Рецепт вкусного турецкого салата с макаронами
Турецкий макаронный салат нежный, кремовый, с легкой кислинкой и свежестью зелени, он идеально подходит, когда вам хочется чего-то оригинального, но без лишних усилий.
На странице Aytens Kitchen рассказали о рецепте приготовления традиционного турецкого салата из макарон, блюда, которое давно стало хитом домашних обедов и пикников. Его секрет в балансе текстур: мягкие макароны, хрустящие овощи и нежный йогуртовый соус.
Ингредиенты
Для салата
макароны
морковь 2 шт.
консервированный горошек 1 банка
консервированная кукуруза 1 банка
корнишоны 7 шт.
Для соуса
йогурт 1 кг
майонез 2,5 ст. л
чеснок 1 зубчик
мелко нарезанный укроп щепотка
рассол от корнишонов 4 ст. л
соль
Приготовление
Макароны отварите в подсоленной воде до мягкости, откиньте на дуршлаг и дайте им полностью остыть.
Морковь натрите на терке, слегка обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости, после чего также охладите.
Корнишоны нарежьте мелкими кусочками.
Горошек и кукурузу промойте и отцедите.
В большой миске соедините макароны с морковью, корнишонами и овощами.
Отдельно приготовьте заправку, а именно, смешайте йогурт и майонез, добавьте измельченный чеснок, укроп, рассол от корнишонов и посолите.
Готовую заправку добавьте к салату и тщательно перемешайте.
Подача
Переложите салат в сервировочную миску и он готов к подаче. Его можно подавать сразу или дать немного настояться в холодильнике, так вкус станет еще ярче.
Иногда лучшие рецепты — те, которые просто дарят удовольствие. Турецкий макаронный салат именно такой, домашний и очень вкусный. И, возможно, именно он станет вашей новой кулинарной изюминкой этого сезона.