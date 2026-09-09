- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт заливного пирога с яблоками и корией
Приготовьте простой пирог из доступных ингредиентов, которые найдутся на кухне у любой хозяйки.
Такой пирог можно подать не только к семейному чаепитию, но и на праздничный стол.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 160 г
- сметана
- 150 г
- сливочное масло
- 50 г
- сахар
- 130 г
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- соль
- щепотка
- корица
- 0,5 ч. л.
- яблоки
- 5 шт.
- сахарная пудра
-
Яблоки вымойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте на тонкие ломтики.
Сливочное масло растопите.
Яйца взбейте блендером с сахаром, солью до пышной массы.
Добавьте сметану, сливочное масло, перемешайте, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородной массы, затем добавьте яблоки и еще раз аккуратно перемешайте.
Форму для запекания выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто, разровняйте.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут.
Готовность проверьте зубочисткой или деревянной шпажкой. Дайте немного остыть и выньте из формы.
Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.