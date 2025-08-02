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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Рецепт закуски из помидоров с чесноком и зеленью

Это отличная закуска к мясу, рыбе, картофелю на каждый день, к праздничному столу или пикнику.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Закуска из помидоров с чесноком и зеленью

Закуска из помидоров с чесноком и зеленью / © Credits

Такая закуска хранится в холодильнике около недели, поэтому ее можно приготовить заранее. Благодаря начинке из чеснока и зелени, помидоры получаются вкусными и очень ароматными.

Ингредиенты

помидоры; зелень (укроп, базилик).
1 кг
чеснок
5 зубчиков
сахар
0,5 ч. л.
соль
1 ч. л.
перец черный молотый
зелень (укроп, базилик)

  1. Помидоры вымойте, сверху на каждом, сделайте крестообразный надрез, примерно до половины.

  2. Чеснок очистите, выдавите через пресс.

  3. Зелень промойте и мелко нарежьте.

  4. В миске смешайте чеснок, перец черный молотый, сахар, соль и зелень.

  5. Каждый разрезанный помидор нафаршируйте зеленью с чесноком, выложите в емкость разрезом вверх.

  6. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на четыре часа, переворачивая каждый час вниз-вверх, чтобы помидоры равномерно просолились, затем отправьте в холодильник на 12 часов.

Советы:

  • Помидоры выбирайте небольшого размера.

  • По желанию добавьте горький перец «Черри».

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