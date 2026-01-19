Рецепт вкусного домашнего паштета / © Credits

На странице Cooking with Lidia поделились рецептом паштета, который не просто вкусный, но и полезный, ведь он без консервантов и искусственных ароматизаторов, только натуральные ингредиенты, сливочная текстура и глубокий, благородный вкус.

Ингредиенты

Куриная печень

Лук репчатый

Чеснок

Сливочное масло

Сливки

Белое сухое вино

Соль

Черный перец

Тимьян

Приготовление

Приготовление паштета — это почти медитация.

Сначала печень тщательно моют и обсушивают бумажным полотенцем. Лук медленно обжаривают до мягкости — без спешки и позволяют ему отдать сладость. Далее — чеснок, печень, крышка и несколько минут ожидания, пока все томится вместе. Затем добавьте соль, перец, щепотку тимьяна и бокал белого вина. Небольшое его количество добавляют и в сковороду, чтобы подчеркнуть вкус и собрать все ароматные соки. Финальный этап — блендер, именно здесь магия становится очевидной, ведь смесь превращается в гладкую, шелковую пасту. Немного сливок и масла — для кремовости, а тонкий слой растопленного масла сверху не только продлевает свежесть, но и добавляет классической французской эстетики.

В отличие от промышленных версий, домашний паштет не содержит скрытых сахаров, стабилизаторов или консервантов. Вы точно знаете, что внутри и можете регулировать жирность, соль и специи.

Домашний паштет — это не только о завтраках с тостом. Это об аперитивах с друзьями, о неспешных воскресных бранчах и об удовольствии от того, что вы приготовили что-то настоящее собственными руками.

Не забывайте, что лучшие вкусы рождаются из простоты. Несколько качественных ингредиентов, немного времени и внимания, и на вашем столе появляется блюдо, которое сочетает пользу, комфорт и гастрономическую элегантность. Это именно тот случай, когда домашняя кухня легко конкурирует с ресторанной.