Рецепт вишневого соуса, который идеально подойдет к шашлыку и запеченному мясу

вишневый соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Сочетание мяса и фруктовых соусов давно стало классикой мировой кухни. Вишня придаёт блюдам приятную кислинку, специи — насыщенный аромат, а копчёная паприка создаёт тот самый вкус, который идеально подходит к мясу, приготовленному на огне.

Соус получается густым, ярким и универсальным. Он прекрасно сочетается не только с шашлыком, но и с запеченной свининой, говядиной, курицей или ребрышками. К тому же его можно приготовить впрок и хранить в банках, а рецепт его приготовления опубликован на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты вишни без косточек 1 кг сахар 200 г (количество можно варьировать по своему вкусу) сухой чеснок 1 ст. л. соль 1 ст. л. (по вкусу) чёрный молотый перец 1 ч. л. приправа карри 2 ст. л. провансальские травы 1 ст. л. копченая паприка 1 ст. л. острый молотый перец 1 ч. л. уксус 1 ст. л. крахмал 1 ст. л. воды 4 ст. л. (примерно 60 мл для разведения крахмала)

вишневый соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

Сначала тщательно промойте вишню, просушите ягоды и удалите косточки. Измельчите вишню блендером до консистенции пюре. Если вы любите более выраженную текстуру, можно оставить небольшие кусочки ягод. Перелейте вишневое пюре в кастрюлю и добавьте сахар, соль, копченую паприку, карри, черный перец, острый перец, прованские травы и сухой чеснок. Хорошо перемешайте смесь, доведите её до кипения и варите на слабом огне примерно 20 мин. После этого добавьте уксус и оставьте соус кипеть ещё 10 мин. Отдельно разведите крахмал в 60 мл холодной воды. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте смесь в кипящий соус и варите ещё 2–3 мин, пока он не загустеет. Готовый горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и оставьте остывать.

Подача

Вишневый соус станет прекрасным дополнением к:

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шашлыка

запеченного мяса

свиных или говяжьих ребрышек

блюд, приготовленных на гриле

Благодаря сбалансированному сочетанию сладкого, кислого и пряного вкуса он удачно подчеркивает сочность мяса и придает привычным блюдам новое звучание.

Иногда достаточно одного необычного соуса, чтобы по-новому открыть для себя любимые блюда. Вишневый соус — именно такой случай: простой в приготовлении, ароматный, с легкой пикантностью и приятной кислинкой, он прекрасно дополнит летние пикники, семейные ужины и праздничные застолья.

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