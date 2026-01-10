Вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой tiktok.com/@tsukatnatali

Есть рецепты, которые не нуждаются в рекламе. Они передаются из рук в руки, из поколения в поколение, немного меняются, но сохраняют главное — ощущение уюта. Вафельный торт — одно из таких блюд.

Фудблогер Natalia Tsukat напомнила об этом простом, но гениальном рецепте, который легко адаптировать под любой случай: праздничный стол, неожиданных гостей или «что-то вкусненькое к чаю». Его секрет — в доступных ингредиентах, быстром приготовлении и знакомом, любимом вкусе.

Ингредиенты Вафельные лепешки 4 штуки Кукуруза консервированная Плавленый сырок 3 шт. Чеснок 2 зубчика Укроп или петрушка Майонез или сметана 2-3 ст. л Соль Перец

Приготовление

Плавленый сыр натрите или используйте мягкий — в зависимости от текстуры, которую хотите получить. Добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Вмешай кукурузу, по желанию — майонез или сметану. Посолите и поперчите. На каждый вафельный корж равномерно нанесите начинку, накрывайте следующим слоем. Легко прижмите торт и дайте ему настояться 30-60 мин в холодильнике, чтобы коржи стали мягкими.

Подача

Нарежьте небольшими треугольниками — идеально для фуршета

Добавьте листья салата или микрозелень

Подайте с белым вином или лимонадом

Используйте как альтернативу бутербродам на праздничном столе

Вафельный торт с плавленым сыром и кукурузой — это пример того, как простота становится новой роскошью. Без сложных техник, без лишних затрат, но с максимумом вкуса и теплых ассоциаций.