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Рецепт запеченных яблок с начинкой на Хэллоуин
Аромат корицы, золотистая начинка и соленая карамель — эти запеченные яблоки могут стать идеальным десертом для осенней вечеринки в честь Хэллоуина.
Если вам хочется чего-то праздничного, но без сложного приготовления, попробуйте запечь яблоки с орехами, изюмом и кленовым сиропом. Теплый десерт можно подать с мороженым и соленой карамелью — сочетание, перед которым трудно устоять, об этом рассказали на кулинарной странице Albina’s Vegan Food.
Ингредиенты
(на 6 крупных яблок)
крупные яблоки — 6 шт.
овсяные хлопья — 18 ст. л
измельчённые орехи — 9 ст. л
изюм — 3 ст. л
кленовый сироп — 6 ст. л
растопленное кокосовое масло — 8 ст. л
корица — 3 ч. л
соль — ¼ ч. л
молотая ваниль — 1 ч. л
Для подачи
мороженое
сироп соленой карамели
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C.
На яблоках вырежьте традиционное праздничное лицо Джека-тыквы.
Осторожно вырежьте сердцевину из яблок, оставив дно целым, чтобы начинка не выпадала.
Извлечённую мякоть мелко нарежьте.
Смешайте яблочную мякоть с овсяными хлопьями, орехами, изюмом, кленовым сиропом, кокосовым маслом, корицей, солью и ванилью.
Наполните яблоки полученной смесью.
Накройте их и выпекайте 30–40 мин.
Затем снимите крышку и оставьте в духовке, пока яблоки не станут мягкими, а начинка — золотистой. Время приготовления зависит от размера и сорта яблок.
Подавайте с мороженым и полейте сверху сиропом из соленой карамели.
Это простой осенний десерт, который придаст гелловинскому столу уюта и сладкой магии.