во времена, когда сложные рецепты с экзотическими ингредиентами заполонили ленты соцсетей, особую ценность приобретают простые блюда, одно из таких — вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой.
Есть рецепты, которые не нуждаются в рекламе. Они передаются из рук в руки, из поколения в поколение, немного меняются, но сохраняют главное — ощущение уюта. Вафельный торт — одно из таких блюд.
Фудблогер Natalia Tsukat напомнила об этом простом, но гениальном рецепте, который легко адаптировать под любой случай: праздничный стол, неожиданных гостей или «что-то вкусненькое к чаю». Его секрет — в доступных ингредиентах, быстром приготовлении и знакомом, любимом вкусе.
Ингредиенты
- Вафельные лепешки
- 4 штуки
- Кукуруза консервированная
-
- Плавленый сырок
- 3 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Укроп или петрушка
-
- Майонез или сметана
- 2-3 ст. л
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Плавленый сыр натрите или используйте мягкий — в зависимости от текстуры, которую хотите получить.
Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень.
Вмешай кукурузу, по желанию — майонез или сметану. Посолите и поперчите.
На каждый вафельный корж равномерно нанесите начинку, накрывайте следующим слоем.
Легко прижмите торт и дайте ему настояться 30-60 мин в холодильнике, чтобы коржи стали мягкими.
Подача
Нарежьте небольшими треугольниками — идеально для фуршета
Добавьте листья салата или микрозелень
Подайте с белым вином или лимонадом
Используйте как альтернативу бутербродам на праздничном столе
Вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой — это пример того, как простота становится новой роскошью. Без сложных техник, без лишних затрат, но с максимумом вкуса и теплых ассоциаций.