Рецепт завтрака из молодых кабачков от Саввы Либкина, который можно приготовить за 5 минут

Оладьи из кабачка instagram.com/savvalibkin / © Instagram

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Завтрак — это не о сложности, а об ощущении спокойствия и красивой и вкусной простоте. Именно таким является рецепт молодых кабачков от Саввы Либкина, минимум ингредиентов, никакой суеты и максимум вкуса.

Ингредиенты

Пармезан

Молодые кабачки

Яйца

Мука

Соль

Приготовление

Смешать все ингредиенты. Разогреть сковороду на огне. Ложкой выкладывайте массу на сковороду и обжаривайте с двух сторон до готовности.

Оладьи из кабачка instagram.com/savvalibkin / © Instagram

Советы

Есть вещи, которые определяют результат ещё до того, как вы включите плиту.

Не используйте мелкую терку. Иначе кабачки превратятся в пюре, а текстура блюда исчезнет. Никакого фанатичного вымешивания. Массу достаточно легко перемешать и сразу выложить на сковороду. Весь процесс должен занимать буквально несколько минут. Огонь средний — это важно, чтобы оладьи равномерно прожарились и не подгорели снаружи. Масла — минимум. Только тонкий слой на сковороде, без лишнего жира. Муку добавляем аккуратно, примерно неполную столовую ложку на один средний кабачок, только для того, чтобы связать массу. Секрет вкуса — тёртый пармезан, он придаёт плотность, глубину и делает оладьи гораздо более выразительными.

Подача

Подача здесь так же важна, как и сам процесс приготовления. Идеальный вариант — лосось, если он есть под рукой, ведь он придаёт нежность и лёгкую гастрономическую роскошь даже самому простому завтраку.

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Если же нет, то можно добавить к блюду холодную сметану — она будет не менее вкусной. Однако она должна быть именно холодной, тогда её контраст с тёплыми оладьями создаёт правильный вкусовой баланс.

В этом рецепте нет сложных приёмов или экзотических продуктов. Только молодые кабачки, немного внимания и простота приготовления.

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