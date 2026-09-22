Рецепт вафельного торта в шоколаде: оригинальный десерт

Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

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Есть десерты, которые не требуют сложного приготовления, десятка ингредиентов или нескольких часов у духовки. Вафельный торт— именно такой вариант. О знакомом с детства рецепте рассказали на странице ptashka.oly, и его вкус приобретает более современную изюминку: шоколадную глазурь с измельченным арахисом.

Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Ингредиенты вафельные коржи 9 шт. сливочное масло 150 г белое сгущенное молоко 150 г вареное сгущенное молоко 250 г молочный шоколад 160 г масло 20–30 мл арахис 100 г

Вафельный торт «tiktok.com/@ptashka.oly»

Приготовление

Сначала приготовьте крем: мягкое сливочное масло и оба вида сгущенного молока должны быть комнатной температуры. Смешайте их и взбейте до однородной кремообразной консистенции. Каждый вафельный корж обильно смажьте кремом и сложите их один на другой. Готовый торт поставьте в холодильник, пока готовится глазурь. Шоколад растопите в микроволновой печи короткими импульсами, каждый раз перемешивая. Добавьте масло, ведь оно сделает глазурь более жидкой и удобной для нанесения. Арахис измельчите в блендере или с помощью скалки. Лучше, чтобы кусочки были достаточно мелкими, так их будет легче равномерно распределить по торту. Смешайте орехи с растопленным шоколадом и покройте этой смесью верх и бока десерта. Поставьте торт в холодильник примерно на час, чтобы он хорошо остыл и глазурь застыла.

Хрустящие вафельные коржи, нежный крем со сгущенным молоком, шоколад и арахис создают тот самый десерт, от которого просто невозможно оторваться.

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