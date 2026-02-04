- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
Рецепт запеченной курицы с баклажанами — вкус греческого лета в тарелке
Хрустящая курица, нежные баклажаны и томатный соус, в который так и просится кусок свежего хлеба. Это блюдо — не просто ужин, а маленькое гастропутешествие в Грецию.
Греческая кухня давно стала синонимом простоты и щедрого вкуса. Здесь не гонятся за сложными техниками — наоборот, позволяют продуктам говорить самим за себя. Именно такой подход предлагает фудблогер Petros Maounatzis, известный своей любовью к домашним блюдам.
Его рецепт — это классический пример того, как несколько базовых ингредиентов превращаются в полноценное, уютное блюдо для семьи или друзей. Запекание вместо жарки, много оливкового масла, томаты и фета — все, за что мы любим греческое лето.
Ингредиенты
- куриные ножки
- 4 шт.
- баклажаны
- 4 шт.
- крупный лук
- 1 шт.
- чеснок
- 3 зубчика
- помидоры
- 500 г
- томатная паста
- 2 ст. л.
- оливковое масло
- ½ стакана
- сахар
- 1 ч. л
- сушёный орегано
- 1 ч. л
- паприка
- 1 ч. л
- фета
- 200 г
- соль
-
- чёрный перец
-
Приготовление
В большой форме для запекания смешайте баклажаны, нарезанный лук и чеснок.
Добавьте тертые томаты, томатную пасту, оливковое масло, сахар, орегано и паприку. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.
Выложите куриные ножки без косточки поверх овощей, слегка вдавив их в соус.
Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 60-70 мин, пока курица не станет румяной, а соус — густым и ароматным.
Перед подачей щедро посыпьте блюдо раскрошенной фетой.
Подавайте горячей и обязательно со свежим хлебом.
Эта запеченная курица с баклажанами — идеальный пример средиземноморской философии жизни: не спешить, доверять простым ингредиентам и делиться едой с теми, кого любишь. Она подойдет и для будничного вечера, и для неспешного воскресного ужина.