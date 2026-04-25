Рецепт вкусного турецкого салата с макаронами

Турецкий макаронный салат нежный, кремовый, с легкой кислинкой и свежестью зелени, он идеально подходит, когда вам хочется чего-то оригинального, но без лишних усилий.

Турецкий салат с макаронами tiktok.com/@aytens__kitchen

На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте приготовления традиционного турецкого салата из макарон, блюда, которое давно стало хитом домашних обедов и пикников. Его секрет в балансе текстур: мягкие макароны, хрустящие овощи и нежный йогуртовый соус.

Ингредиенты

Для салата

  • макароны

  • морковь 2 шт.

  • консервированный горошек 1 банка

  • консервированная кукуруза 1 банка

  • корнишоны 7 шт.

Для соуса

  • йогурт 1 кг

  • майонез 2,5 ст. л

  • чеснок 1 зубчик

  • мелко нарезанный укроп щепотка

  • рассол от корнишонов 4 ст. л

  • соль

Турецкий салат с макаронами tiktok.com/@aytens__kitchen

Приготовление

  1. Макароны отварите в подсоленной воде до мягкости, откиньте на дуршлаг и дайте им полностью остыть.

  2. Морковь натрите на терке, слегка обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости, после чего также охладите.

  3. Корнишоны нарежьте мелкими кусочками.

  4. Горошек и кукурузу промойте и отцедите.

  5. В большой миске соедините макароны с морковью, корнишонами и овощами.

  6. Отдельно приготовьте заправку, а именно, смешайте йогурт и майонез, добавьте измельченный чеснок, укроп, рассол от корнишонов и посолите.

  7. Готовую заправку добавьте к салату и тщательно перемешайте.

Подача

Переложите салат в сервировочную миску и он готов к подаче. Его можно подавать сразу или дать немного настояться в холодильнике, так вкус станет еще ярче.

Иногда лучшие рецепты — те, которые просто дарят удовольствие. Турецкий макаронный салат именно такой, домашний и очень вкусный. И, возможно, именно он станет вашей новой кулинарной изюминкой этого сезона.

