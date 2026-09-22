ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
582
Время на прочтение
1 мин

Рецепт вафельного торта в шоколаде: оригинальный десерт

Вафельные коржи, два вида сгущённого молока, шоколад, немного арахиса и всего за несколько минут у вас будет готов домашний десерт.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
470 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Есть десерты, которые не требуют сложного приготовления, десятка ингредиентов или нескольких часов у духовки. Вафельный торт— именно такой вариант. О знакомом с детства рецепте рассказали на странице ptashka.oly, и его вкус приобретает более современную изюминку: шоколадную глазурь с измельченным арахисом.

Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Ингредиенты

вафельные коржи
9 шт.
сливочное масло
150 г
белое сгущенное молоко
150 г
вареное сгущенное молоко
250 г
молочный шоколад
160 г
масло
20–30 мл
арахис
100 г
Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Приготовление

  1. Сначала приготовьте крем: мягкое сливочное масло и оба вида сгущенного молока должны быть комнатной температуры.

  2. Смешайте их и взбейте до однородной кремообразной консистенции.

  3. Каждый вафельный корж обильно смажьте кремом и сложите их один на другой.

  4. Готовый торт поставьте в холодильник, пока готовится глазурь.

  5. Шоколад растопите в микроволновой печи короткими импульсами, каждый раз перемешивая.

  6. Добавьте масло, ведь оно сделает глазурь более жидкой и удобной для нанесения.

  7. Арахис измельчите в блендере или с помощью скалки. Лучше, чтобы кусочки были достаточно мелкими, так их будет легче равномерно распределить по торту.

  8. Смешайте орехи с растопленным шоколадом и покройте этой смесью верх и бока десерта.

  9. Поставьте торт в холодильник примерно на час, чтобы он хорошо остыл и глазурь застыла.

Хрустящие вафельные коржи, нежный крем со сгущенным молоком, шоколад и арахис создают тот самый десерт, от которого просто невозможно оторваться.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie