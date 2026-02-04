Запеченная курица с баклажанами tiktok.com_@petros_maounatzis

Греческая кухня давно стала синонимом простоты и щедрого вкуса. Здесь не гонятся за сложными техниками — наоборот, позволяют продуктам говорить самим за себя. Именно такой подход предлагает фудблогер Petros Maounatzis, известный своей любовью к домашним блюдам.

Его рецепт — это классический пример того, как несколько базовых ингредиентов превращаются в полноценное, уютное блюдо для семьи или друзей. Запекание вместо жарки, много оливкового масла, томаты и фета — все, за что мы любим греческое лето.

Ингредиенты куриные ножки 4 шт. баклажаны 4 шт. крупный лук 1 шт. чеснок 3 зубчика помидоры 500 г томатная паста 2 ст. л. оливковое масло ½ стакана сахар 1 ч. л сушёный орегано 1 ч. л паприка 1 ч. л фета 200 г соль чёрный перец

Приготовление

В большой форме для запекания смешайте баклажаны, нарезанный лук и чеснок. Добавьте тертые томаты, томатную пасту, оливковое масло, сахар, орегано и паприку. Посолите и поперчите. Хорошо перемешайте. Выложите куриные ножки без косточки поверх овощей, слегка вдавив их в соус. Запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 60-70 мин, пока курица не станет румяной, а соус — густым и ароматным. Перед подачей щедро посыпьте блюдо раскрошенной фетой.

Подавайте горячей и обязательно со свежим хлебом.

Эта запеченная курица с баклажанами — идеальный пример средиземноморской философии жизни: не спешить, доверять простым ингредиентам и делиться едой с теми, кого любишь. Она подойдет и для будничного вечера, и для неспешного воскресного ужина.