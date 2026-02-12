ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
81
Время на прочтение
2 мин

Рецепт ватрушек с творогом и голубикой — нежное сочетание и фантастический аромат

Есть десерты, которые делают день лучше сразу после первого укуса, и ватрушки с творогом и голубикой — именно такие. Сочная ягодная начинка, нежный творог и воздушное тесто делают их идеальным вариантом для завтрака, перекуса или даже вечерней чашки чая.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ватрушки с творогом и голубикой tiktok.com_@katherine.nari

Ватрушки с творогом и голубикой tiktok.com_@katherine.nari

Сочетание творога и голубики уже давно стало классикой кондитерского мира. Творожная начинка добавляет мягкость и легкую кислинку, а ягодная — свежесть и яркий аромат. Вместе они создают идеальный баланс: нежный, сочный и совсем не скучный. А если приготовить их из домашнего дрожжевого теста, эффект становится еще более волшебным, ведь ватрушки получаются воздушными и ароматными. О рецепте их приготовления рассказали на странице katherine.nari.

Ингредиенты

Для теста

  • мука 300 г

  • сахар 50 г

  • сливочное масло 40 г

  • молоко 125 мл

  • яйцо 1 шт.

  • прессованные дрожжи 15 г

  • соль

Для ягодной начинки

  • голубика 150 г

  • сахар 15 г

  • лимонный сок 5 мл

  • вода 5 мл

Для сырной начинки

  • сыр 180 г

  • желток 1 шт.

  • сахар 20 г

  • кукурузный крахмал 10 г

Приготовление

  1. Разведите дрожжи в теплом молоке.

  2. Просейте муку в миску, добавьте сахар, соль и яйцо.

  3. Начните вымешивать тесто, оно будет липнуть к рукам.

  4. Когда ингредиенты объединятся, добавьте масло комнатной температуры и вымешивайте до эластичности.

  5. Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.

  6. Голубику смешайте с сахаром, водой и лимонным соком.

  7. Доведите до кипения на среднем огне, затем варите еще 8 мин до легкого загустения.

  8. Дайте смеси остыть.

  9. Смешайте творог, желток, сахар и крахмал до однородности.

  10. Разделите тесто на 6 частей (примерно по 100 г).

  11. Сформируйте булочки, накройте полотенцем на 30-40 мин.

  12. Сделайте углубления стаканом или руками.

  13. Смажьте края смесью яйца и молока.

  14. Выложите творожную начинку, сверху — ягодную.

  15. Разогрейте духовку до 180°C.

  16. Выпекайте 20 мин, пока тесто станет золотистым.

Дайте ватрушкам остыть и наслаждайтесь.

Эти ватрушки — идеальный пример, как домашняя выпечка может стать настоящей. Секрет успеха — качественное тесто, баланс кислинки ягод и нежности творога, а также любовь к процессу. Даже если вы впервые решили попробовать дрожжевое тесто, результат точно порадует и вкусом, и ароматом.

Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie