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Рис с баклажанами и помидорами: рецепт полезного гарнира
Это легкое, сытное блюдо, которое по вкусу напоминает плов, но без мяса.
Рис получается рассыпчатым, с насыщенным вкусом и ароматом овощей и специй. Подайте как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- рис
- 150 г
- баклажаны
- 450 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- помидоры
- 3 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- вода
- 300 мл
- приправа для плова
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Рис промойте несколько раз холодной водой, до прозрачности воды.
Баклажаны нарежьте средними кубиками, посолите, оставьте на 15-20 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.
Лук, морковь, чеснок очистите.
Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук с морковью до мягкости, выложите баклажаны и жарьте еще до золотистого цвета.
Добавьте помидоры, чеснок, протушите 10 минут, затем разложите поверх овощей рис, залейте аккуратно горячей водой, добавьте приправу, перец черный молотый, посолите.
Доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 20-25 минут, пока рис не впитает всю жидкость и не станет мягким.
Советы:
Рис используйте пропаренный или любой другой, только учитывайте час его приготовления.
Специи используйте по своему вкусу.