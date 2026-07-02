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Рецепт вишневого соуса, который идеально подойдет к шашлыку и запеченному мясу
Если вы привыкли использовать вишню только для пирогов, вареников или компотов, пришло время посмотреть на эту ягоду по-новому. Кисло-сладкий, пряный и с лёгкой копчёной ноткой вишнёвый соус способен превратить обычный шашлык или запечённые ребрышки в ресторанное блюдо.
Сочетание мяса и фруктовых соусов давно стало классикой мировой кухни. Вишня придаёт блюдам приятную кислинку, специи — насыщенный аромат, а копчёная паприка создаёт тот самый вкус, который идеально подходит к мясу, приготовленному на огне.
Соус получается густым, ярким и универсальным. Он прекрасно сочетается не только с шашлыком, но и с запеченной свининой, говядиной, курицей или ребрышками. К тому же его можно приготовить впрок и хранить в банках, а рецепт его приготовления опубликован на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
- вишни без косточек
- 1 кг
- сахар
- 200 г (количество можно варьировать по своему вкусу)
- сухой чеснок
- 1 ст. л.
- соль
- 1 ст. л. (по вкусу)
- чёрный молотый перец
- 1 ч. л.
- приправа карри
- 2 ст. л.
- провансальские травы
- 1 ст. л.
- копченая паприка
- 1 ст. л.
- острый молотый перец
- 1 ч. л.
- уксус
- 1 ст. л.
- крахмал
- 1 ст. л.
- воды
- 4 ст. л. (примерно 60 мл для разведения крахмала)
Приготовление
Сначала тщательно промойте вишню, просушите ягоды и удалите косточки.
Измельчите вишню блендером до консистенции пюре. Если вы любите более выраженную текстуру, можно оставить небольшие кусочки ягод.
Перелейте вишневое пюре в кастрюлю и добавьте сахар, соль, копченую паприку, карри, черный перец, острый перец, прованские травы и сухой чеснок.
Хорошо перемешайте смесь, доведите её до кипения и варите на слабом огне примерно 20 мин.
После этого добавьте уксус и оставьте соус кипеть ещё 10 мин.
Отдельно разведите крахмал в 60 мл холодной воды.
Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте смесь в кипящий соус и варите ещё 2–3 мин, пока он не загустеет.
Готовый горячий соус разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и оставьте остывать.
Подача
Вишневый соус станет прекрасным дополнением к:
шашлыка
запеченного мяса
свиных или говяжьих ребрышек
блюд, приготовленных на гриле
Благодаря сбалансированному сочетанию сладкого, кислого и пряного вкуса он удачно подчеркивает сочность мяса и придает привычным блюдам новое звучание.
Иногда достаточно одного необычного соуса, чтобы по-новому открыть для себя любимые блюда. Вишневый соус — именно такой случай: простой в приготовлении, ароматный, с легкой пикантностью и приятной кислинкой, он прекрасно дополнит летние пикники, семейные ужины и праздничные застолья.