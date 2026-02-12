Ватрушки с творогом и голубикой tiktok.com_@katherine.nari

Сочетание творога и голубики уже давно стало классикой кондитерского мира. Творожная начинка добавляет мягкость и легкую кислинку, а ягодная — свежесть и яркий аромат. Вместе они создают идеальный баланс: нежный, сочный и совсем не скучный. А если приготовить их из домашнего дрожжевого теста, эффект становится еще более волшебным, ведь ватрушки получаются воздушными и ароматными. О рецепте их приготовления рассказали на странице katherine.nari.

Ингредиенты

Для теста

мука 300 г

сахар 50 г

сливочное масло 40 г

молоко 125 мл

яйцо 1 шт.

прессованные дрожжи 15 г

соль

Для ягодной начинки

голубика 150 г

сахар 15 г

лимонный сок 5 мл

вода 5 мл

Для сырной начинки

сыр 180 г

желток 1 шт.

сахар 20 г

кукурузный крахмал 10 г

Приготовление

Разведите дрожжи в теплом молоке. Просейте муку в миску, добавьте сахар, соль и яйцо. Начните вымешивать тесто, оно будет липнуть к рукам. Когда ингредиенты объединятся, добавьте масло комнатной температуры и вымешивайте до эластичности. Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема. Голубику смешайте с сахаром, водой и лимонным соком. Доведите до кипения на среднем огне, затем варите еще 8 мин до легкого загустения. Дайте смеси остыть. Смешайте творог, желток, сахар и крахмал до однородности. Разделите тесто на 6 частей (примерно по 100 г). Сформируйте булочки, накройте полотенцем на 30-40 мин. Сделайте углубления стаканом или руками. Смажьте края смесью яйца и молока. Выложите творожную начинку, сверху — ягодную. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте 20 мин, пока тесто станет золотистым.

Дайте ватрушкам остыть и наслаждайтесь.

Эти ватрушки — идеальный пример, как домашняя выпечка может стать настоящей. Секрет успеха — качественное тесто, баланс кислинки ягод и нежности творога, а также любовь к процессу. Даже если вы впервые решили попробовать дрожжевое тесто, результат точно порадует и вкусом, и ароматом.