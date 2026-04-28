Рецепт яблочных оладьев — как приготовить вкусный завтрак
Теплые, румяные, с ароматом корицы — вам не нужны сложные ингредиенты или много времени, чтобы приготовить эти яблочные оладьи.
Осень или весна, утро или ленивый выходной — универсальные рецепты всегда спасают. Яблочные оладьи или как их еще называют, яблочные драники — идеальный баланс между десертом и сытным завтраком. Этот рецепт, о котором рассказали на странице ptashka.oly, о простоте, доступности и вкусе, который не требует лишних объяснений. Все, что нужно, скорее всего уже есть в вашем холодильнике.
Ингредиенты
- яблоки
- 3 шт.
- сметана или йогурт
- 2 ст. л.
- яйцо
- 1 шт.
- корица
- ½ ч. л.
- мука
- 4 ст. л.
- соль
- щепотка
- ванилин
- щепотка
- сахар
- 1 ст. л
- растительное масло
-
Приготовление
Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке. Это даст нужную сочность и текстуру.
Добавьте к яблокам яйцо, сметану или йогурт, корицу, ванилин, соль, муку и сахар.
Хорошо перемешайте до однородной массы.
Разогрейте сковородку и слегка сбрызните ее маслом.
Выкладывайте массу ложкой.
Жарьте на среднем огне 2-3 мин под крышкой с одной стороны.
Переверните и доведите до готовности уже без крышки.
Именно такая техника позволяет получить нежную середину и румяную корочку.
Подача
Готовые оладьи — лишь половина удовольствия, сама подача делает их настоящим десертом:
с медом — для натуральной сладости
с йогуртом — для легкой кислинки
со сметаной — классический вкус
Можно также добавить немного корицы или свежие фрукты сверху.
Яблочные оладьи — доказательство того, что вкусная еда не должна быть сложной. Простой набор ингредиентов, несколько минут на кухне и у вас на столе блюдо, которое дарит тепло, аромат и настоящее удовольствие.