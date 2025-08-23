ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
141
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Рецепт закуски из из огурцов и творога

Удивите ваших близких, друзей этой вкусной, красивой закуской.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
75 ккал
Закуска из огурцов и творога

Закуска из огурцов и творога / © Credits

Для приготовления вам понадобится огурцы свежие, творог, сметана, чеснок, зелень и 15 минут времени.

Ингредиенты

огурцы
2 шт.
творог
150 г
сметана
1-2 ст. л.
чеснок
1 зубчик
зелень укропа
соль
листья салата

  1. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  2. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  3. В миске соедините творог, сметану, чеснок, зелень укропа, посолите и перемешайте.

  4. Огурцы помойте, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте вдоль тонкими полосками.

  5. На каждую полоску выложите творожную массу и сверните рулетиком. На блюдо выложите листья салата, затем поставьте огуречные рулетики и сверху украсьте зеленью.

Советы:

  • Творог используйте 5-9% жирности, сметану любой жирности.

