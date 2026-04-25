Рецепт вкусного турецкого салата с макаронами

Турецкий салат с макаронами tiktok.com/@aytens__kitchen

На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте приготовления традиционного турецкого салата из макарон, блюда, которое давно стало хитом домашних обедов и пикников. Его секрет в балансе текстур: мягкие макароны, хрустящие овощи и нежный йогуртовый соус.

Ингредиенты

Для салата

макароны

морковь 2 шт.

консервированный горошек 1 банка

консервированная кукуруза 1 банка

корнишоны 7 шт.

Для соуса

йогурт 1 кг

майонез 2,5 ст. л

чеснок 1 зубчик

мелко нарезанный укроп щепотка

рассол от корнишонов 4 ст. л

соль

Приготовление

Макароны отварите в подсоленной воде до мягкости, откиньте на дуршлаг и дайте им полностью остыть. Морковь натрите на терке, слегка обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости, после чего также охладите. Корнишоны нарежьте мелкими кусочками. Горошек и кукурузу промойте и отцедите. В большой миске соедините макароны с морковью, корнишонами и овощами. Отдельно приготовьте заправку, а именно, смешайте йогурт и майонез, добавьте измельченный чеснок, укроп, рассол от корнишонов и посолите. Готовую заправку добавьте к салату и тщательно перемешайте.

Подача

Переложите салат в сервировочную миску и он готов к подаче. Его можно подавать сразу или дать немного настояться в холодильнике, так вкус станет еще ярче.

Иногда лучшие рецепты — те, которые просто дарят удовольствие. Турецкий макаронный салат именно такой, домашний и очень вкусный. И, возможно, именно он станет вашей новой кулинарной изюминкой этого сезона.