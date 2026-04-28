Яблочные оладьи tiktok.com/@ptashka.oly

Осень или весна, утро или ленивый выходной — универсальные рецепты всегда спасают. Яблочные оладьи или как их еще называют, яблочные драники — идеальный баланс между десертом и сытным завтраком. Этот рецепт, о котором рассказали на странице ptashka.oly, о простоте, доступности и вкусе, который не требует лишних объяснений. Все, что нужно, скорее всего уже есть в вашем холодильнике.

Яблочные оладьи tiktok.com/@ptashka.oly

Ингредиенты яблоки 3 шт. сметана или йогурт 2 ст. л. яйцо 1 шт. корица ½ ч. л. мука 4 ст. л. соль щепотка ванилин щепотка сахар 1 ст. л растительное масло

Яблочные оладьи tiktok.com/@ptashka.oly

Приготовление

Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке. Это даст нужную сочность и текстуру. Добавьте к яблокам яйцо, сметану или йогурт, корицу, ванилин, соль, муку и сахар. Хорошо перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковородку и слегка сбрызните ее маслом. Выкладывайте массу ложкой. Жарьте на среднем огне 2-3 мин под крышкой с одной стороны. Переверните и доведите до готовности уже без крышки.

Именно такая техника позволяет получить нежную середину и румяную корочку.

Подача

Готовые оладьи — лишь половина удовольствия, сама подача делает их настоящим десертом:

с медом — для натуральной сладости

с йогуртом — для легкой кислинки

со сметаной — классический вкус

Можно также добавить немного корицы или свежие фрукты сверху.

Яблочные оладьи — доказательство того, что вкусная еда не должна быть сложной. Простой набор ингредиентов, несколько минут на кухне и у вас на столе блюдо, которое дарит тепло, аромат и настоящее удовольствие.

