Рецепт ватрушек с творогом и голубикой — нежное сочетание и фантастический аромат
Есть десерты, которые делают день лучше сразу после первого укуса, и ватрушки с творогом и голубикой — именно такие. Сочная ягодная начинка, нежный творог и воздушное тесто делают их идеальным вариантом для завтрака, перекуса или даже вечерней чашки чая.
Сочетание творога и голубики уже давно стало классикой кондитерского мира. Творожная начинка добавляет мягкость и легкую кислинку, а ягодная — свежесть и яркий аромат. Вместе они создают идеальный баланс: нежный, сочный и совсем не скучный. А если приготовить их из домашнего дрожжевого теста, эффект становится еще более волшебным, ведь ватрушки получаются воздушными и ароматными. О рецепте их приготовления рассказали на странице katherine.nari.
Ингредиенты
Для теста
мука 300 г
сахар 50 г
сливочное масло 40 г
молоко 125 мл
яйцо 1 шт.
прессованные дрожжи 15 г
соль
Для ягодной начинки
голубика 150 г
сахар 15 г
лимонный сок 5 мл
вода 5 мл
Для сырной начинки
сыр 180 г
желток 1 шт.
сахар 20 г
кукурузный крахмал 10 г
Приготовление
Разведите дрожжи в теплом молоке.
Просейте муку в миску, добавьте сахар, соль и яйцо.
Начните вымешивать тесто, оно будет липнуть к рукам.
Когда ингредиенты объединятся, добавьте масло комнатной температуры и вымешивайте до эластичности.
Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.
Голубику смешайте с сахаром, водой и лимонным соком.
Доведите до кипения на среднем огне, затем варите еще 8 мин до легкого загустения.
Дайте смеси остыть.
Смешайте творог, желток, сахар и крахмал до однородности.
Разделите тесто на 6 частей (примерно по 100 г).
Сформируйте булочки, накройте полотенцем на 30-40 мин.
Сделайте углубления стаканом или руками.
Смажьте края смесью яйца и молока.
Выложите творожную начинку, сверху — ягодную.
Разогрейте духовку до 180°C.
Выпекайте 20 мин, пока тесто станет золотистым.
Дайте ватрушкам остыть и наслаждайтесь.
Эти ватрушки — идеальный пример, как домашняя выпечка может стать настоящей. Секрет успеха — качественное тесто, баланс кислинки ягод и нежности творога, а также любовь к процессу. Даже если вы впервые решили попробовать дрожжевое тесто, результат точно порадует и вкусом, и ароматом.