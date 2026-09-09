Рецепт заливного пирога с яблоками и корией

Заливной пирог с яблоками / © Credits

Реклама

Такой пирог можно подать не только к семейному чаепитию, но и на праздничный стол.

Ингредиенты мука пшеничная 160 г сметана 150 г сливочное масло 50 г сахар 130 г разрыхлитель 1 ч. л. соль щепотка корица 0,5 ч. л. яблоки 5 шт. сахарная пудра

Яблоки вымойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте на тонкие ломтики. Сливочное масло растопите. Яйца взбейте блендером с сахаром, солью до пышной массы. Добавьте сметану, сливочное масло, перемешайте, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородной массы, затем добавьте яблоки и еще раз аккуратно перемешайте. Форму для запекания выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто, разровняйте. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Готовность проверьте зубочисткой или деревянной шпажкой. Дайте немного остыть и выньте из формы. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Реклама

Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.

Новости партнеров

Новости партнеров