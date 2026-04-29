Рецепт японского сэндвича с ростбифом, рикоттой и луковым соусом

Сэндвич с ростбифом, рикоттой и луковым соусом instagram.com/mitamo.kitchen / © Instagram

Реклама

Японский сэндвич с ростбифом, овощами и рикоттой, о приготовлении которого рассказали на странице mitamo.kitchen — сочетание нежного мяса, свежих овощей, сливочного сыра и насыщенного соуса на основе лука, вина и соевого соуса.

Сэндвич с ростбифом, рикоттой и луковым соусом instagram.com/mitamo.kitchen / © Instagram

Сэндвич с ростбифом, рикоттой и луковым соусом instagram.com/mitamo.kitchen / © Instagram

Ингредиенты

Для сэндвича

ростбиф

листья салата

помидор

рикотта

оливковое масло

чеснок

багет

Для лукового соуса

лук 1 шт.

мирин 60 мл

темный соевый соус 60 мл

красное вино 40 мл

сахар или мед 2 ч. л

Сэндвич с ростбифом, рикоттой и луковым соусом instagram.com/mitamo.kitchen / © Instagram

Приготовление

Нарежьте лук. В сотейнике соедини лук, мирин, соевый соус, красное вино и сахар. Медленно уваривай на среднем огне, периодически помешивай. Соус готов, когда станет гуще и приобретет насыщенный, карамелизированный вкус. Разрежьте багет вдоль. Слегка сбрызните оливковым маслом. Добавьте немного измельченного или натертого чеснока для аромата. Выложите листья салата. Добавьте нарезанный помидор. Положите тонкие кусочки ростбифа. Добавьте щедрый слой рикотты. Полейте луковым соусом.

Подача

Подавайте сразу после сборки, пока хлеб сохраняет хрусткость, а соус не успел полностью впитаться в мясо и рикокту. По желанию можно добавить немного хрена для более острого вкусового акцента.

Этот сэндвич — пример того, как классический стритфуд может превратиться в почти ресторанное блюдо.

Реклама

Новости партнеров