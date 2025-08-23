- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт закуски из из огурцов и творога
Удивите ваших близких, друзей этой вкусной, красивой закуской.
Для приготовления вам понадобится огурцы свежие, творог, сметана, чеснок, зелень и 15 минут времени.
Ингредиенты
- огурцы
- 2 шт.
- творог
- 150 г
- сметана
- 1-2 ст. л.
- чеснок
- 1 зубчик
- зелень укропа
-
- соль
-
- листья салата
-
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
В миске соедините творог, сметану, чеснок, зелень укропа, посолите и перемешайте.
Огурцы помойте, обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте вдоль тонкими полосками.
На каждую полоску выложите творожную массу и сверните рулетиком. На блюдо выложите листья салата, затем поставьте огуречные рулетики и сверху украсьте зеленью.
Советы:
Творог используйте 5-9% жирности, сметану любой жирности.