Рецепт запеченных яблок с начинкой на Хэллоуин

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Если вам хочется чего-то праздничного, но без сложного приготовления, попробуйте запечь яблоки с орехами, изюмом и кленовым сиропом. Теплый десерт можно подать с мороженым и соленой карамелью — сочетание, перед которым трудно устоять, об этом рассказали на кулинарной странице Albina’s Vegan Food.

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ингредиенты

(на 6 крупных яблок)

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крупные яблоки — 6 шт.

овсяные хлопья — 18 ст. л

измельчённые орехи — 9 ст. л

изюм — 3 ст. л

кленовый сироп — 6 ст. л

растопленное кокосовое масло — 8 ст. л

корица — 3 ч. л

соль — ¼ ч. л

молотая ваниль — 1 ч. л

Для подачи

мороженое

сироп соленой карамели

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C.

На яблоках вырежьте традиционное праздничное лицо Джека-тыквы.

Осторожно вырежьте сердцевину из яблок, оставив дно целым, чтобы начинка не выпадала.

Извлечённую мякоть мелко нарежьте.

Смешайте яблочную мякоть с овсяными хлопьями, орехами, изюмом, кленовым сиропом, кокосовым маслом, корицей, солью и ванилью.

Наполните яблоки полученной смесью.

Накройте их и выпекайте 30–40 мин.

Затем снимите крышку и оставьте в духовке, пока яблоки не станут мягкими, а начинка — золотистой. Время приготовления зависит от размера и сорта яблок.

Подавайте с мороженым и полейте сверху сиропом из соленой карамели.

Это простой осенний десерт, который придаст гелловинскому столу уюта и сладкой магии.

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