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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
80
Время на прочтение
2 мин

Рецепт зеленого печенья с фиолетово-сырной начинкой к Хэллоуину

Зелёное тесто, почти чёрная шоколадная корочка и нежная фиолетовая начинка внутри — эти печенья словно созданы для вечеринки в честь Хэллоуина.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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зелёное печенье с фиолетово-творожной начинкой tiktok.com_@its.juliesmith

зелёное печенье с фиолетово-творожной начинкой tiktok.com_@its.juliesmith

Если вы уже ищете идеи для хэллоуинского стола, но хотите приготовить что-то поинтереснее традиционных кексов или печенья в форме привидений, обратите внимание на этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Джули Смит. Это необычные печенья с эффектом трещинок и насыщенным зеленым тестом, тёмной шоколадной глазурью и кремовой начинкой из сливочного сыра.

Ингредиенты

Для фиолетовой сырной начинки

  • сливочный сыр комнатной температуры — 115 г

  • мягкое сливочное масло — 2 ст. л.

  • сахарная пудра — 60 г

  • ванильный экстракт — 1 ч. л

  • фиолетовый гелевый пищевой краситель

Для зеленого теста

  • мягкое сливочное масло — 115 г

  • коричневый сахар — 150 г

  • белый сахар — 50 г

  • яйцо — 1 шт.

  • яичный желток — 1 шт.

  • ванильный экстракт — 2 ч. л.

  • зеленый гелевый пищевой краситель

  • пшеничная мука — 250 г

  • пищевая сода — 1 ч. л.

  • соль — ½ ч. л.

  • мелкая шоколадная крошка — 85 г

  • измельчённый шоколад — 85 г

Для посыпки

  • какао-порошок — примерно 45–50 г

зелёное печенье с фиолетово-творожной начинкой tiktok.com_@its.juliesmith

зелёное печенье с фиолетово-творожной начинкой tiktok.com_@its.juliesmith

Приготовление

  1. Взбейте сливочный сыр с мягким маслом, сахарной пудрой и ванилью до однородной кремообразной консистенции.

  2. Добавьте фиолетовый краситель и перемешайте, чтобы масса приобрела насыщенный цвет.

  3. Выложите сырную массу на пергамент восемью одинаковыми порциями.

  4. Поставьте в морозильную камеру как минимум на 2 часа. Начинка должна полностью затвердеть, это важно, чтобы её было удобно заворачивать в тесто.

  5. В это время взбейте сливочное масло с коричневым и белым сахаром до кремообразной консистенции.

  6. Добавьте яйцо, желток, ваниль и зеленый пищевой краситель.

  7. Перемешайте до однородности.

  8. Всыпьте муку, пищевую соду и соль.

  9. Перемешивайте только до тех пор, пока ингредиенты не соединятся.

  10. В конце добавьте шоколадную крошку и измельченный шоколад.

  11. Накройте тесто и поставьте в холодильник на 30–45 мин.

  12. Возьмите примерно 4 ст. л. теста, слегка придавите его и положите в центр замороженную порцию творожной начинки.

  13. Тщательно заверните начинку в тесто, чтобы она нигде не выступала, и сформируйте шарик.

  14. Обильно обваляйте каждый шарик в какао-порошке. Именно он придаст печенью тот загадочный тёмный вид, который идеально подходит к атмосфере Хэллоуина.

  15. Положите сформированные печенья в морозильную камеру на 15–20 минут. Этот этап поможет им лучше сохранить форму во время выпекания.

  16. Разогрейте духовку до 175°C.

  17. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, оставив между ними достаточно места.

  18. Не разминайте шарики перед выпечкой — характерные трещинки появятся сами.

  19. Выпекайте 11–13 мин.

  20. Оставьте готовое печенье на противне на 10–15 мин, а уже потом осторожно переложите. Внутри начинка будет нежной, поэтому не спешите разрезать печенье сразу после вынимания из духовки.

Подавайте печенье на тёмной тарелке, дополните оформление сахарными глазками или хэллоуинскими украшениями. А если готовите десерт для детей, обязательно проверьте состав красителей и декоративных элементов.

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