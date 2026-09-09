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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
345
Время на прочтение
1 мин

Рецепт заливного пирога с яблоками и корией

Приготовьте простой пирог из доступных ингредиентов, которые найдутся на кухне у любой хозяйки.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
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Заливной пирог с яблоками

Заливной пирог с яблоками / © Credits

Такой пирог можно подать не только к семейному чаепитию, но и на праздничный стол.

Ингредиенты

мука пшеничная
160 г
сметана
150 г
сливочное масло
50 г
сахар
130 г
разрыхлитель
1 ч. л.
соль
щепотка
корица
0,5 ч. л.
яблоки
5 шт.
сахарная пудра

  1. Яблоки вымойте, очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте на тонкие ломтики.

  2. Сливочное масло растопите.

  3. Яйца взбейте блендером с сахаром, солью до пышной массы.

  4. Добавьте сметану, сливочное масло, перемешайте, всыпьте просеянную муку с разрыхлителем, перемешайте до однородной массы, затем добавьте яблоки и еще раз аккуратно перемешайте.

  5. Форму для запекания выстелите пергаментной бумагой, выложите тесто, разровняйте.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут.

  7. Готовность проверьте зубочисткой или деревянной шпажкой. Дайте немного остыть и выньте из формы.

  8. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.

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