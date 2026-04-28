Рецепт яблочных оладьев — как приготовить вкусный завтрак

Теплые, румяные, с ароматом корицы — вам не нужны сложные ингредиенты или много времени, чтобы приготовить эти яблочные оладьи.

Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Яблочные оладьи tiktok.com/@ptashka.oly

Осень или весна, утро или ленивый выходной — универсальные рецепты всегда спасают. Яблочные оладьи или как их еще называют, яблочные драники — идеальный баланс между десертом и сытным завтраком. Этот рецепт, о котором рассказали на странице ptashka.oly, о простоте, доступности и вкусе, который не требует лишних объяснений. Все, что нужно, скорее всего уже есть в вашем холодильнике.

Яблочные оладьи tiktok.com/@ptashka.oly

Ингредиенты

яблоки
3 шт.
сметана или йогурт
2 ст. л.
яйцо
1 шт.
корица
½ ч. л.
мука
4 ст. л.
соль
щепотка
ванилин
щепотка
сахар
1 ст. л
растительное масло
Приготовление

  1. Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке. Это даст нужную сочность и текстуру.

  2. Добавьте к яблокам яйцо, сметану или йогурт, корицу, ванилин, соль, муку и сахар.

  3. Хорошо перемешайте до однородной массы.

  4. Разогрейте сковородку и слегка сбрызните ее маслом.

  5. Выкладывайте массу ложкой.

  6. Жарьте на среднем огне 2-3 мин под крышкой с одной стороны.

  7. Переверните и доведите до готовности уже без крышки.

Именно такая техника позволяет получить нежную середину и румяную корочку.

Подача

Готовые оладьи — лишь половина удовольствия, сама подача делает их настоящим десертом:

  • с медом — для натуральной сладости

  • с йогуртом — для легкой кислинки

  • со сметаной — классический вкус

Можно также добавить немного корицы или свежие фрукты сверху.

Яблочные оладьи — доказательство того, что вкусная еда не должна быть сложной. Простой набор ингредиентов, несколько минут на кухне и у вас на столе блюдо, которое дарит тепло, аромат и настоящее удовольствие.

