Ревневый сорбет с фисташками и матча: рецепт полезного и вкусного десерта

Все мы мечтаем найти рецепт десерта, который был бы одновременно и полезным и вкусным и, желательно, не очень калорийным.
Основательница Glossary Organic Products Анастасия Цыбуляк делится рецептом натурального органического мороженого, которое можно приготовить дома. Предлагаем повторить рецепт Анастасии.
Ингредиенты
- 800 г ревеня
- 400 г сахарной пудры
- 1 лайм
- масло растительное, для смазки
- 1 чайная ложка морской соли
- ½ чайной ложки порошка матча
- 100 г очищенных фисташек
Приготовление
- Нарежьте ревень, затем поместите в большую кастрюлю с 175 г сахарной пудры и 100 мл воды и накройте крышкой.
- Доведите до кипения, затем снимите крышку и тушите 5 минут, пока ревень не сварится. Отложите, пока не остынет.
- Переложить в блендер и приготовить пюре. Выдавить сок половинки лайма. Попробуйте и при необходимости добавьте больше сахара и лайма (он должен иметь тонкий, но не подавляющий вкус).
- Взбивайте в мороженице примерно 20 минут или до однородного состояния и застывания.
- Чтобы приготовить дробленные фисташки, слегка смазать противень, выстланный бумагой для выпечки, растительным маслом.
- Смешайте порошок матча с небольшим количеством горячей воды, затем долейте 75 мл. Перелейте в небольшую сковороду с оставшейся сахарной пудрой и поставьте на средний огонь.
- Доведите до кипения, аккуратно перемешайте. Тушите на медленном огне 4–5 минут или пока он не станет темно-коричнево-зеленого цвета (или пока температура не достигнет 150ºC на термометре), затем вылейте в смазанный противень.
- Нарезать крупно и высыпать фисташки на противень и 1 чайную ложку морской соли, затем дать остыть. После разбейте на части.
- Для подачи дайте сорбету постоять при комнатной температуре около 10 минут, затем разложите по тарелкам и посыпьте фисташками.
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