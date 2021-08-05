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Ревневый сорбет с фисташками и матча: рецепт полезного и вкусного десерта

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Ревневый сорбет с фисташками и матча: рецепт полезного и вкусного десерта

Glossary Organic Products

Все мы мечтаем найти рецепт десерта, который был бы одновременно и полезным и вкусным и, желательно, не очень калорийным.

Основательница Glossary Organic Products Анастасия Цыбуляк делится рецептом натурального органического мороженого, которое можно приготовить дома. Предлагаем повторить рецепт Анастасии. 

Ингредиенты

  • 800 г ревеня
  • 400 г сахарной пудры
  • 1 лайм
  • масло растительное, для смазки
  • 1 чайная ложка морской соли
  • ½ чайной ложки порошка матча 
  • 100 г очищенных фисташек

Приготовление

  1. Нарежьте ревень, затем поместите в большую кастрюлю с 175 г сахарной пудры и 100 мл воды и накройте крышкой.
  2. Доведите до кипения, затем снимите крышку и тушите 5 минут, пока ревень не сварится. Отложите, пока не остынет.
  3. Переложить в блендер и приготовить пюре. Выдавить сок половинки лайма. Попробуйте и при необходимости добавьте больше сахара и лайма (он должен иметь тонкий, но не подавляющий вкус).
  4. Взбивайте в мороженице примерно 20 минут или до однородного состояния и застывания. 
  5. Чтобы приготовить дробленные фисташки, слегка смазать противень, выстланный бумагой для выпечки, растительным маслом.
  6. Смешайте порошок матча с небольшим количеством горячей воды, затем долейте 75 мл. Перелейте в небольшую сковороду с оставшейся сахарной пудрой и поставьте на средний огонь.
  7. Доведите до кипения, аккуратно перемешайте. Тушите на медленном огне 4–5 минут или пока он не станет темно-коричнево-зеленого цвета (или пока температура не достигнет 150ºC на термометре), затем вылейте в смазанный противень.
  8. Нарезать крупно и высыпать фисташки на противень и 1 чайную ложку морской соли, затем дать остыть. После разбейте на части.
  9. Для подачи дайте сорбету постоять при комнатной температуре около 10 минут, затем разложите по тарелкам и посыпьте фисташками.

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