Рецепты вкусной намазки из сала за пять минут — три оригинальных варианта
Сало — продукт, который ассоциируется с традиционной украинской кухней, но современные рецепты доказывают, что это не только классика, но и основа для невероятных закусок.
Если думаете, что сало — это скучно, мы готовы вас удивить. Фудблогер Рома Емец поделился секретом трех невероятно вкусных намазок из сала, которые можно приготовить за считанные минуты. Легко и быстро, а это именно то, что нужно для завтрака, перекуса или вечеринки с друзьями.
Эти три варианта намазки отличаются вкусом и ароматом, но объединены простотой приготовления. Каждая из них получается по полкилограмма и подходит для хранения как в холодильнике, так и в морозилке.
Ингредиенты
Классическая с овощами и чесноком
сало 0,5 кг
болгарский перец 1 шт.
чеснок 1 зубчик
свежий укроп 0,5 пучка
Молотый перец и кориандр 1 ч. л
Острый вариант с хреном
сало 0,5 кг
свекольный хрен 1 ст. л
Горчично-петрушечная
сало 0,5 кг
петрушка 0,5 пучка
зерновая горчица 1 ст. л
крепкая горчица 0,5 ст. л
молотый перец
Приготовление
Сало нарезать кубиками и перекрутить на мясорубке.
Поделить на три равные части — по полкилограмма на каждую намазку.
Добавлять ингредиенты в соответствии с рецептом и перемешивать.
Для хранения в холодильнике переложить намазку в контейнеры с крышкой.
Для длительного хранения заморозить: расстелить пищевую пленку, выложить намазку, закрутить рулетом, сделать проколы для воздуха и завязать с обеих сторон.
Три простые намазки из сала доказывают, что традиционный продукт может стать современной, быстрой и ароматной закуской. Всего пять минут и на вашем столе вкусная закуска, которая подходит для завтрака, перекуса или праздничного стола.