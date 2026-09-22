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Рецепт вафельного торта в шоколаде: оригинальный десерт
Вафельные коржи, два вида сгущённого молока, шоколад, немного арахиса и всего за несколько минут у вас будет готов домашний десерт.
Есть десерты, которые не требуют сложного приготовления, десятка ингредиентов или нескольких часов у духовки. Вафельный торт— именно такой вариант. О знакомом с детства рецепте рассказали на странице ptashka.oly, и его вкус приобретает более современную изюминку: шоколадную глазурь с измельченным арахисом.
Ингредиенты
- вафельные коржи
- 9 шт.
- сливочное масло
- 150 г
- белое сгущенное молоко
- 150 г
- вареное сгущенное молоко
- 250 г
- молочный шоколад
- 160 г
- масло
- 20–30 мл
- арахис
- 100 г
Приготовление
Сначала приготовьте крем: мягкое сливочное масло и оба вида сгущенного молока должны быть комнатной температуры.
Смешайте их и взбейте до однородной кремообразной консистенции.
Каждый вафельный корж обильно смажьте кремом и сложите их один на другой.
Готовый торт поставьте в холодильник, пока готовится глазурь.
Шоколад растопите в микроволновой печи короткими импульсами, каждый раз перемешивая.
Добавьте масло, ведь оно сделает глазурь более жидкой и удобной для нанесения.
Арахис измельчите в блендере или с помощью скалки. Лучше, чтобы кусочки были достаточно мелкими, так их будет легче равномерно распределить по торту.
Смешайте орехи с растопленным шоколадом и покройте этой смесью верх и бока десерта.
Поставьте торт в холодильник примерно на час, чтобы он хорошо остыл и глазурь застыла.
Хрустящие вафельные коржи, нежный крем со сгущенным молоком, шоколад и арахис создают тот самый десерт, от которого просто невозможно оторваться.