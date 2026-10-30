Рецепт зеленого печенья с фиолетово-сырной начинкой к Хэллоуину

зелёное печенье с фиолетово-творожной начинкой tiktok.com_@its.juliesmith

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Если вы уже ищете идеи для хэллоуинского стола, но хотите приготовить что-то поинтереснее традиционных кексов или печенья в форме привидений, обратите внимание на этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Джули Смит . Это необычные печенья с эффектом трещинок и насыщенным зеленым тестом, тёмной шоколадной глазурью и кремовой начинкой из сливочного сыра.

Ингредиенты

Для фиолетовой сырной начинки

сливочный сыр комнатной температуры — 115 г

мягкое сливочное масло — 2 ст. л.

сахарная пудра — 60 г

ванильный экстракт — 1 ч. л

фиолетовый гелевый пищевой краситель

Для зеленого теста

мягкое сливочное масло — 115 г

коричневый сахар — 150 г

белый сахар — 50 г

яйцо — 1 шт.

яичный желток — 1 шт.

ванильный экстракт — 2 ч. л.

зеленый гелевый пищевой краситель

пшеничная мука — 250 г

пищевая сода — 1 ч. л.

соль — ½ ч. л.

мелкая шоколадная крошка — 85 г

измельчённый шоколад — 85 г

Для посыпки

какао-порошок — примерно 45–50 г

зелёное печенье с фиолетово-творожной начинкой tiktok.com_@its.juliesmith

Приготовление

Взбейте сливочный сыр с мягким маслом, сахарной пудрой и ванилью до однородной кремообразной консистенции. Добавьте фиолетовый краситель и перемешайте, чтобы масса приобрела насыщенный цвет. Выложите сырную массу на пергамент восемью одинаковыми порциями. Поставьте в морозильную камеру как минимум на 2 часа. Начинка должна полностью затвердеть, это важно, чтобы её было удобно заворачивать в тесто. В это время взбейте сливочное масло с коричневым и белым сахаром до кремообразной консистенции. Добавьте яйцо, желток, ваниль и зеленый пищевой краситель. Перемешайте до однородности. Всыпьте муку, пищевую соду и соль. Перемешивайте только до тех пор, пока ингредиенты не соединятся. В конце добавьте шоколадную крошку и измельченный шоколад. Накройте тесто и поставьте в холодильник на 30–45 мин. Возьмите примерно 4 ст. л. теста, слегка придавите его и положите в центр замороженную порцию творожной начинки. Тщательно заверните начинку в тесто, чтобы она нигде не выступала, и сформируйте шарик. Обильно обваляйте каждый шарик в какао-порошке. Именно он придаст печенью тот загадочный тёмный вид, который идеально подходит к атмосфере Хэллоуина. Положите сформированные печенья в морозильную камеру на 15–20 минут. Этот этап поможет им лучше сохранить форму во время выпекания. Разогрейте духовку до 175°C. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, оставив между ними достаточно места. Не разминайте шарики перед выпечкой — характерные трещинки появятся сами. Выпекайте 11–13 мин. Оставьте готовое печенье на противне на 10–15 мин, а уже потом осторожно переложите. Внутри начинка будет нежной, поэтому не спешите разрезать печенье сразу после вынимания из духовки.

Подавайте печенье на тёмной тарелке, дополните оформление сахарными глазками или хэллоуинскими украшениями. А если готовите десерт для детей, обязательно проверьте состав красителей и декоративных элементов.

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