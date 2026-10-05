Рис с баклажанами и помидорами: рецепт полезного гарнира

Рис с баклажанами и помидорами / © Credits

Рис получается рассыпчатым, с насыщенным вкусом и ароматом овощей и специй. Подайте как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.

Рис промойте несколько раз холодной водой, до прозрачности воды.

Баклажаны нарежьте средними кубиками, посолите, оставьте на 15-20 минут, затем промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем.

Лук, морковь, чеснок очистите.

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите.

В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук с морковью до мягкости, выложите баклажаны и жарьте еще до золотистого цвета.

Добавьте помидоры, чеснок, протушите 10 минут, затем разложите поверх овощей рис, залейте аккуратно горячей водой, добавьте приправу, перец черный молотый, посолите.