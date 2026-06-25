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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
269
Время на прочтение
2 мин

Рецепт завтрака из молодых кабачков от Саввы Либкина, который можно приготовить за 5 минут

Иногда лучшие завтраки — это те, которые не усложняют жизнь. Достаточно молодых кабачков, немного внимания к деталям и правильного настроения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Оладьи из кабачка instagram.com/savvalibkin

Оладьи из кабачка instagram.com/savvalibkin / © Instagram

Завтрак — это не о сложности, а об ощущении спокойствия и красивой и вкусной простоте. Именно таким является рецепт молодых кабачков от Саввы Либкина, минимум ингредиентов, никакой суеты и максимум вкуса.

Ингредиенты

  • Пармезан

  • Молодые кабачки

  • Яйца

  • Мука

  • Соль

Приготовление

  1. Смешать все ингредиенты.

  2. Разогреть сковороду на огне.

  3. Ложкой выкладывайте массу на сковороду и обжаривайте с двух сторон до готовности.

Оладьи из кабачка instagram.com/savvalibkin / © Instagram

Оладьи из кабачка instagram.com/savvalibkin / © Instagram

Советы

Есть вещи, которые определяют результат ещё до того, как вы включите плиту.

  1. Не используйте мелкую терку. Иначе кабачки превратятся в пюре, а текстура блюда исчезнет.

  2. Никакого фанатичного вымешивания. Массу достаточно легко перемешать и сразу выложить на сковороду. Весь процесс должен занимать буквально несколько минут.

  3. Огонь средний — это важно, чтобы оладьи равномерно прожарились и не подгорели снаружи.

  4. Масла — минимум. Только тонкий слой на сковороде, без лишнего жира.

  5. Муку добавляем аккуратно, примерно неполную столовую ложку на один средний кабачок, только для того, чтобы связать массу.

  6. Секрет вкуса — тёртый пармезан, он придаёт плотность, глубину и делает оладьи гораздо более выразительными.

Подача

Подача здесь так же важна, как и сам процесс приготовления. Идеальный вариант — лосось, если он есть под рукой, ведь он придаёт нежность и лёгкую гастрономическую роскошь даже самому простому завтраку.

Если же нет, то можно добавить к блюду холодную сметану — она будет не менее вкусной. Однако она должна быть именно холодной, тогда её контраст с тёплыми оладьями создаёт правильный вкусовой баланс.

В этом рецепте нет сложных приёмов или экзотических продуктов. Только молодые кабачки, немного внимания и простота приготовления.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
269
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