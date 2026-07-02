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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
118
Время на прочтение
2 мин

Рецепт вишневого соуса, который идеально подойдет к шашлыку и запеченному мясу

Если вы привыкли использовать вишню только для пирогов, вареников или компотов, пришло время посмотреть на эту ягоду по-новому. Кисло-сладкий, пряный и с лёгкой копчёной ноткой вишнёвый соус способен превратить обычный шашлык или запечённые ребрышки в ресторанное блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Комментарии
вишневый соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

вишневый соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Сочетание мяса и фруктовых соусов давно стало классикой мировой кухни. Вишня придаёт блюдам приятную кислинку, специи — насыщенный аромат, а копчёная паприка создаёт тот самый вкус, который идеально подходит к мясу, приготовленному на огне.

Соус получается густым, ярким и универсальным. Он прекрасно сочетается не только с шашлыком, но и с запеченной свининой, говядиной, курицей или ребрышками. К тому же его можно приготовить впрок и хранить в банках, а рецепт его приготовления опубликован на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

вишни без косточек
1 кг
сахар
200 г (количество можно варьировать по своему вкусу)
сухой чеснок
1 ст. л.
соль
1 ст. л. (по вкусу)
чёрный молотый перец
1 ч. л.
приправа карри
2 ст. л.
провансальские травы
1 ст. л.
копченая паприка
1 ст. л.
острый молотый перец
1 ч. л.
уксус
1 ст. л.
крахмал
1 ст. л.
воды
4 ст. л. (примерно 60 мл для разведения крахмала)
вишневый соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

вишневый соус tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготовление

  1. Сначала тщательно промойте вишню, просушите ягоды и удалите косточки.

  2. Измельчите вишню блендером до консистенции пюре. Если вы любите более выраженную текстуру, можно оставить небольшие кусочки ягод.

  3. Перелейте вишневое пюре в кастрюлю и добавьте сахар, соль, копченую паприку, карри, черный перец, острый перец, прованские травы и сухой чеснок.

  4. Хорошо перемешайте смесь, доведите её до кипения и варите на слабом огне примерно 20 мин.

  5. После этого добавьте уксус и оставьте соус кипеть ещё 10 мин.

  6. Отдельно разведите крахмал в 60 мл холодной воды.

  7. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте смесь в кипящий соус и варите ещё 2–3 мин, пока он не загустеет.

  8. Готовый горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и оставьте остывать.

Подача

Вишневый соус станет прекрасным дополнением к:

  • шашлыка

  • запеченного мяса

  • свиных или говяжьих ребрышек

  • блюд, приготовленных на гриле

Благодаря сбалансированному сочетанию сладкого, кислого и пряного вкуса он удачно подчеркивает сочность мяса и придает привычным блюдам новое звучание.

Иногда достаточно одного необычного соуса, чтобы по-новому открыть для себя любимые блюда. Вишневый соус — именно такой случай: простой в приготовлении, ароматный, с легкой пикантностью и приятной кислинкой, он прекрасно дополнит летние пикники, семейные ужины и праздничные застолья.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
118
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