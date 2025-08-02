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Рецепт закуски из помидоров с чесноком и зеленью
Это отличная закуска к мясу, рыбе, картофелю на каждый день, к праздничному столу или пикнику.
Такая закуска хранится в холодильнике около недели, поэтому ее можно приготовить заранее. Благодаря начинке из чеснока и зелени, помидоры получаются вкусными и очень ароматными.
Ингредиенты
- помидоры; зелень (укроп, базилик).
- 1 кг
- чеснок
- 5 зубчиков
- сахар
- 0,5 ч. л.
- соль
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- зелень (укроп, базилик)
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Помидоры вымойте, сверху на каждом, сделайте крестообразный надрез, примерно до половины.
Чеснок очистите, выдавите через пресс.
Зелень промойте и мелко нарежьте.
В миске смешайте чеснок, перец черный молотый, сахар, соль и зелень.
Каждый разрезанный помидор нафаршируйте зеленью с чесноком, выложите в емкость разрезом вверх.
Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на четыре часа, переворачивая каждый час вниз-вверх, чтобы помидоры равномерно просолились, затем отправьте в холодильник на 12 часов.
Советы:
Помидоры выбирайте небольшого размера.
По желанию добавьте горький перец «Черри».