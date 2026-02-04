ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

Рецепт запеченной курицы с баклажанами — вкус греческого лета в тарелке

Хрустящая курица, нежные баклажаны и томатный соус, в который так и просится кусок свежего хлеба. Это блюдо — не просто ужин, а маленькое гастропутешествие в Грецию.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 25 мин.
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
Запеченная курица с баклажанами tiktok.com_@petros_maounatzis

Запеченная курица с баклажанами tiktok.com_@petros_maounatzis

Греческая кухня давно стала синонимом простоты и щедрого вкуса. Здесь не гонятся за сложными техниками — наоборот, позволяют продуктам говорить самим за себя. Именно такой подход предлагает фудблогер Petros Maounatzis, известный своей любовью к домашним блюдам.

Его рецепт — это классический пример того, как несколько базовых ингредиентов превращаются в полноценное, уютное блюдо для семьи или друзей. Запекание вместо жарки, много оливкового масла, томаты и фета — все, за что мы любим греческое лето.

Ингредиенты

куриные ножки
4 шт.
баклажаны
4 шт.
крупный лук
1 шт.
чеснок
3 зубчика
помидоры
500 г
томатная паста
2 ст. л.
оливковое масло
½ стакана
сахар
1 ч. л
сушёный орегано
1 ч. л
паприка
1 ч. л
фета
200 г
соль
чёрный перец

Приготовление

  1. В большой форме для запекания смешайте баклажаны, нарезанный лук и чеснок.

  2. Добавьте тертые томаты, томатную пасту, оливковое масло, сахар, орегано и паприку. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.

  3. Выложите куриные ножки без косточки поверх овощей, слегка вдавив их в соус.

  4. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 60-70 мин, пока курица не станет румяной, а соус — густым и ароматным.

  5. Перед подачей щедро посыпьте блюдо раскрошенной фетой.

Подавайте горячей и обязательно со свежим хлебом.

Эта запеченная курица с баклажанами — идеальный пример средиземноморской философии жизни: не спешить, доверять простым ингредиентам и делиться едой с теми, кого любишь. Она подойдет и для будничного вечера, и для неспешного воскресного ужина.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie