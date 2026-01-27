ТСН в социальных сетях

Рецепты
155
2 мин

Рецепты вкусной намазки из сала за пять минут — три оригинальных варианта

Сало — продукт, который ассоциируется с традиционной украинской кухней, но современные рецепты доказывают, что это не только классика, но и основа для невероятных закусок.

Станислава Бондаренко
Намазка из сала tiktok.com_@romayemets

Намазка из сала tiktok.com_@romayemets

Если думаете, что сало — это скучно, мы готовы вас удивить. Фудблогер Рома Емец поделился секретом трех невероятно вкусных намазок из сала, которые можно приготовить за считанные минуты. Легко и быстро, а это именно то, что нужно для завтрака, перекуса или вечеринки с друзьями.

Эти три варианта намазки отличаются вкусом и ароматом, но объединены простотой приготовления. Каждая из них получается по полкилограмма и подходит для хранения как в холодильнике, так и в морозилке.

Ингредиенты

Классическая с овощами и чесноком

  • сало 0,5 кг

  • болгарский перец 1 шт.

  • чеснок 1 зубчик

  • свежий укроп 0,5 пучка

  • Молотый перец и кориандр 1 ч. л

Острый вариант с хреном

  • сало 0,5 кг

  • свекольный хрен 1 ст. л

Горчично-петрушечная

  • сало 0,5 кг

  • петрушка 0,5 пучка

  • зерновая горчица 1 ст. л

  • крепкая горчица 0,5 ст. л

  • молотый перец

Приготовление

  1. Сало нарезать кубиками и перекрутить на мясорубке.

  2. Поделить на три равные части — по полкилограмма на каждую намазку.

  3. Добавлять ингредиенты в соответствии с рецептом и перемешивать.

  4. Для хранения в холодильнике переложить намазку в контейнеры с крышкой.

  5. Для длительного хранения заморозить: расстелить пищевую пленку, выложить намазку, закрутить рулетом, сделать проколы для воздуха и завязать с обеих сторон.

Три простые намазки из сала доказывают, что традиционный продукт может стать современной, быстрой и ароматной закуской. Всего пять минут и на вашем столе вкусная закуска, которая подходит для завтрака, перекуса или праздничного стола.

155
