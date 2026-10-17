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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Рецепт запеченных яблок с начинкой на Хэллоуин

Аромат корицы, золотистая начинка и соленая карамель — эти запеченные яблоки могут стать идеальным десертом для осенней вечеринки в честь Хэллоуина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Если вам хочется чего-то праздничного, но без сложного приготовления, попробуйте запечь яблоки с орехами, изюмом и кленовым сиропом. Теплый десерт можно подать с мороженым и соленой карамелью — сочетание, перед которым трудно устоять, об этом рассказали на кулинарной странице Albina’s Vegan Food.

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Ингредиенты

(на 6 крупных яблок)

  • крупные яблоки — 6 шт.

  • овсяные хлопья — 18 ст. л

  • измельчённые орехи — 9 ст. л

  • изюм — 3 ст. л

  • кленовый сироп — 6 ст. л

  • растопленное кокосовое масло — 8 ст. л

  • корица — 3 ч. л

  • соль — ¼ ч. л

  • молотая ваниль — 1 ч. л

Для подачи

  • мороженое

  • сироп соленой карамели

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

запеченные яблоки с начинкой instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготовление

  • Разогрейте духовку до 180°C.

  • На яблоках вырежьте традиционное праздничное лицо Джека-тыквы.

  • Осторожно вырежьте сердцевину из яблок, оставив дно целым, чтобы начинка не выпадала.

  • Извлечённую мякоть мелко нарежьте.

  • Смешайте яблочную мякоть с овсяными хлопьями, орехами, изюмом, кленовым сиропом, кокосовым маслом, корицей, солью и ванилью.

  • Наполните яблоки полученной смесью.

  • Накройте их и выпекайте 30–40 мин.

  • Затем снимите крышку и оставьте в духовке, пока яблоки не станут мягкими, а начинка — золотистой. Время приготовления зависит от размера и сорта яблок.

  • Подавайте с мороженым и полейте сверху сиропом из соленой карамели.

Это простой осенний десерт, который придаст гелловинскому столу уюта и сладкой магии.

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