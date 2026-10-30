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Рецепт зеленого печенья с фиолетово-сырной начинкой к Хэллоуину
Зелёное тесто, почти чёрная шоколадная корочка и нежная фиолетовая начинка внутри — эти печенья словно созданы для вечеринки в честь Хэллоуина.
Если вы уже ищете идеи для хэллоуинского стола, но хотите приготовить что-то поинтереснее традиционных кексов или печенья в форме привидений, обратите внимание на этот рецепт, о котором рассказала фудблогер Джули Смит. Это необычные печенья с эффектом трещинок и насыщенным зеленым тестом, тёмной шоколадной глазурью и кремовой начинкой из сливочного сыра.
Ингредиенты
Для фиолетовой сырной начинки
сливочный сыр комнатной температуры — 115 г
мягкое сливочное масло — 2 ст. л.
сахарная пудра — 60 г
ванильный экстракт — 1 ч. л
фиолетовый гелевый пищевой краситель
Для зеленого теста
мягкое сливочное масло — 115 г
коричневый сахар — 150 г
белый сахар — 50 г
яйцо — 1 шт.
яичный желток — 1 шт.
ванильный экстракт — 2 ч. л.
зеленый гелевый пищевой краситель
пшеничная мука — 250 г
пищевая сода — 1 ч. л.
соль — ½ ч. л.
мелкая шоколадная крошка — 85 г
измельчённый шоколад — 85 г
Для посыпки
какао-порошок — примерно 45–50 г
Приготовление
Взбейте сливочный сыр с мягким маслом, сахарной пудрой и ванилью до однородной кремообразной консистенции.
Добавьте фиолетовый краситель и перемешайте, чтобы масса приобрела насыщенный цвет.
Выложите сырную массу на пергамент восемью одинаковыми порциями.
Поставьте в морозильную камеру как минимум на 2 часа. Начинка должна полностью затвердеть, это важно, чтобы её было удобно заворачивать в тесто.
В это время взбейте сливочное масло с коричневым и белым сахаром до кремообразной консистенции.
Добавьте яйцо, желток, ваниль и зеленый пищевой краситель.
Перемешайте до однородности.
Всыпьте муку, пищевую соду и соль.
Перемешивайте только до тех пор, пока ингредиенты не соединятся.
В конце добавьте шоколадную крошку и измельченный шоколад.
Накройте тесто и поставьте в холодильник на 30–45 мин.
Возьмите примерно 4 ст. л. теста, слегка придавите его и положите в центр замороженную порцию творожной начинки.
Тщательно заверните начинку в тесто, чтобы она нигде не выступала, и сформируйте шарик.
Обильно обваляйте каждый шарик в какао-порошке. Именно он придаст печенью тот загадочный тёмный вид, который идеально подходит к атмосфере Хэллоуина.
Положите сформированные печенья в морозильную камеру на 15–20 минут. Этот этап поможет им лучше сохранить форму во время выпекания.
Разогрейте духовку до 175°C.
Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, оставив между ними достаточно места.
Не разминайте шарики перед выпечкой — характерные трещинки появятся сами.
Выпекайте 11–13 мин.
Оставьте готовое печенье на противне на 10–15 мин, а уже потом осторожно переложите. Внутри начинка будет нежной, поэтому не спешите разрезать печенье сразу после вынимания из духовки.
Подавайте печенье на тёмной тарелке, дополните оформление сахарными глазками или хэллоуинскими украшениями. А если готовите десерт для детей, обязательно проверьте состав красителей и декоративных элементов.