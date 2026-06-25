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Рецепт завтрака из молодых кабачков от Саввы Либкина, который можно приготовить за 5 минут
Иногда лучшие завтраки — это те, которые не усложняют жизнь. Достаточно молодых кабачков, немного внимания к деталям и правильного настроения.
Завтрак — это не о сложности, а об ощущении спокойствия и красивой и вкусной простоте. Именно таким является рецепт молодых кабачков от Саввы Либкина, минимум ингредиентов, никакой суеты и максимум вкуса.
Ингредиенты
Пармезан
Молодые кабачки
Яйца
Мука
Соль
Приготовление
Смешать все ингредиенты.
Разогреть сковороду на огне.
Ложкой выкладывайте массу на сковороду и обжаривайте с двух сторон до готовности.
Советы
Есть вещи, которые определяют результат ещё до того, как вы включите плиту.
Не используйте мелкую терку. Иначе кабачки превратятся в пюре, а текстура блюда исчезнет.
Никакого фанатичного вымешивания. Массу достаточно легко перемешать и сразу выложить на сковороду. Весь процесс должен занимать буквально несколько минут.
Огонь средний — это важно, чтобы оладьи равномерно прожарились и не подгорели снаружи.
Масла — минимум. Только тонкий слой на сковороде, без лишнего жира.
Муку добавляем аккуратно, примерно неполную столовую ложку на один средний кабачок, только для того, чтобы связать массу.
Секрет вкуса — тёртый пармезан, он придаёт плотность, глубину и делает оладьи гораздо более выразительными.
Подача
Подача здесь так же важна, как и сам процесс приготовления. Идеальный вариант — лосось, если он есть под рукой, ведь он придаёт нежность и лёгкую гастрономическую роскошь даже самому простому завтраку.
Если же нет, то можно добавить к блюду холодную сметану — она будет не менее вкусной. Однако она должна быть именно холодной, тогда её контраст с тёплыми оладьями создаёт правильный вкусовой баланс.
В этом рецепте нет сложных приёмов или экзотических продуктов. Только молодые кабачки, немного внимания и простота приготовления.