Рецепт воздушной и ароматной паски, которая удается с первого раза

Воздушная и ароматная паска tiktok.com/@katherine.nari

Паска — это о традициях, но современная кухня все чаще ищет баланс между классикой и точностью. Меньше «на глаз» и больше понимания процессов. Именно поэтому рецепты, где все грамм за граммом, а каждый этап объяснен, становятся новым стандартом домашней выпечки.

Эта паска, о рецепте которой рассказали на странице katherine.nari, получается небольшой, примерно 500 г, поэтому идеально подойдет на пробу. Ее легко масштабировать, а главное, онапозволяет почувствовать сам процесс и понять, как работает сдобное тесто.

Ингредиенты

Опара

муки 60 г

молоко комнатной температуры 60 г

прессованные дрожжи 8 г

Тесто

муки 100 г

яйцо 1 шт. (примерно 55 г)

сахар 50 г

мед 5 г

соль 3 г

ванильный ароматизатор 1-2 г

сливочное масло (холодное) 60 г

Дополнения

изюм 60 г

апельсиновые цукаты 20 г

Приготовление

Опара

Смешайте все ингредиенты до однородности, накройте и оставьте на 20-30 мин.

Готовая опара — это рыхлая структура, пористость и легкий аромат ферментации. Именно она задает тон пасхе.

Тесто

В чаше миксера соедините опару, муку, сахар и половину яйца. Замешивайте где-то 7-8 мин. Сначала тесто кажется плотным и это нормально. Далее добавьте вторую половину яйца и соль. Вымешивайте еще 4 мин.

На этом этапе начинает развиваться глютен, именно он отвечает за эластичность.

Масло

Сливочное масло добавляется в 3 этапа. Это не случайно, ведь каждая порция должна полностью войти в тесто и структура должна оставаться гладкой. В результате тесто становится эластичным, мягким и хорошо растягивается. В конце добавьте мед и ванильный ароматизатор. После этого добавьте наполнение.

Дополнения

Изюм предварительно промойте и хорошо высушите. Добавляйте в тесто на низкой скорости, чтобы он равномерно распределился и не повредил структуру.

Ферментация

Тесто накройте и оставьте в теплом месте примерно на 2 часа. Оно должно увеличиться вдвое и стать воздушным. После этого сформируйте шар и перекладывают в форму. Тесто должно занимать лишь 1/3 высоты формы.

Финал

Еще один важный этап — финальное поднимание. Оно занимает около 2-2,5 часа при комнатной температуре. Тесто должно подняться почти до края формы, примерно на 1,5-2 см ниже.

Выпекание

Выпекайте при температуре в 170°C на режиме конвекции, примерно 25-30 мин. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Домашняя паска — больше, чем выпечка, это процесс, который учит терпению, вниманию к деталям и любви к простым вещам. Иногда достаточно одного правильного рецепта, чтобы почувствовать уверенность на кухне. Этот — именно такой, он не пугает сложностью, но дает результат, которым хочется гордиться.