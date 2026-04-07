Рецепт воздушной и ароматной паски, которая удается с первого раза

Идеальная паска — это не только о рецепте, а об аромате ванили и нежном тесте. Но что если мы скажем, что существует формула, которая гарантирует результат даже с первой попытки.

Воздушная и ароматная паска tiktok.com/@katherine.nari

Паска — это о традициях, но современная кухня все чаще ищет баланс между классикой и точностью. Меньше «на глаз» и больше понимания процессов. Именно поэтому рецепты, где все грамм за граммом, а каждый этап объяснен, становятся новым стандартом домашней выпечки.

Эта паска, о рецепте которой рассказали на странице katherine.nari, получается небольшой, примерно 500 г, поэтому идеально подойдет на пробу. Ее легко масштабировать, а главное, онапозволяет почувствовать сам процесс и понять, как работает сдобное тесто.

Ингредиенты

Опара

  • муки 60 г

  • молоко комнатной температуры 60 г

  • прессованные дрожжи 8 г

Тесто

  • муки 100 г

  • яйцо 1 шт. (примерно 55 г)

  • сахар 50 г

  • мед 5 г

  • соль 3 г

  • ванильный ароматизатор 1-2 г

  • сливочное масло (холодное) 60 г

Дополнения

  • изюм 60 г

  • апельсиновые цукаты 20 г

Приготовление

Опара

  1. Смешайте все ингредиенты до однородности, накройте и оставьте на 20-30 мин.

Готовая опара — это рыхлая структура, пористость и легкий аромат ферментации. Именно она задает тон пасхе.

Тесто

  1. В чаше миксера соедините опару, муку, сахар и половину яйца.

  2. Замешивайте где-то 7-8 мин. Сначала тесто кажется плотным и это нормально.

  3. Далее добавьте вторую половину яйца и соль.

  4. Вымешивайте еще 4 мин.

На этом этапе начинает развиваться глютен, именно он отвечает за эластичность.

Масло

  1. Сливочное масло добавляется в 3 этапа. Это не случайно, ведь каждая порция должна полностью войти в тесто и структура должна оставаться гладкой. В результате тесто становится эластичным, мягким и хорошо растягивается.

  2. В конце добавьте мед и ванильный ароматизатор.

  3. После этого добавьте наполнение.

Дополнения

  1. Изюм предварительно промойте и хорошо высушите.

  2. Добавляйте в тесто на низкой скорости, чтобы он равномерно распределился и не повредил структуру.

Ферментация

  1. Тесто накройте и оставьте в теплом месте примерно на 2 часа. Оно должно увеличиться вдвое и стать воздушным.

  2. После этого сформируйте шар и перекладывают в форму. Тесто должно занимать лишь 1/3 высоты формы.

Финал

Еще один важный этап — финальное поднимание. Оно занимает около 2-2,5 часа при комнатной температуре. Тесто должно подняться почти до края формы, примерно на 1,5-2 см ниже.

Выпекание

  1. Выпекайте при температуре в 170°C на режиме конвекции, примерно 25-30 мин.

  2. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Домашняя паска — больше, чем выпечка, это процесс, который учит терпению, вниманию к деталям и любви к простым вещам. Иногда достаточно одного правильного рецепта, чтобы почувствовать уверенность на кухне. Этот — именно такой, он не пугает сложностью, но дает результат, которым хочется гордиться.

