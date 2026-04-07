Рецепт воздушной и ароматной паски, которая удается с первого раза
Идеальная паска — это не только о рецепте, а об аромате ванили и нежном тесте. Но что если мы скажем, что существует формула, которая гарантирует результат даже с первой попытки.
Паска — это о традициях, но современная кухня все чаще ищет баланс между классикой и точностью. Меньше «на глаз» и больше понимания процессов. Именно поэтому рецепты, где все грамм за граммом, а каждый этап объяснен, становятся новым стандартом домашней выпечки.
Эта паска, о рецепте которой рассказали на странице katherine.nari, получается небольшой, примерно 500 г, поэтому идеально подойдет на пробу. Ее легко масштабировать, а главное, онапозволяет почувствовать сам процесс и понять, как работает сдобное тесто.
Ингредиенты
Опара
муки 60 г
молоко комнатной температуры 60 г
прессованные дрожжи 8 г
Тесто
муки 100 г
яйцо 1 шт. (примерно 55 г)
сахар 50 г
мед 5 г
соль 3 г
ванильный ароматизатор 1-2 г
сливочное масло (холодное) 60 г
Дополнения
изюм 60 г
апельсиновые цукаты 20 г
Приготовление
Опара
Смешайте все ингредиенты до однородности, накройте и оставьте на 20-30 мин.
Готовая опара — это рыхлая структура, пористость и легкий аромат ферментации. Именно она задает тон пасхе.
Тесто
В чаше миксера соедините опару, муку, сахар и половину яйца.
Замешивайте где-то 7-8 мин. Сначала тесто кажется плотным и это нормально.
Далее добавьте вторую половину яйца и соль.
Вымешивайте еще 4 мин.
На этом этапе начинает развиваться глютен, именно он отвечает за эластичность.
Масло
Сливочное масло добавляется в 3 этапа. Это не случайно, ведь каждая порция должна полностью войти в тесто и структура должна оставаться гладкой. В результате тесто становится эластичным, мягким и хорошо растягивается.
В конце добавьте мед и ванильный ароматизатор.
После этого добавьте наполнение.
Дополнения
Изюм предварительно промойте и хорошо высушите.
Добавляйте в тесто на низкой скорости, чтобы он равномерно распределился и не повредил структуру.
Ферментация
Тесто накройте и оставьте в теплом месте примерно на 2 часа. Оно должно увеличиться вдвое и стать воздушным.
После этого сформируйте шар и перекладывают в форму. Тесто должно занимать лишь 1/3 высоты формы.
Финал
Еще один важный этап — финальное поднимание. Оно занимает около 2-2,5 часа при комнатной температуре. Тесто должно подняться почти до края формы, примерно на 1,5-2 см ниже.
Выпекание
Выпекайте при температуре в 170°C на режиме конвекции, примерно 25-30 мин.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухой.
Домашняя паска — больше, чем выпечка, это процесс, который учит терпению, вниманию к деталям и любви к простым вещам. Иногда достаточно одного правильного рецепта, чтобы почувствовать уверенность на кухне. Этот — именно такой, он не пугает сложностью, но дает результат, которым хочется гордиться.